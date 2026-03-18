Expectativa por la serie "El abogado de Lincoln": revelan la historia de la temporada 5

Todo está en marcha para el regreso de “ El abogado de Lincoln ”. La temporada 5 ya se graba y anticipa una serie cargada de tensión, en la que Mickey Haller deberá enfrentarse a decisiones que podrían redefinir su camino , esta vez con un regreso a sus orígenes y rumbo al cierre final del drama legal más popular de Netflix .

La producción se desarrolla en Los Ángeles , ciudad que vuelve a ser el escenario central de la historia .

La temporada 5 regresa a los orígenes y será su cierre final.

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El fenómeno de seis capítulos que llegó a Netflix y suena para una continuidad

Sus creadores, Ted Humphrey y Dailyn Rodríguez , celebraron el inicio del rodaje y destacaron el desafío narrativo que implica esta nueva etapa. “ Estamos muy emocionados de compartir que ya estamos trabajando en la próxima temporada ”, señalaron.

En la quinta entrega, la vida de Mickey Haller da un giro inesperado cuando aparece Emi Finch , su hermanastra , cuya existencia desconocía. Ella le pide ayuda para liberar a una mujer condenada injustamente por asesinato . A partir de ese caso, el abogado se adentra en una compleja red de secretos familiares, corrupción y peligros crecientes .

Mientras impulsa un recurso de hábeas corpus para revertir una condena de seis años, Mickey deberá enfrentar fuerzas cada vez más oscuras, al mismo tiempo que lidia con las consecuencias personales de su propio pasado reciente. La temporada, inspirada en la novela Resurrection Walk de Michael Connelly, profundiza en los vínculos familiares y en la búsqueda de justicia en contextos adversos.

Quiénes integran el nuevo reparto

Manuel García-Rulfo regresa como protagonista, acompañado por Cobie Smulders en el papel de Emi Finch. También continúan Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson, mientras que Neve Campbell, Krista Warner, Angelica Maria y Gigi Zumbado participarán como figuras recurrentes.

A ellos se suman nuevos actores invitados:

Chris Diamantopoulos: Frank Silver

Frank Silver Corbin Bernsen: Richard Finch

Richard Finch Diane Guerrero: Natalia

Natalia Iker García: Rafa Wagner

Rafa Wagner Patty Guggenheim: Allison Finch

Allison Finch Richard Cabral: Benny Pérez

Benny Pérez Steve Howey: Brian Cunningham

Brian Cunningham Teresa María: Tina Pérez

Tráiler de "El abogado de Lincoln" - temporada 4