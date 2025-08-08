La nueva joya de Anthony Hopkins que podés ver en Amazon Prime Video en solo 95 minutos

Amazon Prime Video estrenó el 8 de agosto " Encerrado ", una versión más oscura y aterradora de la película argentina " 4x4 ". Esta readaptación estadounidense cuenta con producción de Sam Raimi y un elenco destacado encabezado por Anthony Hopkins y Bill Skarsgård , en una historia cargada de tensión, encierro psicológico y crítica social .

Lejos de ser una simple copia, “Encerrado” toma el núcleo narrativo del encierro de un ladrón dentro de una camioneta a modo de castigo y lo potencia con un enfoque psicológico más elaborado , elementos de terror y una crítica contundente sobre la violencia social, la justicia por mano propia y la redención personal.

A diferencia de la versión argentina, donde el protagonista era un ladrón casi anónimo, en “Encerrado” conocemos a Eddie Barrish ( Skarsgård ), un delincuente de poca monta , atrapado en una vida de adicciones, errores y el abandono emocional de su pequeña hija . Un día, Eddie intenta robar una camioneta, sin saber que caerá en una trampa mortal .

A partir de ese momento, comienza una lucha desesperada por sobrevivir dentro del vehículo , que se convierte en una prisión diseñada por el enigmático William Larsen ( Hopkins ). Desde las sombras, el dueño de la camioneta manipula, tortura y enfrenta al protagonista con sus propios pecados, en una escalada de tensión que mezcla encierro físico con un viaje psicológico al límite.

Los secretos de “Encerrado”: diferencias con “4x4” y el reemplazo de Glen Powell

La película argentina “4x4” tuvo un recibimiento moderado en el país, pero su original premisa -un ciudadano común atrapando a un ladrón en su vehículo como acto de justicia personal- despertó el interés internacional. En 2022, se realizaron dos adaptaciones: "A Jaula" en Brasil y "Dongalunnaru Jaagratha" en India. Ambas reinterpretaron la historia desde sus propias culturas, pero sin lograr innovar demasiado.

En ese contexto, todas las miradas se volcaron hacia la versión estadounidense, anunciada con grandes nombres desde su preproducción. En principio, el rol protagónico iba a estar a cargo de Glen Powell, quien finalmente fue reemplazado por Bill Skarsgård. La dirección y el tono oscuro del proyecto quedaron a cargo de Sam Raimi, figura clave del cine de terror moderno, lo que aportó una atmósfera aún más intensa y retorcida.

Encerrado-pelicula Una historia intensa que no supera los 100 minutos.

¿El resultado? Una película que supera ampliamente a sus antecesoras, con un guion más sólido, actuaciones destacadas y una puesta en escena que no da respiro. “Encerrado” se convierte así en una de las apuestas más fuertes del año en el género thriller psicológico y en uno de los estrenos más atractivos de Prime Video.

Reparto de "Encerrado"

Bill Skarsgård: Eddie Barrish

Eddie Barrish Anthony Hopkins: William Larsen

William Larsen Ashley Cartwright: Sara Barrish

Sara Barrish Michael Eklund: Karl

Karl Navid Charkhi: Butter

Butter Emma Kombe

Más de Anthony Hopkins: sus recientes apariciones en películas y series

En películas:

1. El silencio de los inocentes (1991)

Clarice Starling, una joven agente del FBI en formación, busca la ayuda del brillante pero peligroso psiquiatra y asesino en serie Dr. Hannibal Lecter, para atrapar a otro asesino llamado "Buffalo Bill". Hopkins ofreció una actuación legendaria como Lecter, ganando el Oscar a Mejor Actor.

2. El padre (2020)

Anthony, un hombre mayor que padece demencia, lucha por comprender su realidad a medida que sus recuerdos se desvanecen y las personas a su alrededor parecen cambiar constantemente. La película es contada desde su perspectiva, creando una experiencia emocional devastadora. Hopkins ganó su segundo Oscar por este papel.

3. Conociendo a Joe Black (1998)

La Muerte toma forma humana como un hombre llamado Joe Black (Brad Pitt), para aprender sobre la vida. Elige como guía a William Parrish (Hopkins), un exitoso empresario que está por cumplir años... y por morir. Una historia profunda sobre la mortalidad, el amor y el significado de la vida.

En series:

1. Westworld (HBO, 2016–2022)

En un parque de atracciones futurista, androides con inteligencia artificial viven atrapados en un ciclo de narrativa para entretener a humanos. Hopkins interpreta al Dr. Robert Ford, uno de los creadores del parque, cuyo rol se vuelve clave a medida que las máquinas comienzan a cuestionar su existencia.

2. King Lear (Amazon Prime Video, 2018)

Adaptación moderna de la obra clásica de Shakespeare. Hopkins encarna al envejecido Rey Lear, quien decide dividir su reino entre sus hijas, desatando una tragedia familiar y política. Una producción intensa y elegante, con gran carga emocional y excelente reparto.

3. The Dresser (BBC Two, 2015)

Durante la Segunda Guerra Mundial, un viejo actor shakespeariano (Hopkins) intenta dar una última función de "El Rey Lear", mientras su leal asistente (Ian McKellen) lo ayuda a mantenerse en pie. Una historia íntima sobre la vejez, el arte y la amistad, con dos leyendas en pantalla.

Tráiler de "Encerrado"