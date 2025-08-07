"Stranger Things" temporada final: cuándo se estrena en Netflix, sinopsis y reparto confirmado

Netflix confirmó la fecha de estreno de la quinta y última temporada de " Stranger Things ", una serie que atrapó a millones desde 2016 . Esta entrega final enfrentará a Eleven y sus amigos con Vecna en una historia más oscura y emocionante. Los nuevos capítulos llegarán antes de fin de 2025 .

La esperada quinta y última temporada de "Stranger Things" tendrá su estreno oficial el 26 de noviembre de 2025 en Netflix. Sin embargo, la serie estará dividida en tres partes: los episodios iniciales llegarán el 26 de noviembre , seguidos por una segunda tanda el 25 de diciembre , y finalmente el gran cierre se emitirá el 31 de diciembre , previo al Año Nuevo.

Ese día se estrenará el episodio final, titulado "The Rightside Up" , que tendrá una duración de tres horas , similar a una película.

Los hermanos Duffer, creadores de la serie, confirmaron que la trama se desarrollará durante el otoño de 1987 , retomando los hechos posteriores a la cuarta temporada. Hawkins continúa amenazada por las grietas abiertas al "Upside Down" y por los ataques inminentes de Vecna y el Ejército intentará capturar a Eleven (Once).

Con todas las amenazas encima, obligan al grupo de protagonistas a reunirse una vez más no solo para proteger a su amiga, sino también salvar a la ciudad de una catástrofe y preservar el equilibrio entre dimensiones.

Los que regresan y se suman al reparto

Por ahora se sabe que los protagonistas más conocidos estarán presentes en la quinta temporada:

Millie Bobby Brown: Once

Once Finn Wolfhard

Gaten Matarazzo

Caleb McLaughlin

Noah Schnapp

Winona Ryder

David Harbour

Sadie Sink

Joe Keery

Natalia Dyer

Charlie Heaton

Maya Hawke

Linda Hamilton: doctora Kay

doctora Kay Amybeth McNulty: Vickie

Millie Bobby Brown en el cine y series: sus papeles más destacados

En películas:

1. Enola Holmes (2020)

Millie interpreta a Enola Holmes, la intrépida hermana menor del famoso detective Sherlock Holmes. Cuando su madre desaparece, Enola se embarca en una aventura para encontrarla, enfrentándose a peligros, misterios y una sociedad que no espera mucho de las jóvenes.

2. Godzilla: King of the Monsters (2019)

Interpreta a Madison Russell, hija de una científica involucrada en el seguimiento de los titanes. Mientras monstruos como Godzilla, Mothra y King Ghidorah emergen, Madison se ve atrapada en medio del caos y la lucha por la supervivencia global.

3. Damsel (2024)

Millie protagoniza a Elodie, una joven que acepta casarse con un príncipe para ayudar a su reino. Sin embargo, descubre que fue ofrecida como sacrificio a un dragón. Atrapada en una cueva, deberá usar su ingenio y valentía para sobrevivir.

En series:

1. Intruders (2014)

En esta serie de suspenso de la BBC, Millie interpreta a Madison O’Donnell, una niña poseída por un espíritu que busca reencarnarse. La trama gira en torno a una sociedad secreta que logra transferir almas de una persona a otra.

Tráiler de "Stranger Things - Temporada 5"