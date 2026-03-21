21 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Peaky Blinders

Vuelve Peaky Blinders: la nueva generación Shelby ya tiene su serie asegurada en Netflix

Tras la última entrega en Netflix, la película deja el terreno listo para una secuela brutal, con un regreso a una Birmingham renovada.

Vuelve Peaky Blinders: la nueva generación Shelby ya tiene su serie asegurada en Netflix

Vuelve Peaky Blinders: la nueva generación Shelby ya tiene su serie asegurada en Netflix

 Por Luis Calizaya

Tras el impacto de "El hombre inmortal" en Netflix, el universo de Peaky Blinders se prepara para dar un nuevo salto. Con una historia que avanza hacia la posguerra, la saga creada por Steven Knight promete renovar su esencia con nuevos personajes, conflictos y una Birmingham marcada por la reconstrucción.

Embed - Peaky Blinders: El hombre inmortal | Tráiler oficial | Netflix

Cómo contiará Peaky Blinders: sinopsis y detalles confirmados

La historia retomará los hechos posteriores a la película y se situará en la década de 1950, en una ciudad que intenta levantarse tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, una nueva generación de la familia Shelby toma el control, en medio de una feroz disputa por dominar los proyectos de reconstrucción que definirán el futuro de Birmingham.

Lee además
Si te gustó Máquina de guerra, HBO Max tiene otra película igual de intensa video

La alternativa a "Máquina de guerra" ya está en Max y es mucho más brutal de lo que parece
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 21 de marzo video

¿No sabés qué ver? Estas son las mejores series y películas en Netflix hoy

Lejos de perder su sello, la trama mantendrá su tono oscuro y violento que caracterizó a la serie original, con luchas de poder, ambición y traiciones en una ciudad donde las oportunidades y los peligros crecen al mismo ritmo.

En cuanto a su formato, la secuela ya tiene confirmadas dos nuevas temporadas, cada una compuesta por seis episodios. De este modo, continuará la estructura narrativa de la serie original, que concluyó en 2022, y ampliará el universo tras lo visto en la película.

El propio Steven Knight adelantó detalles sobre este nuevo capítulo y su enfoque narrativo. “Me entusiasma anunciar esta nueva etapa de Peaky Blinders. Volvemos a Birmingham para contar la historia de una ciudad que resurge de las cenizas tras los bombardeos ”, expresó.

Además, el creador destacó que el foco estará puesto en el recambio generacional dentro de la familia Shelby, con nuevos protagonistas que heredarán el poder y los conflictos. “La nueva generación ha tomado las riendas y será una historia apasionante”, aseguró.

Temas
Seguí leyendo

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (20 de marzo)

Se va un clásico amado por fans del romance: Netflix ya confirmó su salida

Sorpresa en Netflix: se filtró la trama de la temporada 5 de "El abogado de Lincoln"

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (18 de marzo)

Las mejores series y películas de Netflix para ver este 15 de marzo

Si viste "Máquina de Guerra" en Netflix, este es el significado real de su final

El fenómeno de seis capítulos que llegó a Netflix y suena para una continuidad

Las joyas escondidas del streaming: 10 películas y series que quizás no viste

LO QUE SE LEE AHORA
Si te gustó Máquina de guerra, HBO Max tiene otra película igual de intensa video

La alternativa a "Máquina de guerra" ya está en Max y es mucho más brutal de lo que parece

Las Más Leídas

Parte de la cocaína incautada en el allanamiento en Guaymallén.

Importante secuestro de dinero y droga tras un allanamiento por narcotráfico en Guaymallén

Mendoza bajo alerta por el avance de la ciclogénesis que traerá lluvias severas y granizo

Nueve provincias en alerta por ciclogénesis y Mendoza entre las zonas afectadas

Reabre el Paso Los Libertadores este sábado.

Reabrió el Paso a Chile este sábado tras el cierre preventivo del viernes: se espera un importante movimiento

El acusado, Tomás Agustín Cornejo Yacante.

Dura condena por un sangriento homicidio en Maipú

Reinas de Vendimia: el cara a cara que revela complicidad, emoción y compromiso. video

Azul y Agustina, el íntimo cara a cara de las reinas