Netflix retira un clásico del romance que marcó a una generación: tiene los días contados

Pocas películas lograron capturar el espíritu del romance de época como " Orgullo y prejuicio " (2005). La historia de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy , llevada al cine con elegancia y sensibilidad, se convirtió en un clásico moderno . Ahora, Netflix se prepara para retirarla de su catálogo, justo antes del estreno de una nueva adaptación .

La aclamada película dirigida por Joe Wright dejará de estar disponible en Netflix el sábado 14 de marzo . Estrenada en 2005 y protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen , la cinta se consolidó como una de las adaptaciones más queridas de la novela de Jane Austen.

Se va, pero en buenos términos: "Orgullo y Prejuicio" será una miniserie

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La historia sigue a Elizabeth Bennet , una joven inteligente e independiente, y a Mr. Darcy , un hombre reservado y orgulloso, quienes deberán superar sus diferencias, prejuicios y barreras sociales para descubrir el amor . A lo largo del relato, ambos personajes atraviesan un proceso de transformación personal que los lleva a replantear sus propias creencias.

Con una estética cuidada, actuaciones destacadas y escenas memorables, la película recaudó más de 100 millones de dólares y obtuvo cuatro nominaciones al Oscar .

Cómo será la nueva adaptación

Mientras la película se despide, Netflix ya trabaja en una nueva versión de "Orgullo y prejuicio" en formato miniserie. El proyecto contará con seis episodios y tiene previsto su estreno en otoño de este año, con la intención de ofrecer una mirada renovada sin perder la esencia de la obra original.

El elenco estará encabezado por Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como Mr. Darcy, acompañados por figuras como Olivia Colman y Rufus Sewell en el papel de los señores Bennet, además de Fiona Shaw, Freya Mavor, Jamie Demetriou y Daryl McCormack, entre otros.

El guion estará a cargo de Dolly Alderton y la dirección de Euros Lyn, quien buscará combinar fidelidad a la novela con una estética contemporánea.

Reparto protagónico

Keira Knightley: Elizabeth "Lizzy" Bennet

Elizabeth "Lizzy" Bennet Matthew Macfadyen: Sr. Darcy

Sr. Darcy Rosamund Pike: Jane Bennet

Jane Bennet Jena Malone: Lydia Bennet

Lydia Bennet Carey Mulligan: Catherine "Kitty" Bennet

Catherine "Kitty" Bennet Talulah Riley: Mary Bennet

Mary Bennet Donald Sutherland: Sr. Bennet

Sr. Bennet Brenda Blethyn: Sra. Bennet

Sra. Bennet Claudie Blakley: Charlotte Lucas

Orgullo y prejuicio - película La película servirá de base para la nueva adaptación, según el guionista. Foto: web

Más series y películas con Keira Knightley

Películas:

1. Expiación, deseo y pecado (2007)

Un drama intenso que arranca con un error devastador: una acusación falsa que separa a dos jóvenes enamorados y cambia sus vidas para siempre. La historia avanza entre la culpa, la guerra y el paso del tiempo, mostrando cómo una decisión puede tener consecuencias irreparables durante décadas.

2. Begin Again (2013)

Una cantautora atraviesa una ruptura amorosa en Nueva York y, casi por casualidad, conecta con un productor musical en caída. Juntos deciden grabar un álbum en las calles de la ciudad, convirtiendo cada rincón urbano en un estudio improvisado. Es una historia sobre segundas oportunidades y redescubrirse.

3. Anna Karenina (2012)

Ambientada en la alta sociedad rusa del siglo XIX, sigue a una mujer atrapada entre un matrimonio rígido y una pasión prohibida. La trama explora el deseo, las normas sociales y las consecuencias de desafiar lo establecido, en un mundo donde las apariencias lo son todo.

Series:

1. Black Doves (2024)

Un thriller de espionaje donde una mujer lleva una doble vida en medio de una red de secretos políticos y personales. La historia mezcla intriga, traiciones y operaciones encubiertas en un contexto internacional tenso, donde nadie es quien parece.

2. Doctor Zhivago (2002)

Adaptación de la novela clásica que sigue a un médico y poeta durante la Revolución Rusa. A través de conflictos políticos y personales, la serie narra una historia de amor atravesada por el caos histórico, los cambios sociales y la lucha por sobrevivir.

3. The Aftermath: The Final Days of the War (2001)

Un docudrama centrado en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. A través de distintos personajes y escenarios, muestra el colapso del régimen nazi y las consecuencias humanas y políticas del conflicto, con un enfoque más histórico que ficcional.

Tráiler de "Orgullo y Prejuicio"