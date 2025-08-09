Memoria activa

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza

La Ley Johana Chacón establece que cada 4 de septiembre las escuelas mendocinas realicen una jornada de reflexión y memoria activa sobre violencia de género.

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza

La nueva denominación rinde homenaje a Johana Chacón, la adolescente desaparecida en 2012 en Lavalle, cuyo paradero aún permanece desconocido. La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Lavalle, el Foro Intersectorial Huanacache y distintas organizaciones sociales del departamento.

Lee además
Javier Milei dará una cadena nacional para hablar del triple veto a distintas leyes aprobadas por el Congreso.
Casa Rosada

Javier Milei explicará por cadena nacional el triple veto a las leyes sancionadas por el Congreso
Familia monoparental en Argentina: derechos, obligaciones y marco legal video
Espacio FUNDAR

Familia monoparental en Argentina: derechos, obligaciones y marco legal
Johana Chacón
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por unanimidad la modificación de la ley Johana Chacón

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por unanimidad la modificación de la ley Johana Chacón

La medida, aprobada en la Legislatura mediante el mecanismo de iniciativa ciudadana previsto en la Constitución provincial, fue tratada en la Comisión de Género. Su objetivo principal es visibilizar las violencias de género y fortalecer el trabajo pedagógico en las escuelas a través de la memoria activa.

Queremos que las nuevas generaciones crezcan con una conciencia crítica, empática y comprometida Queremos que las nuevas generaciones crezcan con una conciencia crítica, empática y comprometida

La modificación de la ley es una construcción colectiva en memoria a Johana Chacón

La senadora provincial Adriana Cano, en diálogo con Sitio Andino, explicó el proceso que llevó a la modificación de la ley, remarcando que el caso de Johana dejó en evidencia múltiples fallas institucionales y demoras inadmisibles por parte del Estado.

Adriana Cano, candidata a intendente, septiembre 2023.jpg
La senadora provincial Adriana Cano, en diálogo con Sitio Andino, explicó el proceso que llevó a la modificación de la ley

La senadora provincial Adriana Cano, en diálogo con Sitio Andino, explicó el proceso que llevó a la modificación de la ley

El proceso fue profundamente participativo y comunitario. Pero sin dudas, uno de los pilares fundamentales fue el trabajo incansable de Silvia Minoli, docente de Johana y actual directora de la escuela a la que ella asistía. Durante más de una década impulsó espacios de memoria activa en las aulas”, destacó Cano.

En la misma línea, Cano valoró el respaldo político al proyecto, ya que ingresó a la Cámara de Senadores mediante el mecanismo de iniciativa ciudadana y fue trabajado por la Comisión de Género. “La propuesta recibió amplio consenso, lo cual demuestra la sensibilidad que genera este tema en nuestra sociedad”.

4 años sin Johana Chacon - Silvia Minoli
Su objetivo principal es visibilizar las violencias de género y fortalecer el trabajo pedagógico en las escuelas

Su objetivo principal es visibilizar las violencias de género y fortalecer el trabajo pedagógico en las escuelas

Minoli, quien también dialogó con este medio, fue contundente: “Cada femicidio sigue mostrando la falta de prevención en violencia de género”.

Educación, memoria y compromiso social

La modificación de la ley busca institucionalizar la memoria de Johana como símbolo de todas las niñas y mujeres víctimas de violencia machista. Según Cano, el cambio no es meramente simbólico: “El objetivo central es institucionalizar la memoria de Johana Chacón como un emblema de todas las niñas y mujeres víctimas de la violencia machista”.

“Queremos que cada 4 de septiembre se convierta en un día de reflexión activa en las escuelas mendocinas, donde se aborden la promoción de derechos, la prevención de las violencias y la construcción de ciudadanía”, destacó.

