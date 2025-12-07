7 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Seguridad vial

Las rutas más transitadas de Mendoza: cuáles son y qué precauciones tomar para evitar accidentes viales

Las rutas 7, 40 y 82 concentran la mayor circulación y también los accidentes viales más graves. Todo lo que hay que saber para una conducción segura.

Las rutas 7, 40 y 82 concentran la mayor circulación y también los accidentes viales más graves

Las rutas 7, 40 y 82 concentran la mayor circulación y también los accidentes viales más graves

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

Las principales rutas de Mendoza registran un intenso movimiento vehicular durante todo el año y, especialmente, en temporadas de turismo y fines de semana largos. En los últimos meses, una gran cantidad de accidentes ocurrieron, de los cuáles muchas personas perdieron la vida. Cuáles son las recomendaciones a la hora de circular.

Los corredores más utilizados por mendocinos y visitantes son la Ruta Nacional 7, la Ruta Nacional 40, la Ruta Provincial 82, y los tramos del Sur mendocino como la RP 143, 144 y 173.

Lee además
Rutas habilitadas por la Dirección Provincial de Vialidad.
Conexiones cordilleranas

Dirección Provincial de Vialidad habilitó rutas clave en San Rafael y Malargüe: cómo están y quiénes pueden circular
El Policía fue asesinado de un balazo en la cabeza aquel 7 de diciembre de 2015
Gran conmoción provincial y nacional

A 10 años del homicidio del policía Ariel Tobares: reconstrucción del caso y la condena final

A lo largo de estos caminos confluyen controles de preventores municipales, Policía Vial, Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según explicó a Sitio Andino Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, en el procedimiento "se controla la documentación, condiciones del vehículo, respeto de las normas de tránsito y las velocidades".

accidente, ruta 7, camión
Las principales rutas de Mendoza registran un intenso movimiento vehicular durante todo el año

Las principales rutas de Mendoza registran un intenso movimiento vehicular durante todo el año

Alta circulación y puntos críticos

La Ruta 7 (tanto hacia Alta Montaña como hacia el Este, desde el Cóndor hasta Desaguadero) y la Ruta 40 (rumbo al Valle de Uco, San Rafael o hacia el Norte provincial) son las de mayor tránsito. También la Ruta Provincial 82, que conecta Blanco Encalada con Potrerillos y cuya afluencia creció en los últimos años por el desarrollo turístico y recreativo de la zona.

En diálogo con Sitio Andino, Osvaldo Valle de la Coordinación de Fronteras, explicó que "la Ruta 7 y la Ruta 40 son las rutas en las que se registran los mayores índices de siniestros viales".

alud en ruta 7, filas de autos para cruzar a chile.jpg
A lo largo de estos caminos confluyen controles de preventores municipales, Policía Vial, Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial

A lo largo de estos caminos confluyen controles de preventores municipales, Policía Vial, Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Sectores como Agua de las Avispas, Curva de Guido, Picheuta, Polvaredas, Punta de Vacas, Penitentes y la Curva de la Soberanía en Alta Montaña, así como el tramo Desaguadero–San Martín (conocido popularmente como "la ruta de la muerte") son señalados como los más peligrosos, según Osvaldo Valle.

Recomendaciones para una conducción segura

Los especialistas subrayan que la principal herramienta preventiva sigue siendo la conducta del conductor. Entre las recomendaciones más importantes se destacan:

  • Respetar señales y velocidades permitidas.

  • No sobrepasar en doble línea amarilla, especialmente en curvas cerradas.

  • Viajar descansado, evitando manejar la fatiga, uno de los factores más presentes en siniestros de larga distancia.

  • Revisar el vehículo antes de salir: cubiertas, luces, frenos, matafuego, balizas y auxilio.

  • Uso obligatorio de cinturón de seguridad en todos los ocupantes.

  • Prestar atención al clima, clave en rutas de montaña: viento Zonda, tormentas de verano, niebla, hielo y nieve.

  • En caso de viento Zonda o alertas de Defensa Civil, se recomienda no transitar y buscar refugio en estaciones de servicio o sitios seguros, evitando detenerse bajo árboles.

  • Portar cadenas cuando las condiciones invernales lo exigen, ya que los pasos suelen cerrarse para evitar riesgos.

