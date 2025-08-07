Streaming

"El caso Asunta": la estremecedora miniserie de Netflix sobre un crimen familiar

La miniserie de Netflix recrea el estremecedor 'caso Asunta', el crimen que conmocionó al país al revelar la implicación de sus propios padres.

El caso Asunta: la estremecedora miniserie de Netflix sobre un crimen familiar

"El caso Asunta": la estremecedora miniserie de Netflix sobre un crimen familiar

 Por Luis Calizaya

"El caso Asunta" es una de las miniseries más impactantes que lanzó Netflix en 2024. Basada en hechos reales, el caso policial relata el crimen que conmovió a España en 2013, cuando una pareja fue acusada de asesinar a su hija adoptiva. Esta producción española dejó una huella profunda en la audiencia.

Protagonizada por Tristán Ulloa y Candela Peña, ambos interpretan al matrimonio que denunció la desaparición de su hija adoptiva, a quien más tarde se descubrió que habían asesinado. La historia se desarrolla en seis episodios, de aproximadamente una hora cada uno.

"El caso Asunta" aún está disponible en Netflix.

"El caso Asunta" en Netflix: una historia basada en hechos reales

Inspirada en hechos reales, la trama comienza con la desaparición de la pequeña Asunta el 21 de septiembre de 2013. Horas más tarde, sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, hallaron el cuerpo sin vida de la menor, de 12 años, cerca de una carretera en Santiago de Compostela, La Coruña.

Sin embargo, durante la investigación policial, el caso dio un giro dramático cuando Rosario y Alfonso se convirtieron en los principales sospechosos del homicidio de la niña gallega, adoptada en China. Pronto, los medios de comunicación comenzaron a divulgar detalles del caso, generando un fuerte impacto en la opinión pública, especialmente por los motivos reales que llevaron a los padres a cometer el crimen contra su propia hija.

Cómo inició y finalizó "El caso Asunta" en la vida real

El 21 de septiembre de 2013, los padres adoptivos de Asunta Basterra Porto denunciaron su desaparición en Santiago de Compostela. Horas más tarde, el cuerpo de la niña de 12 años fue hallada en una zona boscosa del municipio de Teo. La autopsia reveló que había sido asfixiada y que tenía en su organismo altas dosis de ansiolíticos.

La investigación se centró rápidamente en los padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, quienes cayeron en contradicciones durante sus declaraciones. Ambos fueron detenidos pocos días después y enviados a prisión preventiva. A lo largo del proceso se sumaron testimonios y pruebas que apuntaban a una planificación del crimen: una profesora declaró que la niña le había contado que su madre le daba “polvos blancos” que la hacían dormir, y se descubrieron registros que indicaban una administración prolongada de fármacos.

caso asunta
Asunta Yong Fang Basterra Porto en la vida real.

Asunta Yong Fang Basterra Porto en la vida real.

El juicio comenzó en septiembre de 2015. Tras semanas de audiencias, el tribunal los declaró culpables del asesinato de su hija y los condenó a 18 años de prisión. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Años después, Rosario Porto murió por suicidio en la prisión de Brieva en 2020. Alfonso Basterra continúa cumpliendo su condena en la cárcel de Teixeiro, tras haberle sido denegado el tercer grado.

Reparto destacado de la miniserie

  • Candela Peña: Rosario "Charo" Porto Ortega
  • Tristán Ulloa: Alfonso Basterra Camporro
  • Javier Gutiérrez: Juez Luis Malvar
  • María León: Agente Cristina Cruces
  • Carlos Blanco: Agente Javier Ríos
  • Francesc Orella: Juan José "Juanjo" Domínguez
  • Ricardo de Barreiro: Fiscal Pedro Belategui
  • Iris Wu: Asunta Yong Fang Basterra Porto.

Las mejores actuaciones de Candela Peña en cine y TV

  • En películas:

Te doy mis ojos (2003)

Candela interpreta a Ana, la hermana de una mujer que sufre violencia de género. Esta potente película de Icíar Bollaín explora el ciclo del abuso doméstico y el proceso de empoderamiento de una víctima.

Princesas (2005)

En este drama urbano, Peña encarna a Caye, una prostituta madrileña que forja una intensa amistad con una compañera inmigrante. La película retrata con sensibilidad la sororidad entre mujeres marginalizadas.

Una pistola en cada mano (2012)

Una comedia coral sobre las crisis de identidad masculina, en la que Candela tiene un papel clave en una de las escenas más recordadas del filme: una conversación cargada de ironía y tensión con su expareja.

  • En series:

Hierro (2019–2022)

Peña interpreta a Candela Montes, una jueza firme y empática destinada a la isla de El Hierro. La serie mezcla el género policial con el drama humano en un entorno insular tan bello como aislado.

Maricón perdido (2021)

En esta serie semiautobiográfica de Bob Pop, Candela interpreta a la madre del protagonista en una actuación entrañable y emocional que explora la identidad, el bullying y la familia en la España de los 80 y 90.

Cites Barcelona (2024)

Una serie antológica de citas amorosas en la era digital, donde Candela Peña aparece en uno de los episodios con un personaje entrañable, ofreciendo una mezcla de humor, drama y reflexión sobre las relaciones actuales.

Tráiler de "El caso Asunta"

