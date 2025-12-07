Avanza San Romeleo y el respaldo a la minería sustentable en Malargüe

El P royecto Cobre San Romeleo fue analizado en una audiencia pública en Malargüe , donde la mayoría de los participantes apoyó su avance. La iniciativa forma parte del proceso de evaluación ambiental y reúne interés productivo por su aporte a la vitivinicultura y a la economía regional, demostrando además la importancia de la minería como vector de desarrollo .

El Proyecto Cobre San Romeleo, ubicado a 160 kilómetros al sureste del departamento de Malargüe , y orientado a la producción de óxido de cobre para la elaboración de fungicidas agrícolas orgánicos, insumo clave para la vitivinicultura y otros cultivos regionales , fue analizado este sábado en una audiencia pública que combinó participación presencial en la zona donde se encuentra el yacimiento y modalidad virtual. Durante más de seis horas de intervenciones, más del 90% de los expositores manifestó su apoyo a la iniciativa .

La audiencia fue organizada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, dependientes del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza en el marco del proceso de evaluación del Informe de Impacto Ambiental del proyecto. Participaron la vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado, el intendente de Malargüe Celso Jaque, y el ministro de Producción provincial, Rodolfo Vargas Arizu .

Durante la apertura, la vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado destacó que la instancia “permite analizar con rigor un proyecto de pequeña escala que apunta a producir un insumo esencial para la vitivinicultura y los frutales de Mendoza ”. Añadió que “avanzar en iniciativas que cumplen la normativa y generan valor en la provincia es apostar por una minería sostenible que impulsa empleo y desarrollo” .

Por su parte el intendente de Malargüe Celso Jaque remarcó la importancia de la actividad para el departamento, al expresar que “los malargüinos estamos convencidos de que esta actividad es necesaria para el desarrollo integral. Los puesteros de la zona, como la familia Montesino, podrán brindar servicios y verse beneficiados”. Sostuvo además que el objetivo es avanzar hacia la declaración de impacto ambiental para iniciar la explotación.

A su turno el ministro de la Producción de Mendoza, Vargas Arizu afirmó que “la minería no está en contra de la agricultura, sino que la complementa”. Señaló que modificar la matriz productiva, generar empleo y avanzar hacia la electromovilidad requiere impulsar la actividad minera, y subrayó el rol del cobre como recurso estratégico. “Nuestro rol es facilitar condiciones para que el sector privado se desenvuelva”, sostuvo.

El proyecto San Romeleo presentó su Informe de Impacto Ambiental elaborado por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (UNCuyo), junto con informes sectoriales de organismos provinciales y municipales. Toda la documentación estuvo disponible para consulta digital y presencial.

La audiencia fue transmitida en vivo, con un punto de participación presencial en el propio yacimiento al que se accedía mediante transportes gratuitos. También se habilitó el Centro de Convenciones Thesaurus como espacio de visualización y presentación de escritos. Hubo una amplia presencia de vecinos, puesteros, instituciones y referentes productivos.

La subdirectora de Minería de Mendoza Jimena Ponce, destacó que la mayoría de los participantes fueron habitantes de Malargüe y de la zona del proyecto, quienes expresaron su apoyo y remarcaron la necesidad del cuidado del agua. La instructora de la mesa, Rebeca Cultrera, confirmó que el resultado final de la audiencia fue “más del noventa por ciento a favor”.

Minería sustentable y capitales mendocinos

Cobre San Romeleo es un emprendimiento de minería metalífera de pequeña escala, con una inversión estimada en 3 millones de dólares y una capacidad de procesamiento de 40 toneladas diarias. Su producción se destinará al óxido de cobre para la elaboración de sulfato de cobre, un fungicida de alto valor utilizado en agricultura orgánica.

El yacimiento, ubicado 160 kilómetros al sur de Malargüe, posee reservas estimadas en 257 mil toneladas de mineral con una ley media de 1,29% de cobre, lo que proyecta una vida útil de unos 20 años.

Desde el punto de vista socioeconómico, el proyecto generará empleo local directo e indirecto, contratará servicios en Malargüe y permitirá sustituir importaciones de insumos estratégicos para la vitivinicultura y la agricultura regional. Cobre San Romeleo se presenta como un modelo de minería sustentable de pequeña escala, con capitales provinciales, orientado a fortalecer cadenas productivas mediante tecnologías de bajo impacto ambiental.