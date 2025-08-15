En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

Desde el pasado jueves, la serie "En el barro" está disponible en Netflix, donde rápidamente se ha convertido en un éxito de visualizaciones. Muchos se preguntan en qué cárcel se filmó este spin-off de El Marginal, y en esta nota te lo contamos.
"En el barro" llegó a Netflix y ya se convirtió en un éxito en visualizaciones. ¿Querés saber en qué cárcel se filmó? En esta nota te contamos los detalles.
Desde el pasado jueves, la serie "En el barro" está disponible en Netflix, donde rápidamente se ha convertido en un éxito de visualizaciones. Muchos se preguntan en qué cárcel se filmó este spin-off de El Marginal, y en esta nota te lo contamos.
Para sorpresa de muchos, esta entrega fue filmada en la provincia de Buenos Aires durante el pleno invierno, en un galpón acondicionado como cárcel.
La trama comienza con el traslado a la prisión de La Quebrada, donde Gladys "La Borges" Guerra y otras internas sin experiencia carcelaria son atacadas. El vehículo en el que viajan cae al río, dejando a las prisioneras a la deriva. Solo cinco logran sobrevivir.
Cubiertas de barro y unidas por la adversidad, deberán enfrentarse a un sistema hostil y a las reglas de las tribus internas del penal. Poco a poco, forjarán su identidad y consolidarán una nueva banda temida: Las Embarradas.
Unidas, deberán redefinir su identidad y crear alianzas para ganar respeto y reclamar sus derechos dentro del sistema penitenciario.
Como si fuese poco, la serie co-creada y producida por Sebastián Ortega cuenta con la participación de figuras reconocidas como María Becerra, Alejandra “La Locomotora” Oliveras, Maite Lanata, entre otras.
Aunque no han confirmado la fecha de estreno, Sebastián Ortega reveló en una entrevista que la segunda parte ya ha sido grabada. Además, adelantó que se sumarán nuevos personajes, interpretados por Eugenia “La China” Suárez y Victorio D’Alessandro, y que la Locomotora Oliveras tendrá un rol más protagónico.
Si no querés perderte los últimos estrenos y las entregas más relevantes del momento, hacé clic aquí y enterate de todo lo que está dando que hablar en las plataformas.