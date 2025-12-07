Las rutas más transitadas de Mendoza: cuáles son y qué precauciones tomar para evitar accidentes viales

Las rutas 7, 40 y 82 concentran la mayor circulación y también los accidentes viales más graves

Las principales rutas de Mendoza registran un intenso movimiento vehicular durante todo el año y, especialmente, en temporadas de turismo y fines de semana largos. En los últimos meses, una gran cantidad de accidentes ocurrieron , de los cuáles muchas personas perdieron la vida. Cuáles son las recomendaciones a la hora de circular.

Los corredores más utilizados por mendocinos y visitantes son la Ruta Nacional 7 , la Ruta Nacional 40 , la Ruta Provincial 82 , y los tramos del Sur mendocino como la RP 143, 144 y 173 .

A lo largo de estos caminos confluyen controles de preventores municipales, Policía Vial, Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según explicó a Sitio Andino Orlando Corvalán , director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial , en el procedimiento "se controla la documentación, condiciones del vehículo, respeto de las normas de tránsito y las velocidades".

La Ruta 7 (tanto hacia Alta Montaña como hacia el Este, desde el Cóndor hasta Desaguadero) y la Ruta 40 (rumbo al Valle de Uco, San Rafael o hacia el Norte provincial) son las de mayor tránsito. También la Ruta Provincial 82 , que conecta Blanco Encalada con Potrerillos y cuya afluencia creció en los últimos años por el desarrollo turístico y recreativo de la zona.

En diálogo con Sitio Andino, Osvaldo Valle de la Coordinación de Fronteras, explicó que "la Ruta 7 y la Ruta 40 son las rutas en las que se registran los mayores índices de siniestros viales".

alud en ruta 7, filas de autos para cruzar a chile.jpg A lo largo de estos caminos confluyen controles de preventores municipales, Policía Vial, Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial Foto: Yemel Fil

Sectores como Agua de las Avispas, Curva de Guido, Picheuta, Polvaredas, Punta de Vacas, Penitentes y la Curva de la Soberanía en Alta Montaña, así como el tramo Desaguadero–San Martín (conocido popularmente como "la ruta de la muerte") son señalados como los más peligrosos, según Osvaldo Valle.

Recomendaciones para una conducción segura

Los especialistas subrayan que la principal herramienta preventiva sigue siendo la conducta del conductor. Entre las recomendaciones más importantes se destacan:

Respetar señales y velocidades permitidas.

No sobrepasar en doble línea amarilla , especialmente en curvas cerradas.

Viajar descansado , evitando manejar la fatiga, uno de los factores más presentes en siniestros de larga distancia.

Revisar el vehículo antes de salir: cubiertas, luces, frenos, matafuego, balizas y auxilio.

Uso obligatorio de cinturón de seguridad en todos los ocupantes.

Prestar atención al clima , clave en rutas de montaña: viento Zonda, tormentas de verano, niebla, hielo y nieve.

En caso de viento Zonda o alertas de Defensa Civil , se recomienda no transitar y buscar refugio en estaciones de servicio o sitios seguros, evitando detenerse bajo árboles.

Portar cadenas cuando las condiciones invernales lo exigen, ya que los pasos suelen cerrarse para evitar riesgos.

El uso del celular: una falta gravísima

Según la información del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, el uso del celular al volante está tipificado como falta gravísima en la nueva Ley de Seguridad Vial vigente en Mendoza y figura entre las infracciones más frecuentes.

manejando-con-celular-2-bbd6.webp El uso del celular al volante está tipificado como falta gravísima en la nueva Ley de Seguridad Vial

Un estudio nacional reciente revela que el 16,8% de los conductores presenta al menos un factor de distracción, siendo el celular el principal. Evitar su uso no solo es cumplir la norma, sino reducir un riesgo que sigue en aumento.

Viajar en lugares seguros

La normativa es clara: no se puede viajar en la caja de carga de las camionetas, ya que no existe forma segura de sujeción en caso de siniestro. La ley establece que la cantidad de ocupantes no puede superar la cantidad de plazas habilitadas y todos deben llevar el cinturón de seguridad correctamente colocado.

Claves para rutas de montaña

Mantener la calma ante la congestión. No realizar sobrepasos indebidos ni usar la banquina como vía de circulación.

Ante un desperfecto mecánico, detenerse lo más lejos posible de la cinta asfáltica o en zonas destinadas para tal fin. Colocar las balizas a 75 metros en cada sentido, y en autovías, una a 75 metros y otra a 150.

alud en ruta 7, filas de autos para cruzar a chile.jpg Utilizar ropa cómoda y holgada para manejar. El calzado debe ser seguro y confortable Foto: Yemel Fil

Utilizar ropa cómoda y holgada para manejar. El calzado debe ser seguro y confortable, como zapatillas o calzado cerrado.

La importancia del mantenimiento vial y los operativos

Si bien los operativos preventivos son constantes, advierten que la seguridad no depende solo de los controles, sino de la responsabilidad de quienes conducen. El mal estado de los vehículos, la velocidad excesiva y la imprudencia al volante siguen siendo factores determinantes en los accidentes.

Asimismo, destacan la necesidad de un mantenimiento adecuado de arbolado y estructuras, especialmente en zonas donde caídas de árboles han generado tragedias.

"Debemos estar atentos a las señales viales, a la información emitida por los organismos oficiales, el estado del tiempo y la programación de los viajes", manifestó Corvalán a este medio.