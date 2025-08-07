Eddie Murphy regresa con "El último encargo", la nueva comedia de acción de Prime Video

En agosto, Amazon Prime Video estrenó " El último encargo ", una comedia de acción protagonizada por Eddie Murphy y Pete Davidson . Con escenas hilarantes, diálogos ocurrentes y una duración de apenas 94 minutos , es ideal para disfrutar una noche de risas. Murphy vuelve al cine con un divertido film.

"Una recolección de efectivo rutinaria toma un giro demencial cuando los incompatibles choferes de camión blindado Russell (Eddie Murphy) y Travis (Pete Davidson) son emboscados por criminales a las órdenes de la mente maestra Zoe (Keke Palmer). Al estallar el caos, el inverosímil dúo debe abrirse paso entre el peligro , sus choques de personalidad y un pésimo día que se sigue saliendo de control", es lo que adelanta la sinopsis en la plataforma de streaming.

Dirigida por Tim Story (Los Cuatro Fantásticos, Think Like a Man), " El último encargo " llega a Prime Video con una fórmula efectiva que combina acción dinámica, humor afilado y un dúo protagonista que desborda carisma. Eddie Murphy y Pete Davidson encabezan esta cinta divertida en la que dos opuestos deben sobrevivir y tolerarse a la vez, mientras todo a su alrededor explota, literalmente.

Si bien la trama gira en torno a un robo que sale mal, la película explora temas como la redención, los lazos familiares y las segundas oportunidades . El rodaje, con escenas dentro de camiones blindados especialmente diseñados, demandó precisión, pero también dejó espacio para la improvisación.

El film tiene sabor a cine de los 80, pero con ritmo y humor contemporáneos. Y aunque no busca revolucionar el género, entrega justo lo que promete en una aventura vertiginosa, divertida y con mucho estilo.

Quién es quién en la película: el reparto

Eddie Murphy: Russell Pierce

Pete Davidson: Travis Stolly

Keke Palmer: Zoe

Eva Longoria: Natalie Pierce

Andrew Dice Clay: Clark

Jack Kesy: Banner

Ismael Cruz Córdova: Miguel

amazon prime video La comedia dura menos de 100 minutos, pero asegura risas.

Las mejores películas con Eddie Murphy

1. Un detective suelto en Hollywood (Beverly Hills Cop, 1984)

Axel Foley, un astuto y deslenguado detective de Detroit, viaja a Beverly Hills para investigar el asesinato de un amigo. Con su estilo callejero y poco ortodoxo, descoloca a la policía local y desata una divertida mezcla de acción y comedia.

2. Coming to America (Un príncipe en Nueva York, 1988)

El príncipe Akeem, heredero del trono de Zamunda, viaja a Estados Unidos buscando una esposa que lo ame por quien es, no por su riqueza. Disfrazado de ciudadano común, vive situaciones hilarantes mientras intenta encajar en Queens.

3. Dolemite Is My Name (2019)

Inspirada en hechos reales, la película sigue a Rudy Ray Moore, un comediante que crea al extravagante personaje de Dolemite y se convierte en un icono del cine blaxploitation. Eddie Murphy brilla en este papel que marca su regreso a la crítica y al público.

Tráiler de "El último encargo"