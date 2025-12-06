6 de diciembre de 2025

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Los pasajeros y el chofer lograron salir a tiempo antes de que el fuego tomara el colectivo. La policía interrumpió el tránsito en ambos sentidos.

Foto: gentileza
 Por Luis Calizaya

Un incendio sorprendió a pasajeros y al chofer de un colectivo en plena Ruta Nacional 40, en la tarde del sábado. Aunque aún se investigan las causas, las personas a bordo lograron bajar a tiempo y salvaron sus vidas. El humo y las llamas alertaron a conductores que pasaban por la zona, por lo que, por seguridad, el personal policial cortó la ruta en ambos sentidos.

Plan Provincial del Manejo del Fuego en la provincia de Mendoza.
Primera línea de defensa contra el fuego

La provincia de Mendoza refuerza la preparación de sus equipos contra incendios forestales
El incendio ocurrió en calle Chile al 1.700, en plena Ciudad de Mendoza. Foto: Yemel Fil. 
mirá las fotos y video

Susto por un principio de incendio en una escuela del centro

Tras el aviso al servicio de emergencias, personal policial y de Tránsito municipal arribaron al lugar y dispusieron el corte de la circulación en ambos sentidos, dado que el colectivo ocupaba la calzada en sentido sur-norte. Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar las llamas.

Incendio - colectivo - Luján de Cuyo (1)
Los pasajeros reunidos tras el incedio.

Los pasajeros reunidos tras el incedio.

Aunque todavía se desconocen las causas del siniestro, el humo y el fuego eran visibles desde varios metros, lo que obligó a reforzar el operativo de seguridad en la zona.

Con información periodística de Abigail Romo.

