7 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Día Mundial del Algodón de Azúcar: el insólito origen detrás del 7 de diciembre

Cada 7 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Algodón de Azúcar. Conocé la historia completa detrás de esta efeméride.

Día Mundial del Algodón de Azúcar: el insólito origen detrás del 7 de diciembre.

Día Mundial del Algodón de Azúcar: el insólito origen detrás del 7 de diciembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 7 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Algodón de Azúcar. La fecha rinde homenaje a una de las golosinas más populares en plazas, parques, ferias y eventos infantiles, consumida por chicos y grandes. Su celebración responde además a la fecha de invención de la máquina que lo popularizó.

¿Cómo fue el origen del Día Mundial del Algodón de Azúcar?

El algodón de azúcar tiene orígenes que se remontan a Italia, en el siglo XV, cuando reposteros calentaban azúcar hasta obtener un caramelo líquido y lo hilaban en finos filamentos para decorar pasteles.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 7 de diciembre de 2025.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 7 de diciembre 2025
Hoy se celebra el Día de la Aviación Civil Internacional: conocé su origen
Efemérides

Hoy se celebra el Día de la Aviación Civil Internacional: conocé su origen

A fines del siglo XIX, los dentistas estadounidenses William Morrison y John C. Wharton patentaron una máquina que facilitó la producción de algodón de azúcar. En 1900 el invento se mostró al público en la Exposición Universal de París bajo el nombre Fairy Floss (seda de hadas) y en 1904 tuvo gran difusión en la feria de Saint Louis, en Estados Unidos.

Algodón de Azúcar - Origen
Mea culpa histórico: el algodón de azúcar nació gracias a dos odontólogos.

Mea culpa histórico: el algodón de azúcar nació gracias a dos odontólogos.

En 1949, la empresa Gold Medal Products lanzó un modelo de máquina con piezas metálicas más resistentes, lo que contribuyó a consolidar la golosina como un producto accesible y masivo.

¿Cómo se hace el algodón de azúcar?

Su sencilla elaboración consiste en verter azúcar en la tolva de una máquina con calentador eléctrico. El calor funde el azúcar hasta convertirla en un líquido que, al ser expulsado por pequeños orificios, forma miles de hilos finos dentro del recipiente. Esos filamentos se recogen con un cono de papel o un palito de madera, dándoles giros hasta formar la textura esponjosa característica.

Normalmente se incorpora colorante alimentario para darle tonos llamativos.

Fuente: diainternacionalde

Temas
Seguí leyendo

Tormentas y descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre en Mendoza

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 7 de diciembre

Nuevas elecciones en el CEC Mendoza: quién es el nuevo secretario general

El impacto del voluntariado en hospitales de Mendoza: historias que sanan desde el acompañamiento

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 7 de diciembre

Discapacidad: tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es ejemplo de autonomía

El Día Nacional del Gaucho: por qué se celebra cada 6 de diciembre en Argentina

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 6 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 6 de diciembre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 6 de diciembre

Las Más Leídas

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar
Las fotos y el video

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública
Grave

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública

Accidente fatal en Malargüe
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo en El Carrizal: un hombre murió ahogado.
En El Carrizal

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es un modelo de autonomía.
Historia de superación

Discapacidad: tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es ejemplo de autonomía

Te Puede Interesar

Se cumplen diez años de gestión radical en Mendoza.
recorrido

La era Cornejo–Suarez–Cornejo: una década de gobiernos radicales en Mendoza

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Cambia Mendoza cumple diez años consecutivos de gobierno en la provincia.
Fotogalería

De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

Por Facundo La Rosa
Javier Mieli ante una buenoa cosecha de dólares y viento de cola para 2026
Buena cosecha

Dólares 2026: El viento de cola y una nueva oportunidad para la economía de Javier Milei

Por Marcelo López Álvarez