Reforma laboral: contadores apoyan el debate y piden reducir la carga sobre las empresas

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas trabaja en conjunto con la Federación de Colegios Profesionales con los aportes para la reforma laboral . Como primera medida, la entidad que nuclea a profesionales de Ciencias Económicas ve con muy buenos ojos que haya un debate sobre este tema , es un tema central para encarar cambios competitivos en la argentina.

Nuestra legislación laboral data de la década del 70, es un marco regulatorio obsoleto; además, a entender de esta entidad, se debe disminuir las cargas al empresariado sin caer en la precarización laboral; hoy la cargas laborales ronda entre un 48 y un 52%, eso debe reducirse .

Rengo Gili, delegado del Consejo Profesional desde San Rafael, se refirió al respecto: "El Gobierno iniciaría unas tratativas de modificación en la Ley Laboral, la ley de contrato de trabajo data de la década del ´70, entonces bienvenido sea el debate, donde podamos participar y aportar técnicamente en lo cual nosotros creemos importante. Nosotros somos un nexo entre el empresario y el órgano recaudador. La carga laboral que tiene el empresario hoy, está rondando entre un 48% y un 52%, entonces se podría hablar de un blanqueo laboral un poco más benigno y beneficioso para la parte empresarial, en donde hay ciertos derechos de los trabajadores que la reforma no tocará sus relaciones antiguas, será siempre desde la sanción de la ley para adelante".