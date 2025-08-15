Prime Video revela las primeras fotos de "Vought Rising", la esperada serie precuela de "The Boys"

Por Luis Calizaya







La quinta temporada de "The Boys" marcará el cierre de la serie, aunque Amazon Prime Video ya confirmó que varios spin-offs están en camino. Entre los más esperados se encuentra la precuela "Vought Rising", que ha generado gran expectativa entre los fans tras revelarse cómo lucirán los trajes de los nuevos protagonistas.

Además de mostrar los orígenes de la empresa y la fórmula secreta para crear superhéroes, la serie contará con el regreso de Jensen Ackles como Soldier Boy, personaje que debutó en 2022 y conquistó al público por su personalidad sin filtros, al estilo del Capitán América.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por THE BOYS (@theboystv) “Vought Rising” adelanta su estreno: revelan vestuario y reparto Junto a Ackles, el elenco incluye a Mason Dye (Bombsight), Will Hochman (Torpedo) y Elizabeth Posey (Private Angel), además del retorno de Aya Cash como Stormfront, según informó Deadline. La historia se ambientará en los años 50 y reconstruirá los primeros asesinatos en los orígenes de Vought, el debut de Soldier Boy como superhéroe insignia de la empresa y las maquiavélicas maniobras de Clara Vought (Stormfront), adelantaron los productores ejecutivos Eric Kripke y Paul Grellong.

Grellong será también showrunner y productor ejecutivo, acompañado por Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes.

Serie - the boys (2) Jensen Ackles como Soldier Boy. Foto: Prime Video Serie - the boys (1) Mason Dye como Bombsight. Foto: Prime Video Serie - the boys (3) Elizabeth Posey como Private Angel. Foto: Prime Video Serie - the boys Will Hochman como Torpedo. Foto: Prime Video La próxima serie secuela en camino: "The Boys: México" Aunque aún no se revelaron muchos detalles, los productores confirmaron que habrá una nueva entrega ambientada en América Latina tras el final de la serie original. Diego Luna y Gael García Bernal estarán a cargo de la producción, mientras que el guion correrá por cuenta de Gareth Dunnet-Alcocer, autor de "Blue Beetle". La supervisión creativa estará en manos de Eric Kripke.