27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Debate nacional

Reforma laboral: contadores apoyan el debate y piden reducir la carga sobre las empresas

Desde el Consejo señalaron que el sistema actual quedó desfasado y que la reforma laboral debería modernizar el vínculo entre empleadores y Estado

Nueva reforma laboral.

Nueva reforma laboral.

Por Sitio Andino Departamentales

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas trabaja en conjunto con la Federación de Colegios Profesionales con los aportes para la reforma laboral. Como primera medida, la entidad que nuclea a profesionales de Ciencias Económicas ve con muy buenos ojos que haya un debate sobre este tema, es un tema central para encarar cambios competitivos en la argentina.

Nuestra legislación laboral data de la década del 70, es un marco regulatorio obsoleto; además, a entender de esta entidad, se debe disminuir las cargas al empresariado sin caer en la precarización laboral; hoy la cargas laborales ronda entre un 48 y un 52%, eso debe reducirse.

Lee además
La CGT rechaza la reforma laboral que propone el mileísmo.
Consejo de Mayo

Por qué la CGT se opone a la reforma laboral y el rol de Santiago Caputo para acercar posiciones
El mandatario mendocino participó del último encuentro del entre multisectorial.
Última reunión

Con Cornejo presente y diferentes posturas, el Consejo de Mayo adelantó la fecha para el envío de las reformas

Rengo Gili, delegado del Consejo Profesional desde San Rafael, se refirió al respecto: "El Gobierno iniciaría unas tratativas de modificación en la Ley Laboral, la ley de contrato de trabajo data de la década del ´70, entonces bienvenido sea el debate, donde podamos participar y aportar técnicamente en lo cual nosotros creemos importante. Nosotros somos un nexo entre el empresario y el órgano recaudador. La carga laboral que tiene el empresario hoy, está rondando entre un 48% y un 52%, entonces se podría hablar de un blanqueo laboral un poco más benigno y beneficioso para la parte empresarial, en donde hay ciertos derechos de los trabajadores que la reforma no tocará sus relaciones antiguas, será siempre desde la sanción de la ley para adelante".

Nueva reforma laboral

Embed - SAN RAFAEL: APORTES A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY LABORAL

Temas
Seguí leyendo

Cornejo participa de la última reunión del Consejo de Mayo: ¿Qué se definirá en el encuentro?

La voz de Milei en el acto político de Tunuyán: "Hay que terminar con el país de sindicalistas ricos y trabajadores pobres"

Cornejo cuestionó la "falsa dicotomía" Estado-mercado y pidió un acuerdo político amplio para crecer

Milei alertó por nuevas reformas: "Abrochensé los cinturones"

Guaymallén presenta una nueva edición de G.E.N. con la apertura de WORLD CLUB GYM

San Rafael se prepara para tres días de coros y orquestas en el Encuentro "Música y Paisaje"

Tunuyán presentó el line up y el operativo de ingreso del Festival de Rock

La Consulta amplía su atención: nuevos equipos y presencia semanal de ANSES

LO QUE SE LEE AHORA
Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico. Imagen ilustrativa
Alerta

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

Las Más Leídas

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Un día como hoy se inauguró el dique El Carrizal, la obra que cambió el paisaje y la región
Una joya de Mendoza

Un día como hoy se inauguró el dique El Carrizal, la obra que cambió el paisaje y la región

Te Puede Interesar

China recuperó el primer lugar como  socio comercial de Argentina.
Comercio Pragmático

China recupera el liderazgo como socio comercial de Argentina pese al alineamiento con EE.UU.

Por Marcelo López Álvarez
Juan David Sosa, el ladrón abatido por el efectivo. 
crimen durante un robo

Definieron la situación del policía acusado del homicidio de un ladrón en Guaymallén

Por Pablo Segura
El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

Por Pablo Segura