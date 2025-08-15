En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

Desde el pasado jueves, la serie "En el barro" está disponible en Netflix , donde rápidamente se ha convertido en un éxito de visualizaciones . Muchos se preguntan en qué cárcel se filmó este spin-off de El Marginal , y en esta nota te lo contamos.

Para sorpresa de muchos, esta entrega fue filmada en la provincia de Buenos Aires durante el pleno invierno , en un galpón acondicionado como cárcel .

En qué cárcel se filmó la serie "En el barro"

La trama comienza con el traslado a la prisión de La Quebrada, donde Gladys "La Borges" Guerra y otras internas sin experiencia carcelaria son atacadas. El vehículo en el que viajan cae al río, dejando a las prisioneras a la deriva. Solo cinco logran sobrevivir.

Cubiertas de barro y unidas por la adversidad, deberán enfrentarse a un sistema hostil y a las reglas de las tribus internas del penal . Poco a poco, forjarán su identidad y consolidarán una nueva banda temida: Las Embarradas .

Unidas, deberán redefinir su identidad y crear alianzas para ganar respeto y reclamar sus derechos dentro del sistema penitenciario.

Quiénes están en el reparto de "En el barro"

Ana Garibaldi: Gladys Guerra

Gladys Guerra Valentina Zenere: Marina Delorsi

Marina Delorsi Rita Cortese: Cecilia Moranzón

Cecilia Moranzón Lorena Vega: 'La Zurda'

'La Zurda' Marcelo Subiotto: Soriano

Soriano Carolina Ramírez: Yael Rubial

Yael Rubial Ana Rujas: Amparo 'La Gallega' Vilches

Como si fuese poco, la serie co-creada y producida por Sebastián Ortega cuenta con la participación de figuras reconocidas como María Becerra, Alejandra “La Locomotora” Oliveras, Maite Lanata, entre otras.

Cuándo llegará la segunda temporada de "En el barro" a Netflix

Aunque no han confirmado la fecha de estreno, Sebastián Ortega reveló en una entrevista que la segunda parte ya ha sido grabada. Además, adelantó que se sumarán nuevos personajes, interpretados por Eugenia “La China” Suárez y Victorio D’Alessandro, y que la Locomotora Oliveras tendrá un rol más protagónico.

