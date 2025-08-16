Dev Patel toma el protagonismo en HBO Max con una película al estilo John Wick

Las propuestas en HBO Max nunca se detienen , y recientemente sumó una película que generó gran repercusión tras su paso por los cines en 2024 . Se trata de " Monkey Man ", protagonizada y dirigida por Dev Patel , con un estilo de acción que recuerda al de John Wick .

La historia sigue a Kid ( Patel ), un delincuente recién salido de prisión que intenta rehacer su vida en las caóticas calles de la India . Su camino se ve marcado por la codicia y la falta de guía espiritual , pero motivado por la muerte de su madre en la infancia , se enfocará en proteger a los más débiles y a los suyos.

" Monkey Man " representa el debut como director de Dev Patel , recordado por " ¿Quién quiere ser millonario? ". El actor pone lo mejor de sí en un film de acción intensa , con peleas ultraviolentas y bien coreografiadas , captadas con un estilo visual cerrado y asfixiante que potencia cada enfrentamiento.

La película rinde homenaje a los clásicos del cine marcial y al universo de " John Wick ", combinando acción extrema, humor frenético y críticas sociales con conflictos políticos locales . A pesar de algunas repeticiones y flashbacks que ralentizan la narrativa, ofrece momentos de cine puro y demuestra la ambición de Patel , quien hace honor a su ascendencia hindú .

Quién es quién en la película

Dev Patel: Kid/"Bobby"/Monkey Man

Kid/"Bobby"/Monkey Man Jatin Malik: Kid joven

Kid joven Sikandar Kher: Rana Singh

Rana Singh Pitobash: Alfonso

Alfonso Ashwini Kalsekar: Queenie Kapoor

Queenie Kapoor Sobhita Dhulipala: Sita

Sita Vipin Sharma: Alpha

Alpha Sharlto Copley: Tiger

Más de Dev Patel: otras series y películas

Películas:

¿Quién quiere ser millonario? (Slumdog Millionaire, 2008)

Dev interpreta a Jamal Malik, un joven de los barrios bajos de Mumbai que participa en el concurso ¿Quién quiere ser millonario?, reviviendo su vida llena de desafíos y amor perdido.

Lion (2016)

Patel interpreta a Saroo Brierley, un hombre que, tras perderse de niño en India y ser adoptado por una familia australiana, busca a su familia biológica usando Google Earth.

The Green Knight (2021)

Dev da vida a Gawain, sobrino del Rey Arturo, en esta adaptación de la leyenda artúrica. Su personaje enfrenta desafíos místicos y combates épicos para probar su honor y valentía.

Series:

Skins (2007-2008)

Dev interpreta a Anwar Kharral en esta serie británica sobre adolescentes, explorando amistad, amor y los desafíos de la juventud en un colegio británico.

The Newsroom (cameo, 2012)

Aparece en un episodio de esta serie estadounidense que sigue a un equipo de noticias televisivas mientras enfrenta conflictos profesionales y éticos.

Modern Love (2021, episodio especial)

Dev protagoniza un capítulo de esta antología de Amazon Prime, interpretando a un personaje involucrado en una historia de amor poco convencional y emotiva en Nueva York

