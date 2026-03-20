20 de marzo de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 20 de marzo

Netflix actualiza su catálogo este 20 de marzo con una tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 20 de marzo

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 20 de marzo

Foto: archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 20 de marzo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 20 de marzo en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporan dos nuevas películas. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

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Las películas que se estrenan el 20 de marzo

1. Peaky Blinders: El hombre inmortal (Thriller)

Tras años de ausencia, Tommy Shelby regresa a Birmingham en plena Segunda Guerra Mundial para cumplir misiones secretas, mientras enfrenta viejos conflictos e intenta reconstruir el vínculo familiar con un hijo al que no conoce, pero que podría continuar su legado.

Embed - Peaky Blinders: El hombre inmortal | Tráiler oficial | Netflix

2. El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel (Documental)

La reconocida banda de rock llega con una película que recorre sus inicios en Los Ángeles y los años de esfuerzo para alcanzar la fama, contados desde la mirada de su guitarrista original, Hillel Slovak.

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