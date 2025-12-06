7 de diciembre de 2025
{}
Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

El hombre, de 30 años, fue sacado de una pileta de tres metros de profundidad y recibió maniobras de RCP, pero murió pese a los intentos por reanimarlo.

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Un hombre de 30 años falleció por ahogamiento en un camping de Luján de Cuyo en la tarde del sábado. Identificado como Omar Zacarías Chávez, se encontraba en la pileta del predio cuando, por motivos que se investigan, no pudo salir a flote y fue socorrido por personas que estaban en el lugar.

Pasadas las 16:00, en el camping El Barco -ubicado junto al camping San Martín, en la zona de El Carrizal, Omar Zacarías Chávez había ido a pasar el día cuando, según testigos, lo perdieron de vista y lo encontraron sumergido en una pileta de unos tres metros de profundidad.

Tras sacarlo inconsciente del agua, personas presentes y efectivos de la policía intentaron reanimarlo con maniobras de RCP hasta la llegada de la ambulancia, pero no lograron salvarlo.

Efectivos de Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental (UID) realizaron las tareas de rigor. Intervino la oficina fiscal correspondiente; las causas del siniestro siguen bajo investigación.