Legislatura de Mendoza (1)
La Ley Johana Chacón establece que cada 4 de septiembre las escuelas mendocinas realicen una jornada de reflexión

La Ley Johana Chacón establece que cada 4 de septiembre las escuelas mendocinas realicen una jornada de reflexión

Con la modificación, se eliminó el artículo 3 de la ley original (ya que la Justicia dictó sentencia contra el femicida), pero se mantuvo y reforzó el artículo 2, que promueve acciones educativas de concientización y defensa de los derechos humanos.

Una herida que continúa abierta

El caso de Johana Chacón conmocionó a Mendoza. La adolescente fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012, frente a su vivienda en la Finca Curallanca, en la localidad rural de Tres de Mayo, departamento de Lavalle.

Durante años no se supo qué había ocurrido. Finalmente, Beatriz Chacón confesó que Mariano Luque, quien también residía en la finca, había asesinado a Johana estrangulándola y luego había quemado su cuerpo en un tambor de 200 litros. Aunque su cuerpo nunca fue hallado, Luque fue condenado por este crimen y también por el femicidio de Soledad Olivera.

Marcha por Johana Chacón
El caso de Johana Chacón conmocionó a Mendoza. La adolescente fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012

El caso de Johana Chacón conmocionó a Mendoza. La adolescente fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012

La desaparición y el femicidio de Johana fueron una herida profunda para Mendoza, especialmente para la comunidad de Lavalle. Su caso evidenció múltiples fallas institucionales, omisiones y demoras inadmisibles. Por eso, este logro no es solo simbólico: es una forma de reparación, de reconocimiento y de responsabilidad estatal”, destacó Adriana Cano.

Las actividades conmemorativas del 4 de septiembre incluirán jornadas de reflexión en todas las escuelas de la provincia, abarcando todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El enfoque estará puesto en la educación en derechos, la equidad de género y la erradicación de las violencias.

Marcha Ni una menos - Silvia Miloni - 222167
“Los acosos, violaciones y femicidios no disminuyen, por eso es imprescindible dedicar tiempo para debatir y la Ley Johana

“Los acosos, violaciones y femicidios no disminuyen, por eso es imprescindible dedicar tiempo para debatir y la Ley Johana", afirmó Minoli

Queremos que las nuevas generaciones crezcan con una conciencia crítica, empática y comprometida con la equidad y la erradicación de las violencias. Nuestra expectativa final es que nunca más una niña desaparezca sin que el Estado actúe con la rapidez y el compromiso que merece”, manifestó Cano.

Minoli también llamó a sostener el debate permanente: “Los acosos, violaciones y femicidios no disminuyen, por eso es imprescindible dedicar tiempo para debatir y la Ley Johana servirá para no perder la memoria sobre lo que pasa a diario y no naturalizar actos de violencia que demasiadas veces terminan con la vida de muchas”.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei vetó los proyectos que aumentan jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad

La Expo Educativa 2025 convocó a miles de jóvenes de toda la provincia en la Ciudad de Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 9 de agosto

En el Día del Niño, Malargüe descentraliza la celebración

La emotiva historia de vida de Alejandra, la musicoterapeuta que alegra a los adultos mayores

Día Internacional del Coworking: qué es y por qué se celebra hoy, 9 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 9 de agosto

Día del Maestro de Educación Especial en la Argentina: por qué se celebra hoy, 9 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Alejandra encontró en la música una manera de canalizar su dolor. 
Admirable

La emotiva historia de vida de Alejandra, la musicoterapeuta que alegra a los adultos mayores

Las Más Leídas

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras
Plan Integral contra el Abigeato

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Autoridades de la DGE debaten el futuro de la educación Secundaria. 
Reforma educativa

La educación Secundaria que se viene en Mendoza: los puntos clave de la reforma, en debate

De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

La falta de nieve obliga a Los Puquios a cerrar su temporada de manera anticipada.
Balance

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación
Preocupante

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación

Te Puede Interesar

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza
Memoria activa

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza

Por Carla Canizzaro
La importancia del sistema Pehuenche para Mendoza y la región: qué dicen las autoridades video
De interés

Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Por Sitio Andino Policiales