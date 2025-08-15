Prime Video revela las primeras fotos de "Vought Rising", la esperada serie precuela de "The Boys"

La quinta temporada de "The Boys" marcará el cierre de la serie, aunque Amazon Prime Video ya confirmó que varios spin-offs están en camino. Entre los más esperados se encuentra la precuela "Vought Rising", que ha generado gran expectativa entre los fans tras revelarse cómo lucirán los trajes de los nuevos protagonistas.
Además de mostrar los orígenes de la empresa y la fórmula secreta para crear superhéroes, la seriecontará con el regreso de Jensen Ackles como Soldier Boy, personaje que debutó en 2022 y conquistó al público por su personalidad sin filtros, al estilo del Capitán América.
“Vought Rising” adelanta su estreno: revelan vestuario y reparto
Junto a Ackles, el elenco incluye a Mason Dye (Bombsight), Will Hochman (Torpedo) y Elizabeth Posey (Private Angel), además del retorno de Aya Cash como Stormfront, según informó Deadline. La historia se ambientará en los años 50 y reconstruirá los primeros asesinatos en los orígenes deVought, el debut de Soldier Boy como superhéroe insignia de la empresa y las maquiavélicas maniobras de Clara Vought (Stormfront), adelantaron los productores ejecutivos Eric Kripke y Paul Grellong.
Grellong será también showrunner y productor ejecutivo, acompañado por Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes.
Jensen Ackles como Soldier Boy.
Mason Dye como Bombsight.
Elizabeth Posey como Private Angel.
Will Hochman como Torpedo.
