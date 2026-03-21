Vuelve Peaky Blinders: la nueva generación Shelby ya tiene su serie asegurada en Netflix

Por Luis Calizaya







Tras el impacto de "El hombre inmortal" en Netflix, el universo de Peaky Blinders se prepara para dar un nuevo salto. Con una historia que avanza hacia la posguerra, la saga creada por Steven Knight promete renovar su esencia con nuevos personajes, conflictos y una Birmingham marcada por la reconstrucción.

Embed - Peaky Blinders: El hombre inmortal | Tráiler oficial | Netflix Cómo contiará Peaky Blinders: sinopsis y detalles confirmados La historia retomará los hechos posteriores a la película y se situará en la década de 1950, en una ciudad que intenta levantarse tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, una nueva generación de la familia Shelby toma el control, en medio de una feroz disputa por dominar los proyectos de reconstrucción que definirán el futuro de Birmingham.

Lejos de perder su sello, la trama mantendrá su tono oscuro y violento que caracterizó a la serie original, con luchas de poder, ambición y traiciones en una ciudad donde las oportunidades y los peligros crecen al mismo ritmo.

En cuanto a su formato, la secuela ya tiene confirmadas dos nuevas temporadas, cada una compuesta por seis episodios. De este modo, continuará la estructura narrativa de la serie original, que concluyó en 2022, y ampliará el universo tras lo visto en la película.

El propio Steven Knight adelantó detalles sobre este nuevo capítulo y su enfoque narrativo. “Me entusiasma anunciar esta nueva etapa de Peaky Blinders. Volvemos a Birmingham para contar la historia de una ciudad que resurge de las cenizas tras los bombardeos ”, expresó. Además, el creador destacó que el foco estará puesto en el recambio generacional dentro de la familia Shelby, con nuevos protagonistas que heredarán el poder y los conflictos. “La nueva generación ha tomado las riendas y será una historia apasionante”, aseguró.