Streaming

"The Paper", el nuevo spin-off de "The Office": fecha y dónde verlo en Argentina

"The Paper", el spin-off de "The Office", llega en 2025 con formato de falso documental, humor ácido y un elenco completamente renovado.

The Paper, el nuevo spin-off de The Office: fecha y dónde verlo en Argentina

"The Paper", el nuevo spin-off de "The Office": fecha y dónde verlo en Argentina

 Por Luis Calizaya

Aunque "The Paper" es el nuevo spin-off de la icónica "The Office", llega doce años después del final de la serie original con humor absurdo, formato de falso documental y una historia ambientada en una redacción de Ohio. Su estreno está programado para septiembre de 2025 y será distribuido por NBC a través de su plataforma de streaming Peacock.

The Paper (1)
La serie llega tras 12 a&ntilde;os de rumores.

La serie llega tras 12 años de rumores.

The Paper: de qué tratará el nuevo capítulo en el universo de The Office

Alejándose de la icónica empresa de papel Dunder Mifflin, de Scranton, la serie spin-off se centra en The Truth Teller, un periódico local de Toledo, Ohio, que atraviesa una profunda crisis. Su nuevo editor en jefe, Ned Sampson (Domhnall Gleeson), intentará revertir la situación con mejoras en la cobertura y la calidad de las noticias.

Lee además
La nueva joya de Anthony Hopkins que podés ver en Amazon Prime Video en solo 95 minutos video
Streaming

La nueva joya de Anthony Hopkins que podés ver en Amazon Prime Video en solo 95 minutos
Netflix estrena documental real sobre el robo de diamantes en Amberes por 100 millones de dólares video
Streaming

Netflix estrena documental real sobre el robo de diamantes en Amberes por 100 millones de dólares

Sin embargo, la tarea no será sencilla porque deberá lidiar con periodistas poco experimentados y desmotivados, un presupuesto limitado y todo tipo de obstáculos, lo que derivará en situaciones tan absurdas como cómicas mientras busca que el medio vuelva a ser relevante.

¿Será un reinicio de "The Office"?

Según informó el medio especializado Deadline, "The Paper" no será un reinicio de la serie original, pero estará ambientada en el mismo universo de The Office. Repetirá el formato de comedia de situación con estilo de falso documental, bajo la dirección de Greg Daniels y Michael Koman, y contará con gran parte del mismo equipo técnico que trabajó en la versión ambientada en Scranton.

The Office
The Office, en la versi&oacute;n estadounidense, dej&oacute; momentos memorables.

The Office, en la versión estadounidense, dejó momentos memorables.

En esta ocasión, los protagonistas serán Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore, quienes liderarán la historia en lugar del recordado Michael Scott (Steve Carell) y la dupla romántica Jim-Pam (John Krasinski y Jenna Fischer), aunque también se sumarán nuevos y peculiares personajes.

Cómo ver "The Paper" en Argentina

NBC confirmó que The Paper se estrenará el 4 de septiembre de 2025 en Peacock, con el lanzamiento de cuatro episodios. A partir de entonces, se estrenará un nuevo capítulo cada jueves hasta el cierre de la primera temporada, previsto para el 25 de septiembre.

Dado que Peacock no está disponible oficialmente en Latinoamérica -incluida Argentina-, una opción para acceder al contenido es utilizar un servicio de Red Privada Virtual (VPN) que permita simular una conexión desde Estados Unidos.

Otra alternativa es esperar a que la serie llegue, posiblemente con retraso, a plataformas más populares en la región como Netflix o Amazon Prime Video, que actualmente ofrecen todas las temporadas de "The Office" (versión estadounidense).

Reparto confirmado de "The Paper"

  • Domhnall Gleeson
  • Sabrina Impacciatore
  • Chelsea Frei
  • Ramona Young
  • Tim Key

Tráiler avance de "The Paper"

Embed - THE PAPER Tráiler (2025) THE OFFICE Nueva Serie

Temas
Seguí leyendo

Eddie Murphy regresa con "El último encargo", la nueva comedia de acción de Prime Video

"El caso Asunta": la estremecedora miniserie de Netflix sobre un crimen familiar

"Stranger Things" temporada final: cuándo se estrena en Netflix, sinopsis y reparto confirmado

Netflix deslumbra con 'Mi año en Oxford', la nueva serie de Sofía Carson

Disney+ estrenará la película live action de "Lilo & Stitch" en septiembre 2025

"Merlina" volvió a Netflix: estreno y secretos de su segunda temporada

La picante serie de Netflix que incomoda y fascina en 18 intensos capítulos

Todo lo que llega a Prime Video en agosto para Argentina: series, películas y grandes estrenos

LO QUE SE LEE AHORA
La nueva joya de Anthony Hopkins que podés ver en Amazon Prime Video en solo 95 minutos video
Streaming

La nueva joya de Anthony Hopkins que podés ver en Amazon Prime Video en solo 95 minutos

Las Más Leídas

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Fernando Roldán contó su historia de vida a Noticiero Andino. video
General Alvear

Historia de vida: Fernando durmió entre nylon, fue amenazado y esclavizado y lo pudo contar

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Mondino destrozó a Javier Milei en una entrevista internacional
Videos

Reapareció Diana Mondino con durísimas frases contra Milei por $Libra y sus perros

Te Puede Interesar

Julieta Silva saliendo de la audiencia realizada hoy en San Rafael.
Audiencia

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

Por Sitio Andino Policiales
Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza.
fin del misterio

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza

Por Cecilia Zabala
La ampliación de las plazas de Residencias Médicas fue publicada en el Boletín Oficial.
Salud

Mendoza amplía los cupos para las Residencias Médicas tras un importante aumento de aspirantes

Por Natalia Mantineo