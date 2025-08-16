Streaming

Dev Patel toma el protagonismo en HBO Max con una película al estilo John Wick

En un film repleto de peleas y violencia sin descanso, el actor inglés regresa a sus orígenes con la nueva propuesta de HBO Max para agosto.

 Por Luis Calizaya

Las propuestas en HBO Max nunca se detienen, y recientemente sumó una película que generó gran repercusión tras su paso por los cines en 2024. Se trata de "Monkey Man", protagonizada y dirigida por Dev Patel, con un estilo de acción que recuerda al de John Wick.

Monkey Man
"Monkey Man" dura 120 min.

HBO Max: de qué se trata "Monkey Man"

La historia sigue a Kid (Patel), un delincuente recién salido de prisión que intenta rehacer su vida en las caóticas calles de la India. Su camino se ve marcado por la codicia y la falta de guía espiritual, pero motivado por la muerte de su madre en la infancia, se enfocará en proteger a los más débiles y a los suyos.

Por qué darle una oportunidad a la película

"Monkey Man" representa el debut como director de Dev Patel, recordado por "¿Quién quiere ser millonario?". El actor pone lo mejor de sí en un film de acción intensa, con peleas ultraviolentas y bien coreografiadas, captadas con un estilo visual cerrado y asfixiante que potencia cada enfrentamiento.

La película rinde homenaje a los clásicos del cine marcial y al universo de "John Wick", combinando acción extrema, humor frenético y críticas sociales con conflictos políticos locales. A pesar de algunas repeticiones y flashbacks que ralentizan la narrativa, ofrece momentos de cine puro y demuestra la ambición de Patel, quien hace honor a su ascendencia hindú.

Tiene a la crítica especializada a su favor.

Quién es quién en la película

  • Dev Patel: Kid/"Bobby"/Monkey Man
  • Jatin Malik: Kid joven
  • Sikandar Kher: Rana Singh
  • Pitobash: Alfonso
  • Ashwini Kalsekar: Queenie Kapoor
  • Sobhita Dhulipala: Sita
  • Vipin Sharma: Alpha
  • Sharlto Copley: Tiger

Más de Dev Patel: otras series y películas

  • Películas:

¿Quién quiere ser millonario? (Slumdog Millionaire, 2008)

Dev interpreta a Jamal Malik, un joven de los barrios bajos de Mumbai que participa en el concurso ¿Quién quiere ser millonario?, reviviendo su vida llena de desafíos y amor perdido.

Lion (2016)

Patel interpreta a Saroo Brierley, un hombre que, tras perderse de niño en India y ser adoptado por una familia australiana, busca a su familia biológica usando Google Earth.

The Green Knight (2021)

Dev da vida a Gawain, sobrino del Rey Arturo, en esta adaptación de la leyenda artúrica. Su personaje enfrenta desafíos místicos y combates épicos para probar su honor y valentía.

  • Series:

Skins (2007-2008)

Dev interpreta a Anwar Kharral en esta serie británica sobre adolescentes, explorando amistad, amor y los desafíos de la juventud en un colegio británico.

The Newsroom (cameo, 2012)

Aparece en un episodio de esta serie estadounidense que sigue a un equipo de noticias televisivas mientras enfrenta conflictos profesionales y éticos.

Modern Love (2021, episodio especial)

Dev protagoniza un capítulo de esta antología de Amazon Prime, interpretando a un personaje involucrado en una historia de amor poco convencional y emotiva en Nueva York

Tráiler de "Monkey Man"

Embed - Monkey Man - Official Trailer 2

