Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 20 de marzo

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 20 de marzo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Netflix actualiza su catálogo este 20 de marzo con una tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.
Si buscas una excusa para prender Netflix, el 20 de marzo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporan dos nuevas películas. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.
1. Peaky Blinders: El hombre inmortal (Thriller)
Tras años de ausencia, Tommy Shelby regresa a Birmingham en plena Segunda Guerra Mundial para cumplir misiones secretas, mientras enfrenta viejos conflictos e intenta reconstruir el vínculo familiar con un hijo al que no conoce, pero que podría continuar su legado.
2. El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel (Documental)
La reconocida banda de rock llega con una película que recorre sus inicios en Los Ángeles y los años de esfuerzo para alcanzar la fama, contados desde la mirada de su guitarrista original, Hillel Slovak.