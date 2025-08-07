Streaming

"Stranger Things" temporada final: cuándo se estrena en Netflix, sinopsis y reparto confirmado

La quinta y última temporada de "Stranger Things" llega a Netflix con una historia más oscura, nuevos desafíos y fecha de estreno confirmada.

 Por Luis Calizaya

Netflix confirmó la fecha de estreno de la quinta y última temporada de "Stranger Things", una serie que atrapó a millones desde 2016. Esta entrega final enfrentará a Eleven y sus amigos con Vecna en una historia más oscura y emocionante. Los nuevos capítulos llegarán antes de fin de 2025.

¿Cuándo se estrena la temporada final de "Stranger Things"?

La esperada quinta y última temporada de "Stranger Things" tendrá su estreno oficial el 26 de noviembre de 2025 en Netflix. Sin embargo, la serie estará dividida en tres partes: los episodios iniciales llegarán el 26 de noviembre, seguidos por una segunda tanda el 25 de diciembre, y finalmente el gran cierre se emitirá el 31 de diciembre, previo al Año Nuevo.

Netflix reveló cuándo se estrena oficialmente

Netflix reveló cuándo se estrena oficialmente "Stranger Things - Temporada 5".

Ese día se estrenará el episodio final, titulado "The Rightside Up", que tendrá una duración de tres horas, similar a una película.

¿Qué se sabe de la historia hasta el momento?

Los hermanos Duffer, creadores de la serie, confirmaron que la trama se desarrollará durante el otoño de 1987, retomando los hechos posteriores a la cuarta temporada. Hawkins continúa amenazada por las grietas abiertas al "Upside Down" y por los ataques inminentes de Vecna y el Ejército intentará capturar a Eleven (Once).

Con todas las amenazas encima, obligan al grupo de protagonistas a reunirse una vez más no solo para proteger a su amiga, sino también salvar a la ciudad de una catástrofe y preservar el equilibrio entre dimensiones.

Los que regresan y se suman al reparto

Por ahora se sabe que los protagonistas más conocidos estarán presentes en la quinta temporada:

  • Millie Bobby Brown: Once
  • Finn Wolfhard
  • Gaten Matarazzo
  • Caleb McLaughlin
  • Noah Schnapp
  • Winona Ryder
  • David Harbour
  • Sadie Sink
  • Joe Keery
  • Natalia Dyer
  • Charlie Heaton
  • Maya Hawke
  • Linda Hamilton: doctora Kay
  • Amybeth McNulty: Vickie

Millie Bobby Brown en el cine y series: sus papeles más destacados

  • En películas:

1. Enola Holmes (2020)

Millie interpreta a Enola Holmes, la intrépida hermana menor del famoso detective Sherlock Holmes. Cuando su madre desaparece, Enola se embarca en una aventura para encontrarla, enfrentándose a peligros, misterios y una sociedad que no espera mucho de las jóvenes.

2. Godzilla: King of the Monsters (2019)

Interpreta a Madison Russell, hija de una científica involucrada en el seguimiento de los titanes. Mientras monstruos como Godzilla, Mothra y King Ghidorah emergen, Madison se ve atrapada en medio del caos y la lucha por la supervivencia global.

3. Damsel (2024)

Millie protagoniza a Elodie, una joven que acepta casarse con un príncipe para ayudar a su reino. Sin embargo, descubre que fue ofrecida como sacrificio a un dragón. Atrapada en una cueva, deberá usar su ingenio y valentía para sobrevivir.

  • En series:

1. Intruders (2014)

En esta serie de suspenso de la BBC, Millie interpreta a Madison O’Donnell, una niña poseída por un espíritu que busca reencarnarse. La trama gira en torno a una sociedad secreta que logra transferir almas de una persona a otra.

Tráiler de "Stranger Things - Temporada 5"

Embed - Stranger Things 5 | Avance oficial | Netflix

