Streaming

Prime Video revela las primeras fotos de "Vought Rising", la esperada serie precuela de "The Boys"

Con Jensen Ackles al frente y su regreso como Soldier Boy, Amazon Prime Video prepara el estreno de la serie que expande el universo de "The Boys".

Prime Video revela las primeras fotos de Vought Rising, la esperada serie precuela de The Boys
Prime Video revela las primeras fotos de "Vought Rising", la esperada serie precuela de "The Boys"
Por Luis Calizaya

La quinta temporada de "The Boys" marcará el cierre de la serie, aunque Amazon Prime Video ya confirmó que varios spin-offs están en camino. Entre los más esperados se encuentra la precuela "Vought Rising", que ha generado gran expectativa entre los fans tras revelarse cómo lucirán los trajes de los nuevos protagonistas.

Además de mostrar los orígenes de la empresa y la fórmula secreta para crear superhéroes, la serie contará con el regreso de Jensen Ackles como Soldier Boy, personaje que debutó en 2022 y conquistó al público por su personalidad sin filtros, al estilo del Capitán América.

Lee además
Ni Netflix ni HBO Max: qué plataforma tiene la miniserie más explosiva de Daniel Dae Kim video
Streaming

Ni Netflix ni HBO Max: qué plataforma tiene la miniserie más explosiva de Daniel Dae Kim
La nueva joya de Anthony Hopkins que podés ver en Amazon Prime Video en solo 95 minutos video
Streaming

La nueva joya de Anthony Hopkins que podés ver en Amazon Prime Video en solo 95 minutos
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por THE BOYS (@theboystv)

“Vought Rising” adelanta su estreno: revelan vestuario y reparto

Junto a Ackles, el elenco incluye a Mason Dye (Bombsight), Will Hochman (Torpedo) y Elizabeth Posey (Private Angel), además del retorno de Aya Cash como Stormfront, según informó Deadline. La historia se ambientará en los años 50 y reconstruirá los primeros asesinatos en los orígenes de Vought, el debut de Soldier Boy como superhéroe insignia de la empresa y las maquiavélicas maniobras de Clara Vought (Stormfront), adelantaron los productores ejecutivos Eric Kripke y Paul Grellong.

Grellong será también showrunner y productor ejecutivo, acompañado por Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes.

Serie - the boys (2)
Jensen Ackles como Soldier Boy.

Jensen Ackles como Soldier Boy.

Serie - the boys (1)
Mason Dye como Bombsight.

Mason Dye como Bombsight.

Serie - the boys (3)
Elizabeth Posey como Private Angel.

Elizabeth Posey como Private Angel.

Serie - the boys
Will Hochman como Torpedo.

Will Hochman como Torpedo.

La próxima serie secuela en camino: "The Boys: México"

Aunque aún no se revelaron muchos detalles, los productores confirmaron que habrá una nueva entrega ambientada en América Latina tras el final de la serie original. Diego Luna y Gael García Bernal estarán a cargo de la producción, mientras que el guion correrá por cuenta de Gareth Dunnet-Alcocer, autor de "Blue Beetle". La supervisión creativa estará en manos de Eric Kripke.

Temas
Seguí leyendo

Eddie Murphy regresa con "El último encargo", la nueva comedia de acción de Prime Video

En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

La serie de Netflix que todos comentan y solo pueden ver adultos

Vanessa Kirby encabeza el nuevo imperdible de Netflix: "La noche siempre llega"

Impactante documental de HBO Max revela al cura que abusó de casi 60 menores

Qué tenés que saber antes de ver "En el barro" de Netflix y ¿cuándo llega la segunda parte?

Rambo vuelve al cine sin Sylvester Stallone: quién será el nuevo protagonista y cómo será la precuela

Jason Statham desata adrenalina en HBO Max con su última apuesta de acción

LO QUE SE LEE AHORA
En qué cárcel se filmó En el barro, el nuevo éxito de Netflix video
Por si no sabías

En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

Las Más Leídas

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Te Puede Interesar

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Por Cecilia Zabala
Comenzó el traslado del titán de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo. EN VIVO
Histórico

Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo

Por Sitio Andino Sociedad
Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Por Pablo Segura