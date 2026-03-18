Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 18 de marzo

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 18 de marzo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporan tres nuevas series . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Sorpresa en Netflix: se filtró la trama de la temporada 5 de "El abogado de Lincoln"

En 1987, la localidad brasileña de Goiânia enfrenta una de sus peores tragedias ambientales, luego de que en un basural se abriera una máquina de radioterapia, lo que provocó la liberación del material radiactivo Cs-137 al aire libre. A contrarreloj, científicos y expertos se unen para rastrear el material, que pasa por diferentes manos y encamina a la región a un desastre radiactivo mortal.

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2. La primera vez (Romance)

Ambientada en los años 70, Eva es una joven misteriosa que llega a una escuela de varones y cambia por completo el ambiente, desafiando estereotipos y reglas, y despertando amoríos. En su cuarta y última temporada, los protagonistas se enfrentan a decisiones más importantes que pondrán a prueba su amistad y los llevarán a redescubrir quiénes son realmente.

3. Furias: Resistance (Acción)

En su nueva entrega, la serie sigue a Lyna y su sed de venganza tras la muerte de su padre a manos de la red criminal Furia, que domina París. Con nuevos personajes, la joven decide infiltrarse nuevamente en la organización para enfrentar a sus líderes, esta vez con la ayuda de un grupo paramilitar.