Netflix estrena documental real sobre el robo de diamantes en Amberes por 100 millones de dólares

El robo de diamantes en Amberes fue un caso sin precedentes, donde una audaz banda de ladrones logró burlar los sistemas de seguridad más sofisticados de una bóveda bancaria.

 Por Luis Calizaya

Este viernes, Netflix estrenó "Los diamantes de Amberes: el robo del siglo", un documental que reconstruye con lujo de detalles cómo un grupo de ladrones logró infiltrarse en una de las bóvedas más seguras del mundo y robarse 194 cajas llenas de diamantes y joyas.

robo de amberes (1)
Es uno de los nuevos estrenos de Netflix para agosto.

Netflix: de qué trata "Los diamantes de Amberes: el robo del siglo"

La sinopsis oficial resume la serie documental así: “Amberes, 2003. Una banda de ladrones roba el impenetrable Centro Mundial del Diamante. ¿Quiénes estuvieron detrás de uno de los mayores robos de la historia y cómo lo hicieron?

El caso real detrás del audaz robo en Amberes

En 2003, un grupo de ladrones italianos liderados por Leonardo Notarbartolo ejecutó uno de los robos más grandes y audaces de la historia, sustrayendo una enorme cantidad de diamantes y joyas.

Los ladrones planificaron el golpe durante meses, estudiando minuciosamente los sofisticados sistemas de seguridad de la bóveda, considerada casi impenetrable. Gracias a esta preparación, lograron burlar las medidas y se llevaron 189 cajas repletas de piedras preciosas.

El documental Los diamantes de Amberes: el robo del siglo (título original Stolen: Heist of the Century) narra esta historia real a través de entrevistas, imágenes de archivo y reconstrucciones que detallan la planificación, ejecución y las investigaciones posteriores.

Las autoridades belgas iniciaron una intensa búsqueda para capturar a los responsables y recuperar el botín. Aunque varios sospechosos fueron arrestados, gran parte de los diamantes nunca se recuperó, dejando el caso como un misterio aún parcialmente abierto.

robo de amberes (2)
Fue el robo más importante del siglo XXI.

Las mejores series y películas documentales de Netflix

  • En series:

Making a Murderer

Esta serie sigue el caso de Steven Avery, un hombre de Wisconsin que fue injustamente condenado por un crimen y, tras ser liberado, se ve involucrado en un nuevo caso que pone en duda la justicia y corrupción del sistema legal.

Our Planet

Narrada por David Attenborough, esta serie documental explora la belleza y fragilidad de la naturaleza, mostrando hábitats y especies de todo el mundo, y el impacto del cambio climático en ellos.

The Last Dance

Documental que narra la carrera de Michael Jordan y los Chicago Bulls durante su temporada récord en los años 90, con imágenes inéditas y entrevistas exclusivas.

  • En películas:

American Murder: The Family Next Door

Explora el trágico caso real del asesinato de la familia Watts, a través de videos caseros, llamadas de emergencia y redes sociales, revelando una historia inquietante y perturbadora.

My Octopus Teacher

Un hombre desarrolla una inusual amistad con un pulpo en las aguas sudafricanas, descubriendo la inteligencia y belleza de este animal en un conmovedor relato sobre la conexión con la naturaleza.

The Social Dilemma

Este documental examina cómo las redes sociales manipulan el comportamiento humano a través de algoritmos, mostrando los riesgos para la privacidad, la democracia y la salud mental.

Tráiler de "Los diamantes de Amberes: el robo del siglo"

Embed - LOS DIAMANTES DE AMBERES: EL ROBO DEL SIGLO | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 8 Agosto/25 - NETFLIX