El uso del celular: una falta gravísima

Según la información del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, el uso del celular al volante está tipificado como falta gravísima en la nueva Ley de Seguridad Vial vigente en Mendoza y figura entre las infracciones más frecuentes.

manejando-con-celular-2-bbd6.webp
El uso del celular al volante está tipificado como falta gravísima en la nueva Ley de Seguridad Vial

El uso del celular al volante está tipificado como falta gravísima en la nueva Ley de Seguridad Vial

Un estudio nacional reciente revela que el 16,8% de los conductores presenta al menos un factor de distracción, siendo el celular el principal. Evitar su uso no solo es cumplir la norma, sino reducir un riesgo que sigue en aumento.

Viajar en lugares seguros

La normativa es clara: no se puede viajar en la caja de carga de las camionetas, ya que no existe forma segura de sujeción en caso de siniestro. La ley establece que la cantidad de ocupantes no puede superar la cantidad de plazas habilitadas y todos deben llevar el cinturón de seguridad correctamente colocado.

Claves para rutas de montaña

  • Mantener la calma ante la congestión. No realizar sobrepasos indebidos ni usar la banquina como vía de circulación.

  • Ante un desperfecto mecánico, detenerse lo más lejos posible de la cinta asfáltica o en zonas destinadas para tal fin. Colocar las balizas a 75 metros en cada sentido, y en autovías, una a 75 metros y otra a 150.

alud en ruta 7, filas de autos para cruzar a chile.jpg
Utilizar ropa cómoda y holgada para manejar. El calzado debe ser seguro y confortable

Utilizar ropa cómoda y holgada para manejar. El calzado debe ser seguro y confortable

  • Utilizar ropa cómoda y holgada para manejar. El calzado debe ser seguro y confortable, como zapatillas o calzado cerrado.

La importancia del mantenimiento vial y los operativos

Si bien los operativos preventivos son constantes, advierten que la seguridad no depende solo de los controles, sino de la responsabilidad de quienes conducen. El mal estado de los vehículos, la velocidad excesiva y la imprudencia al volante siguen siendo factores determinantes en los accidentes.

Asimismo, destacan la necesidad de un mantenimiento adecuado de arbolado y estructuras, especialmente en zonas donde caídas de árboles han generado tragedias.

"Debemos estar atentos a las señales viales, a la información emitida por los organismos oficiales, el estado del tiempo y la programación de los viajes", manifestó Corvalán a este medio.

Temas
Seguí leyendo

Luján de Cuyo: cuatro personas resultan heridas tras el vuelco de un auto en el Corredor del Oeste

Tercer accidente en alta montaña: un auto impactó a una camioneta detenida en Horcones

Un joven chocó contra un poste en Las Heras tras quedarse dormido al volante

Imputan por homicidio con dolo eventual al conductor que causó la muerte de una menor en Malargüe

Una noche de caos en alta montaña dejó vuelcos y aludes en plena Ruta 7

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado

LO QUE SE LEE AHORA
Caos por el mal tiempo: aludes, derrumbes y vehículos volcados en alta montaña.
Temporal en Mendoza

Una noche de caos en alta montaña dejó vuelcos y aludes en plena Ruta 7

Las Más Leídas

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar
Las fotos y el video

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo en El Carrizal: un hombre murió ahogado.
En El Carrizal

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina
Sabor local

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina

Cambia Mendoza cumple diez años consecutivos de gobierno en la provincia.
Fotogalería

De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

Caos por el mal tiempo: aludes, derrumbes y vehículos volcados en alta montaña.
Temporal en Mendoza

Una noche de caos en alta montaña dejó vuelcos y aludes en plena Ruta 7

Te Puede Interesar

Riego, lavado y conexiones clandestinas: así quedan las multas por uso indebido del agua.
Control hídrico

Mal uso del agua: cuánto deberán pagar en multas por derroche en Mendoza

Por Celeste Funes
Las rutas 7, 40 y 82 concentran la mayor circulación y también los accidentes viales más graves
Seguridad vial

Las rutas más transitadas de Mendoza: cuáles son y qué precauciones tomar para evitar accidentes viales

Por Carla Canizzaro
Cruzar o no a Chile: cuánto cuestan los juguetes en el país vecino y en Argentina
COMPARATIVA DE PRECIOS

Cruzar o no a Chile: cuánto cuestan los juguetes en el país vecino y en Argentina

Por Soledad Maturano