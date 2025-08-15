Streaming

Vanessa Kirby encabeza el nuevo imperdible de Netflix: "La noche siempre llega"

Tras brillar como la Mujer Invisible, Vanessa Kirby desembarca en Netflix con una película intensa que explora el amor, la pérdida y la supervivencia.

Foto: Getty
 Por Luis Calizaya

Hasta los actores más talentosos necesitan enfrentar papeles que los lleven al límite, y para Vanessa Kirby ese momento llegó. Tras su reciente paso por "Los Cuatro Fantásticos" (2025), la actriz inglesa encarna a Lynette, una mujer acorralada por la vida en las agitadas calles de Portland. "La noche siempre" llega se estrenó en Netflix el pasado 15 de agosto.

Vanessa Kirby encabeza el nuevo film de Netflix en "La noche siempre llega".

Netflix: de qué trata "La noche siempre llega"

Lynette atraviesa una dura crisis económica, pero una oportunidad única podría cambiar el destino de su hermano en tan solo una noche. Lo que parecía una solución se convierte en una carrera contrarreloj, marcada por decisiones peligrosas que la dejan al borde del colapso y la obligan a enfrentar un pasado que creía enterrado.

Por qué vale la pena verla

Caron, director de la película, comentó en diálogo con medios especializados que el personaje de Lynette será fundamental dentro de la historia. Se trata de una mujer en búsqueda constante de estabilidad, y cada escena que la seguimos revela su deseo de comenzar una nueva vida. Sin embargo, la agitada ciudad de Portland aparece como un obstáculo, corrompiéndola y confrontándola con un pasado trágico.

Otro punto que no falla es el guion, escrito por Sarah Conradt-Kroehler, reconocida por trabajos como El más allá, Instinto maternal y 50 States of Fright, que logra una combinación precisa de drama y tensión que pone de relieve el talento actoral de Kirby.

Reparto protagonico

  • Vanessa Kirby: Lynette
  • Jennifer Jason Leigh: Doreen
  • Zack Gottsagen: Kenny
  • Stephan James: Cody
  • Randall Park: Scott
  • Julia Fox: Gloria
  • Michael Kelly: Tommy
  • Eli Roth: Blake
Al reparto se unen Eli Roth y Randall Park.

Dónde ver a Vanessa Kirby: series y películas

  • Series

The Crown (2016-2019)

Kirby interpretó a la Princesa Margarita en las dos primeras temporadas, ganándose elogios por su retrato intenso y carismático de la hermana de la reina Isabel II.

Great Expectations (2011)

Miniserie de la BBC basada en la novela de Charles Dickens, donde dio vida a Estella, la joven enigmática que cautiva y confunde al protagonista.

Labyrinth (2012)

Miniserie que combina dos líneas temporales: la Francia medieval y la actualidad. Kirby interpreta a Alice Tanner, quien se ve envuelta en un misterio sobre el Santo Grial.

  • Películas:

Pieces of a Woman (2020)

Drama intenso sobre una pareja que enfrenta el duelo tras la pérdida de su bebé. Kirby recibió una nominación al Óscar por su desgarradora actuación.

Mission: Impossible – Fallout (2018)

En la sexta entrega de la saga, interpreta a “White Widow”, una traficante de armas con vínculos políticos y un halo de misterio.

Me Before You (2016)

Adaptación romántica de la novela de Jojo Moyes, donde encarna a Alicia, la novia del protagonista, en un papel breve pero clave para la trama emocional.

Tráiler de "La noche siempre llega"

Embed - La noche siempre llega | Tráiler oficial | Netflix

