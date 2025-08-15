Streaming

La serie de Netflix que todos comentan y solo pueden ver adultos

Un romance prohibido y un asesinato inspiran esta historia basada en hechos reales, que regresa a la pantalla de Netflix.

Por Luis Calizaya

En un regreso inesperado, pero muy esperado, Netflix anunció la serie" Seducción fatal". Una historia de romance y crimen basada en hechos reales, donde una mujer casada y un joven protagonizan una relación intensa que desencadena mentiras y secretos a lo largo de varios capítulos atrapantes, al estilo de una clásica telenovela.

Los cap&iacute;tulos de "Seducci&oacute;n fatal" no superan los 35 minutos de duraci&oacute;n.

¿De qué trata "Seducción fatal" en Netflix?

La historia sigue a Brenda, una profesora casada que pasa un fin de semana con su mejor amiga, Nandi. Ambas deciden asistir a una fiesta concurrida, donde Brenda conoce a un joven atractivo. Motivada por el supuesto engaño de su marido y un aborto espontáneo, decide vivir una noche de romance con Jacob. Entre ellos surge una química intensa, pero nada es lo que parece: un crimen inesperado los confrontará con el peor momento de sus vidas.

La serie adapta la versión mexicana de "Oscuro deseo"

“He aquí elementos de crimen y suspenso, con acecho, asesinatos, secretos y mentiras”, destacó Heaven of Horror en una crítica que anticipó el éxito de la serie, estrenada en 2023. Lo que pocos saben es que se basa en la historia mexicana de "Oscuro deseo" (2020), que también dejó la vara alta en Netflix.

Aunque la versión sudafricana no difiere mucho de la original, existen cambios clave. En "Oscuro deseo", Alma Solares (Maite Perroni) pasa unos días con su amiga para definir su futuro matrimonial y conoce a Darío Guerra, un joven 23 años con quien mantiene un romance. Sin embargo, allí no ocurre un crimen; en cambio, Alma enfrenta abusos dentro de su hogar por parte de su esposo e hija, diferenciándose así de la versión sudafricana.

La serie fue una de las vistas tras su estreno en Netflix en el 2023.

Reparto completo de la serie

  • Lunathi Mampofu: Brenda
  • Kgomotso Christopher: Nandi
  • Nathaniel Ramabulana: Vuyo
  • Thapelo Mokoena: Leonard
  • Ngelekanyo Ramulondi: Zinhle Mahlati
  • Frances Sholto-Douglas: Laura
  • Rizelle Januk: Ameera

Las mejores películas con Lunathi Mampofu

Tropic of Love (2024)

  • Una comedia romántica que sigue a un grupo de amigos mientras navegan por las complejidades del amor y la amistad en un entorno tropical. Lunathi Mampofu aporta su talento en este relato lleno de humor y emoción.

Shadow (2019)

  • Un thriller psicológico que profundiza en las sombras del alma humana. Lunathi Mampofu interpreta a un personaje que se enfrenta a sus propios demonios internos en una trama llena de suspenso.

Disaster Holiday (2024)

  • Una comedia dramática que sigue a un padre trabajador que intenta reconectar con sus hijos durante unas vacaciones que no salen como esperaba. Lunathi Mampofu interpreta a Nandi, una amiga cercana que juega un papel clave en la historia.

The Good Man (2013)

  • Un drama que examina las complejidades de la moralidad y las decisiones difíciles. Lunathi Mampofu interpreta a Katleho, una mujer que se ve atrapada en una situación que desafía su ética y valores.

Tráiler de “Seducción fatal”

Embed - Fatal Seduction | Official Trailer | Netflix

