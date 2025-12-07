7 de diciembre de 2025
{}
Hoy se celebra el Día de la Aviación Civil Internacional: conocé su origen

Cada 7 de diciembre, se conmemora el Día de la Aviación Civil Internacional. Conocé más detalles de esta efeméride.

Cada 7 de diciembre se conmemora el Día de la Aviación Civil Internacional. En esta nota te contamos en detalle el origen de esta efeméride, su importancia histórica y cuál es su principal objetivo.

Según diversas fuentes, se estableció que cada 7 de diciembre se conmemore el Día de la Aviación Civil Internacional, tras el reconocimiento oficial de esta efeméride por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1996.

Cabe destacar que, previamente, esta jornada ya se venía celebrando desde 1992 por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo encargado de regular y coordinar las normas de la aviación civil a nivel mundial.

El objetivo principal de este día es rendir homenaje a la creación de la OACI en 1944, reconociendo su labor en la estandarización de procedimientos y regulaciones que garantizan la seguridad y eficiencia en la aviación civil. Además, busca concientizar a la sociedad internacional sobre la importancia de la aviación civil en el desarrollo económico, la conectividad global y la cooperación entre países. / diainternacionalde

