Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar Foto: gentileza

Por Luis Calizaya







Un incendio sorprendió a pasajeros y al chofer de un colectivo en plena Ruta Nacional 40, en la tarde del sábado. Aunque aún se investigan las causas, las personas a bordo lograron bajar a tiempo y salvaron sus vidas. El humo y las llamas alertaron a conductores que pasaban por la zona, por lo que, por seguridad, el personal policial cortó la ruta en ambos sentidos.

Impactante incendio de un colectivo en Ruta 40 Alrededor de las 16.00, un colectivo de la empresa Iselin circulaba por la Ruta Nacional 40 cuando, al pasar la intersección con la ruta 16 y cerca del helipuerto de Luján de Cuyo, comenzó a incendiarse, lo que provocó la inmediata evacuación de los ocupantes.

Tras el aviso al servicio de emergencias, personal policial y de Tránsito municipal arribaron al lugar y dispusieron el corte de la circulación en ambos sentidos, dado que el colectivo ocupaba la calzada en sentido sur-norte. Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar las llamas.

Incendio - colectivo - Luján de Cuyo (1) Los pasajeros reunidos tras el incedio. Foto: gentileza Aunque todavía se desconocen las causas del siniestro, el humo y el fuego eran visibles desde varios metros, lo que obligó a reforzar el operativo de seguridad en la zona.

Con información periodística de Abigail Romo.