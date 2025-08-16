Streaming

La película olvidada de Ricardo Darín que arrasó en 2006 y ahora está en Netflix

En Netflix se esconde una película romántica que cautivó al público, basada en la novela de Didier Van Cauwelaert.

 Por Luis Calizaya

Netflix guarda una de esas historias que tocan el corazón de forma conmovedora y que, desde su llegada a la plataforma, se convirtió en una de las favoritas de los usuarios. "La educación de las hadas" es el título de esta película de 2006 que cuenta con una brillante actuación del reconocido Ricardo Darín.

Dirigida por José Luis Cuerda, está inspirada en la novela de Didier Van Cauwelaert y es una producción española de gran sensibilidad. Con una duración de apenas 1 hora y 35 minutos, resulta perfecta para quienes buscan una experiencia emotiva sin invertir demasiado tiempo frente a la pantalla.

Streaming

serie - Netflix

Netflix: de qué se trata "La educación de las hadas"

En un vuelo rumbo a Barcelona, Nicolás, un inventor de juguetes, conoce a Ingrid y a su hijo Raúl. Desde el primer momento, no solo siente una fuerte atracción hacia ella, sino que también ve en ellos a la familia con la que siempre soñó. Sin embargo, Ingrid atraviesa un duelo reciente por la muerte de su esposo, capitán de aviación, en Irak.

La relación entre los tres parece perfecta pero, de forma inesperada, Ingrid decide ponerle fin. Sus razones son claras para ella: jamás podrán ser más felices de lo que han sido hasta ese momento.

¿Qué dijo la crítica tras su estreno?

"La historia es aparentemente sencilla, pero lo cierto es que está llena de esquinas y quimeras, y aborda sin mucha palabrería trasfondos muy íntimos”, publicó el diario ABC sobre el largometraje.

Mientras que el Diario El País dijo: "Película discreta y como en sordina, por momentos emocionante y siempre recorrida por una secreta vena de misterio".

Reparto de “La educación de las hadas”

  • Ricardo Darín: Nicolás
  • Irène Jacob: Ingrid
  • Bebe: Sezar
  • Víctor Valdivia: Raúl
  • Jordi Bosch: Matarredona
  • Abdelaziz Arradi
  • Bert Palmen
  • Glòria Roig
  • Miquel Gelabert
  • Albert Pérez
serie - Netflix (1)

Más de Ricardo Darín: sus mejores películas y series

  • En películas:

El secreto de sus ojos (2009)

Benjamín Espósito, un empleado judicial retirado, decide escribir una novela basada en un caso de homicidio ocurrido 25 años atrás. Mientras revive la investigación, resurgen viejas heridas y una historia de amor no resuelta. Ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera.

Nueve reinas (2000)

Marcos y Juan, dos estafadores de poca monta, se unen para vender una colección falsa de estampillas raras conocida como las “Nueve Reinas”. A lo largo de un día en Buenos Aires, las traiciones y giros inesperados mantienen al espectador al filo.

El hijo de la novia (2001)

Rafael, un hombre de mediana edad abrumado por sus problemas, intenta reconstruir la relación con su madre, quien padece Alzheimer, y ayudar a su padre a cumplirle un viejo sueño: casarse por iglesia con ella. Un emotivo drama con humor y ternura.

  • En series:

El Eternauta (2024)

Adaptación de la icónica historieta argentina de Héctor Germán Oesterheld. En una Buenos Aires devastada por una nevada mortal, un grupo de sobrevivientes liderados por Juan Salvo enfrenta una invasión alienígena. Darín interpreta al protagonista.

Estrellita mía (1987)

Telenovela romántica en la que Darín interpreta a un hombre atrapado en un triángulo amoroso lleno de secretos, pasiones y conflictos familiares, con una atmósfera clásica de melodrama argentino.

Mi cuñado (1993-1994)

Comedia televisiva en la que Darín comparte protagonismo con Luis Brandoni. La trama sigue la convivencia forzada y las diferencias de personalidad entre dos cuñados, generando situaciones cómicas y entrañables.

Tráiler de “La educación de las hadas”

