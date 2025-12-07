7 de diciembre de 2025
Las tormentas dejaron su huella en Mendoza: el relevamiento de daños en varios departamentos

Las fuertes tormentas provocaron más de 50 novedades en distintos departamentos, con reportes de cortocircuitos, filtraciones y episodios en Ruta 7.

Tras las tormentas, qué depara el tiempo en la provincia de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Los organismos de Defensa Civil informaron un total de 55 incidentes derivados de las tormentas que afectaron a la provincia entre el 6 y 7 de diciembre. Los datos fueron registrados por las áreas municipales y consolidados en un relevamiento que detalla los daños ocurridos tanto en zonas urbanas como en sectores de alta montaña.

El relevamiento oficial tras la noche de tormentas en Mendoza

En Ciudad, se reportaron cuatro casos de cables caídos y cortocircuitos, mientras que en Guaymallén las intervenciones ascendieron a nueve, todas asociadas al mismo tipo de inconvenientes. Por su parte, Luján registró dos incidentes y Maipú contabilizó doce, también vinculados a la caída de líneas eléctricas.

La situación más compleja se dio en Las Heras, donde se informaron 24 novedades, entre ellas cables dañados, 19 filtraciones de techo en Uspallata y cuatro aludes sobre la Ruta 7, ocurridos en el marco del temporal que afectó la zona cordillerana. En Godoy Cruz, en tanto, hubo cuatro incidentes, que incluyeron ramas caídas y filtraciones.

accidente alta montaña vuelco
En alta montaña, el temporal provocó deslizamientos, aludes y dos vuelcos de vehículos.

Las autoridades recordaron la importancia de mantener precaución y evitar circular en zonas afectadas. El monitoreo del temporal continúa ante la posibilidad de nuevas inestabilidades.

Tormentas y descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para esta semana

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 7 de diciembre que el día estará parcialmente nublado con lluvias y tormentas. Se espera descenso de la temperatura y tiempo ventoso. La temperatura máxima rondaría los 25 grados y la mínima los 14 grados.

Respecto al lunes 8 de diciembre, mejoran las condiciones meteorológicas. Algo nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima rondaría los 30 grados y la mínima los 14 grados.

En cuanto al martes 9 de diciembre, la jornada estará algo nublado con ascenso de la temperatura, tormentas aisladas hacia la noche. Precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 34 grados y la mínima a los 16 grados.

