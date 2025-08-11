ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Banco Nación lanzó promociones con cuotas sin interés y hasta 30% de descuento. Ropa, súper, farmacias y más. Enterate dónde aprovechar el beneficio.

Por Sitio Andino Economía

Los argentinos atraviesan una situación económica compleja y, frente a ese escenario, encontrar opciones que alivien el bolsillo representa un verdadero respiro. En este marco, el Banco Nación de la República Argentina ofrece promociones exclusivas para sus clientes, los cuales pueden aprovecharse en determinados días y comercios adheridos.

Las promociones abarcan rubros claves como supermercados, farmacias, tecnología, juguetería y ropa. Ofrecen la posibilidad de pagar en cuotas, acceder a descuentos y recibir reintegros, lo que representa una herramienta valiosa para muchas familias del país.

Mirá cuáles son y cómo acceder a la promoción.
EN EL INICIO DE AGOSTO

Atento

Banco Nación ofrece impresionantes descuentos en ropa

El Banco Nación lanzó una promoción especial para la compra de indumentaria con el objetivo de impulsar el consumo interno de viernes a domingo. La propuesta incluye 25% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés, sin tope de reintegro.

image
El beneficio aplica para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard del BNA a través de MODO, la billetera digital vinculada a la entidad. El reintegro se acredita directamente en la tarjeta utilizada para efectuar la compra.

En la provincia de Mendoza, Devré y Grimoldi son dos de los comercios adheridos donde ya se puede aprovechar esta promoción.

La campaña estará vigente hasta septiembre, e incluye locales de todo el país.

En supermercados y combustible también hay descuentos

Asimismo, en Mendoza distintos comercios de rubros esenciales como farmacias, supermercados y estaciones de servicio ofrecen promociones activas a través de la entidad bancaria, con opciones que van desde cuotas sin interés hasta importantes descuentos. A continuación, el detalle por categoría:

Farmacias: hasta 3 cuotas sin interés

Algunas farmacias locales ofrecen financiación sin recargo para quienes abonen con tarjetas del banco participante. Las promociones vigentes incluyen:

  • Farmacia Mori: 3 cuotas sin interés
  • Farmacia del Puente: 3 cuotas sin interés

Supermercados: hasta 30% de descuento

Los supermercados adheridos en Mendoza ofrecen importantes descuentos sobre el total de la compra, lo que representa un alivio directo en el gasto familiar:

  • Carrefour: 30% de descuento;
  • Super A: 30% de descuento;
  • Blow Max: 30% de descuento

Combustibles: ahorro en estaciones de servicio

Las promociones también alcanzan a la carga de combustible, con descuentos significativos en estaciones seleccionadas:

  • YPF: 15% de descuento;
  • Shell: 25% de descuento

Estas promociones del Banco Nación representan una oportunidad clave para que las familias argentinas puedan aliviar el gasto diario y acceder a productos esenciales con beneficios exclusivos. Aprovechar estas ofertas hasta septiembre no sólo ayuda al bolsillo, sino que también impulsa el consumo local, contribuyendo al fortalecimiento de la economía regional y nacional/ El Cronista y Banco Nación

