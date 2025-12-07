Día Mundial del Algodón de Azúcar: el insólito origen detrás del 7 de diciembre.

Cada 7 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Algodón de Azúcar. La fecha rinde homenaje a una de las golosinas más populares en plazas, parques, ferias y eventos infantiles, consumida por chicos y grandes. Su celebración responde además a la fecha de invención de la máquina que lo popularizó.

¿Cómo fue el origen del Día Mundial del Algodón de Azúcar? El algodón de azúcar tiene orígenes que se remontan a Italia, en el siglo XV, cuando reposteros calentaban azúcar hasta obtener un caramelo líquido y lo hilaban en finos filamentos para decorar pasteles.

A fines del siglo XIX, los dentistas estadounidenses William Morrison y John C. Wharton patentaron una máquina que facilitó la producción de algodón de azúcar. En 1900 el invento se mostró al público en la Exposición Universal de París bajo el nombre Fairy Floss (seda de hadas) y en 1904 tuvo gran difusión en la feria de Saint Louis, en Estados Unidos.

Algodón de Azúcar - Origen Mea culpa histórico: el algodón de azúcar nació gracias a dos odontólogos. Foto: web En 1949, la empresa Gold Medal Products lanzó un modelo de máquina con piezas metálicas más resistentes, lo que contribuyó a consolidar la golosina como un producto accesible y masivo.

¿Cómo se hace el algodón de azúcar? Su sencilla elaboración consiste en verter azúcar en la tolva de una máquina con calentador eléctrico. El calor funde el azúcar hasta convertirla en un líquido que, al ser expulsado por pequeños orificios, forma miles de hilos finos dentro del recipiente. Esos filamentos se recogen con un cono de papel o un palito de madera, dándoles giros hasta formar la textura esponjosa característica. Normalmente se incorpora colorante alimentario para darle tonos llamativos. Fuente: diainternacionalde

