Impactante documental de HBO Max revela al cura que abusó de casi 60 menores

Los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia siempre generan polémica, sobre todo en figuras influyentes. HBO Max aborda este tema en su nuevo documental , " Marcial Maciel: El Lobo de Dios ", que reconstruye las denuncias contra el cura mexicano Marcial Maciel , implicado en múltiples abusos a menores y en una red de encubrimiento dentro de la jerarquía católica.

En una reconstrucción basada en imágenes y archivos reales, la serie relata las acusaciones formales contra Marcial Maciel , que abarcan desde el papado de Pío XII hasta 33 sacerdotes implicados en la red de abusos . Durante años, el cura evitó enfrentar la justicia gracias al poder económico y al encubrimiento de la jerarquía católica, incluida la del papa Juan Pablo II.

En 2006 , Maciel fue finalmente apartado de su cargo bajo el papado de Benedicto XVI y falleció dos años después .

La investigación de 2019 , centrada en los Legionarios de Cristo -la congregación fundada por Maciel - reveló que abusó de al menos 60 niños , y documentos oficiales confirmaron otros 175 casos de pederastia desde la creación de la entidad. También se descubrieron identidades falsas , cuentas con dinero oculto y propiedades no declaradas alrededor del mundo.

"Pedimos perdón a las víctimas, a sus familias, a la Iglesia y a la sociedad por el grave daño que miembros de nuestra Congregación han causado… con el deseo sincero de una continuada conversión personal e institucional", comunicaron oficialmente los Legionarios de Cristo.

Quién fue Marcial Maciel Degollado en la vida real

Marcial Maciel, nacido en México en 1920, construyó un poderoso imperio religioso que incluyó instituciones como la Universidad Anáhuac, mientras ocultaba comportamientos inmorales en su vida privada, como relaciones de concubinato, poligamia, consumo de drogas y, lo más grave, abuso sexual sistemático contra menores.

Solo tiene cuatro episodios.

La historia de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo y del movimiento Regnum Christi, representa uno de los capítulos más oscuros en la historia de la Iglesia católica en México.

Tráiler de "Marcial Maciel: El lobo de Dios"