Vanessa Kirby encabeza el nuevo imperdible de Netflix: "La noche siempre llega"

Hasta los actores más talentosos necesitan enfrentar papeles que los lleven al límite, y para Vanessa Kirby ese momento llegó. Tras su reciente paso por "Los Cuatro Fantásticos" (2025) , la actriz inglesa encarna a Lynette , una mujer acorralada por la vida en las agitadas calles de Portland . " La noche siempre " llega se estrenó en Netflix el pasado 15 de agosto .

Lynette atraviesa una dura crisis económica , pero una oportunidad única podría cambiar el destino de su hermano en tan solo una noche . Lo que parecía una solución se convierte en una carrera contrarreloj , marcada por decisiones peligrosas que la dejan al borde del colapso y la obligan a enfrentar un pasado que creía enterrado .

Vanessa Kirby encabeza el nuevo film de Netflix en "La noche siempre llega".

Caron , director de la película , comentó en diálogo con medios especializados que el personaje de Lynette será fundamental dentro de la historia. Se trata de una mujer en búsqueda constante de estabilidad, y cada escena que la seguimos revela su deseo de comenzar una nueva vida . Sin embargo, la agitada ciudad de Portland aparece como un obstáculo, corrompiéndola y confrontándola con un pasado trágico .

Otro punto que no falla es el guion , escrito por Sarah Conradt-Kroehler , reconocida por trabajos como El más allá, Instinto maternal y 50 States of Fright, que logra una combinación precisa de drama y tensión que pone de relieve el talento actoral de Kirby .

Reparto protagonico

Al reparto se unen Eli Roth y Randall Park.

Dónde ver a Vanessa Kirby: series y películas

Series

The Crown (2016-2019)

Kirby interpretó a la Princesa Margarita en las dos primeras temporadas, ganándose elogios por su retrato intenso y carismático de la hermana de la reina Isabel II.

Great Expectations (2011)

Miniserie de la BBC basada en la novela de Charles Dickens, donde dio vida a Estella, la joven enigmática que cautiva y confunde al protagonista.

Labyrinth (2012)

Miniserie que combina dos líneas temporales: la Francia medieval y la actualidad. Kirby interpreta a Alice Tanner, quien se ve envuelta en un misterio sobre el Santo Grial.

Películas:

Pieces of a Woman (2020)

Drama intenso sobre una pareja que enfrenta el duelo tras la pérdida de su bebé. Kirby recibió una nominación al Óscar por su desgarradora actuación.

Mission: Impossible – Fallout (2018)

En la sexta entrega de la saga, interpreta a “White Widow”, una traficante de armas con vínculos políticos y un halo de misterio.

Me Before You (2016)

Adaptación romántica de la novela de Jojo Moyes, donde encarna a Alicia, la novia del protagonista, en un papel breve pero clave para la trama emocional.

Tráiler de "La noche siempre llega"