Qué tenés que saber antes de ver "En el barro" de Netflix y ¿cuándo llega la segunda parte?

Con grandes expectativas, especialmente por la participación de la Locomotora, Netflix estrenó los ocho episodios de la serie spin-off de 'El Marginal'.

 Por Luis Calizaya

Tras meses de espera, Netflix finalmente estrenó los ocho episodios de “En el barro”, el spin-off de El Marginal. La serie, producida por Sebastián Ortega y Alejandro Ciancio, sigue a un grupo de mujeres que lucha por sobrevivir en un entorno carcelario lleno de peligros.

Además de su trama intensa, la producción cuenta con un destacado elenco de actrices, entre ellas María Becerra, Rita Cortese y Valentina Zenere, y la participación especial de la recientemente fallecida Alejandra “La Locomotora” Oliveras, un elemento que eleva las expectativas de los fanáticos y reveló una posible segunda temporada.

Streaming

De qué trata “En el barro” de Netflix

Durante el traslado a la prisión de La Quebrada, Gladys “La Borges” Guerra y otras internas sin experiencia carcelaria son atacadas; el vehículo en que viajan cae al río y quedan a la deriva. Solo cinco logran sobrevivir.

Cubiertas de barro y unidas por la adversidad, deberán enfrentar un sistema hostil y las reglas de las tribus internas del penal. Poco a poco, forjarán su identidad y consolidarán una nueva banda temida: Las Embarradas.

en el barro - serie
La serie contará con el cameo de personajes de

La serie contará con el cameo de personajes de "El Marginal".

En esta historia, Oliveras interpreta a Rocky, una interna de carácter fuerte que cumple condena por asesinar a su marido en un acto de justicia. Antes de su fallecimiento, la actriz explicó que aceptó el papel porque se sentía identificada con el trasfondo de su personaje: una mujer que lucha, pero no es delincuente.

Cuándo llegará la segunda temporada

Aunque los canales oficiales aún no confirmaron la fecha, Ortega reveló en una entrevista que la segunda parte ya fue grabada. Además, adelantó que participarán nuevos personajes interpretados por Eugenia “La China” Suárez y Victorio D’Alessandro, y que la Locomotora Oliveras tendrá un mayor protagonismo.

en el barro - serie (1)
La foto que subió la China Suárez a sus redes y reveló su futura participación en la serie.

La foto que subió la China Suárez a sus redes y reveló su futura participación en la serie.

Reparto protagónico de la serie

  • Ana Garibaldi: Gladys Guerra
  • Valentina Zenere: Marina Delorsi
  • Rita Cortese: Cecilia Moranzón
  • Lorena Vega: 'La Zurda'
  • Marcelo Subiotto: Soriano
  • Carolina Ramírez: Yael Rubial
  • Ana Rujas: Amparo 'La Gallega' Vilches

Más de Valentina Zenere en series y películas

  • En series:

“Soy Luna” (2016-2018)

Luna Valente, una adolescente amante del patinaje artístico, enfrenta desafíos de amistad, amor y familia mientras persigue su sueño de triunfar en el patinaje sobre ruedas. Valentina interpreta a Ámbar Smith, la villana sofisticada y ambiciosa que se convierte en su rival.

“Cable Girls: Las Chicas del Cable” (2020)

Serie española ambientada en los años 20, donde cuatro mujeres trabajan en una compañía telefónica y luchan por su independencia y derechos. Valentina participa en la cuarta temporada, aportando drama y misterio a la trama.

“Elite” (2022)

La serie española de Netflix que sigue la vida de adolescentes en un exclusivo colegio privado, con conflictos de clase, secretos y crímenes. Valentina se suma como personaje clave en la quinta temporada, agregando tensión y giros inesperados.

  • En películas:

“La Corazonada” (2020)

Adaptación de la novela policial de Florencia Etcheves, donde una detective joven investiga un caso de secuestro y asesinato en Buenos Aires. Valentina interpreta un papel importante que conecta con la resolución del misterio.

“Casi Feliz” (2021) – Cameo

Comedia dramática argentina sobre la vida de un músico en crisis personal y profesional. Valentina aparece en un rol que añade humor y frescura a la historia.

“Luna Park” (2021)

Serie italiana donde Valentina tiene una participación destacada, explorando temas de juventud, secretos familiares y relaciones complicadas en un barrio popular de Roma.

Tráiler de "En el barro"

Embed - En el barro | Tráiler oficial | Netflix

Temas
LO QUE SE LEE AHORA
Streaming

Te Puede Interesar

