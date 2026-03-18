Expectativa por la serie "El abogado de Lincoln": revelan la historia de la temporada 5

Todo está en marcha para el regreso de “El abogado de Lincoln”. La temporada 5 ya se graba y anticipa una serie cargada de tensión, en la que Mickey Haller deberá enfrentarse a decisiones que podrían redefinir su camino, esta vez con un regreso a sus orígenes y rumbo al cierre final del drama legal más popular de Netflix.
"El abogado de Lincoln" regresa a Netflix: los detalles de la temporada 5
La producción se desarrolla en Los Ángeles, ciudad que vuelve a ser el escenario central de la historia.
Sus creadores, Ted Humphrey y Dailyn Rodríguez, celebraron el inicio del rodaje y destacaron el desafío narrativo que implica esta nueva etapa. “Estamos muy emocionados de compartir que ya estamos trabajando en la próxima temporada ”, señalaron.
Mientras impulsa un recurso de hábeas corpus para revertir una condena de seis años, Mickey deberá enfrentar fuerzas cada vez más oscuras, al mismo tiempo que lidia con las consecuencias personales de su propio pasado reciente. La temporada, inspirada en la novela Resurrection Walk de Michael Connelly, profundiza en los vínculos familiares y en la búsqueda de justicia en contextos adversos.
Quiénes integran el nuevo reparto
Manuel García-Rulfo regresa como protagonista, acompañado por Cobie Smulders en el papel de Emi Finch. También continúan Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson, mientras que Neve Campbell, Krista Warner, Angelica Maria y Gigi Zumbado participarán como figuras recurrentes.
A ellos se suman nuevos actores invitados:
Chris Diamantopoulos: Frank Silver
Corbin Bernsen: Richard Finch
Diane Guerrero: Natalia
Iker García: Rafa Wagner
Patty Guggenheim: Allison Finch
Richard Cabral: Benny Pérez
Steve Howey: Brian Cunningham
Teresa María: Tina Pérez
Tráiler de "El abogado de Lincoln" - temporada 4
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