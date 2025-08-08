"The Paper", el nuevo spin-off de "The Office": fecha y dónde verlo en Argentina

Aunque " The Paper " es el nuevo spin-off de la icónica " The Office ", llega doce años después del final de la serie original con humor absurdo, formato de falso documental y una historia ambientada en una redacción de Ohio . Su estreno está programado para septiembre de 2025 y será distribuido por NBC a través de su plataforma de streaming Peacock .

Alejándose de la icónica empresa de papel Dunder Mifflin , de Scranton , la serie spin-off se centra en The Truth Teller , un periódico local de Toledo , Ohio , que atraviesa una profunda crisis. Su nuevo editor en jefe, Ned Sampson (Domhnall Gleeson), intentará revertir la situación con mejoras en la cobertura y la calidad de las noticias .

Streaming Netflix estrena documental real sobre el robo de diamantes en Amberes por 100 millones de dólares

Sin embargo, la tarea no será sencilla porque deberá lidiar con periodistas poco experimentados y desmotivados , un presupuesto limitado y todo tipo de obstáculos, lo que derivará en situaciones tan absurdas como cómicas mientras busca que el medio vuelva a ser relevante.

Según informó el medio especializado Deadline, "The Paper" no será un reinicio de la serie original , pero sí estará ambientada en el mismo universo de The Office . Repetirá el formato de comedia de situación con estilo de falso documental , bajo la dirección de Greg Daniels y Michael Koman , y contará con gran parte del mismo equipo técnico que trabajó en la versión ambientada en Scranton.

The Office The Office, en la versión estadounidense, dejó momentos memorables.

En esta ocasión, los protagonistas serán Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore, quienes liderarán la historia en lugar del recordado Michael Scott (Steve Carell) y la dupla romántica Jim-Pam (John Krasinski y Jenna Fischer), aunque también se sumarán nuevos y peculiares personajes.

Cómo ver "The Paper" en Argentina

NBC confirmó que The Paper se estrenará el 4 de septiembre de 2025 en Peacock, con el lanzamiento de cuatro episodios. A partir de entonces, se estrenará un nuevo capítulo cada jueves hasta el cierre de la primera temporada, previsto para el 25 de septiembre.

Dado que Peacock no está disponible oficialmente en Latinoamérica -incluida Argentina-, una opción para acceder al contenido es utilizar un servicio de Red Privada Virtual (VPN) que permita simular una conexión desde Estados Unidos.

Otra alternativa es esperar a que la serie llegue, posiblemente con retraso, a plataformas más populares en la región como Netflix o Amazon Prime Video, que actualmente ofrecen todas las temporadas de "The Office" (versión estadounidense).

Reparto confirmado de "The Paper"

Domhnall Gleeson

Sabrina Impacciatore

Chelsea Frei

Ramona Young

Tim Key

Tráiler avance de "The Paper"