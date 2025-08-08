Netflix estrena documental real sobre el robo de diamantes en Amberes por 100 millones de dólares

Este viernes, Netflix estrenó " Los diamantes de Amberes: el robo del siglo ", un documental que reconstruye con lujo de detalles cómo un grupo de ladrones logró infiltrarse en una de las bóvedas más seguras del mundo y robarse 194 cajas llenas de diamantes y joyas .

La sinopsis oficial resume la serie documental así: “ Amberes, 2003. Una banda de ladrones roba el impenetrable Centro Mundial del Diamante. ¿Quiénes estuvieron detrás de uno de los mayores robos de la historia y cómo lo hicieron? ”

Es uno de los nuevos estrenos de Netflix para agosto.

En 2003 , un grupo de ladrones italianos liderados por Leonardo Notarbartolo ejecutó uno de los robos más grandes y audaces de la historia, sustrayendo una enorme cantidad de diamantes y joyas.

Los ladrones planificaron el golpe durante meses , estudiando minuciosamente los sofisticados sistemas de seguridad de la bóveda, considerada casi impenetrable. Gracias a esta preparación, lograron burlar las medidas y se llevaron 189 cajas repletas de piedras preciosas .

El documental Los diamantes de Amberes: el robo del siglo (título original Stolen: Heist of the Century) narra esta historia real a través de entrevistas, imágenes de archivo y reconstrucciones que detallan la planificación, ejecución y las investigaciones posteriores.

Las autoridades belgas iniciaron una intensa búsqueda para capturar a los responsables y recuperar el botín. Aunque varios sospechosos fueron arrestados, gran parte de los diamantes nunca se recuperó, dejando el caso como un misterio aún parcialmente abierto.

robo de amberes (2) Fue el robo más importante del siglo XXI.

