Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 21 de marzo

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este sábado 21 de marzo tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Con historias para todos los gustos, desde thrillers hasta acción , son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Ambientada en 1987, la serie reconstruye una de las peores tragedias ambientales de Brasil, ocurrida en la ciudad de Goiânia. Todo comienza cuando una máquina de radioterapia es abierta en un basural, liberando material radiactivo altamente peligroso. A partir de allí, científicos y especialistas inician una carrera contrarreloj para rastrear el elemento contaminante, que pasa de mano en mano y amenaza con desatar un desastre de gran escala.

2. El último samurái en pie (Acción)

En un contexto marcado por la violencia y la ambición, un grupo de samuráis se enfrenta en una competencia mortal con una recompensa millonaria. Solo uno podrá sobrevivir reuniendo las marcas de sus rivales caídos. Entre ellos está Shijir Saga, un exninja que lucha no solo por ganar, sino también por salvar a su familia enferma.

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3. Senna (Documental)

La serie repasa la vida y la carrera de Ayrton Senna, uno de los pilotos más emblemáticos de la historia de la Fórmula 1. A través de imágenes de archivo y testimonios, se reconstruye su camino hacia la gloria, sus triunfos y el legado que dejó en el automovilismo mundial.

4. Otra vida (Ciencia ficción)

La comandante Niko Breckinridge lidera una misión espacial sin precedentes tras descubrir el origen de un misterioso artefacto alienígena que llegó a la Tierra. Mientras ella se enfrenta a lo desconocido en el espacio profundo, su esposo intenta establecer contacto con la enigmática estructura desde el planeta.

5. Esa noche (Thriller)

Lo que comienza como unas vacaciones familiares en el Caribe se transforma en una pesadilla cuando Elena atropella accidentalmente a un hombre. Desesperada, recurre a sus hermanas, y juntas idean un plan para encubrir el hecho. Sin embargo, la decisión pondrá a prueba su relación y desatará una cadena de consecuencias inesperadas.

Esa Noche - Serie 2026 (1) La miniserie tiene grandes probabilidades para una temporada 2. Foto: archivo

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Peaky Blinders: El hombre inmortal (Thriller - acción)

Tras años de ausencia, Tommy Shelby regresa a Birmingham en plena Segunda Guerra Mundial con una misión secreta. Mientras se enfrenta a viejos enemigos, también intenta reconstruir el vínculo con un hijo al que no conoce, en un contexto donde el poder, la familia y la lealtad vuelven a estar en juego.

2. Detox de plásticos (Documental)

Seis parejas enfrentan problemas de fertilidad sin causa aparente y deciden reducir su exposición a los plásticos. El documental explora cómo los químicos presentes en estos materiales pueden afectar la salud humana, planteando una reflexión sobre el impacto invisible del entorno cotidiano.

3. Solo (Drama)

Basada en hechos reales, cuenta la historia de Álvaro Vizcaíno, un surfista que sufre una grave caída en Fuerteventura y queda atrapado durante 48 horas en un lugar inhóspito. Herido y aislado, deberá luchar por sobrevivir mientras repasa decisiones clave de su vida.

Embed - SOLO Tráiler oficial (VE). Ya en cines

4. Doble riesgo (Thriller)

La vida de Libby Parsons cambia de forma drástica cuando su esposo desaparece en extrañas circunstancias y ella es condenada por su asesinato. Desde la cárcel descubre que él sigue con vida, lo que la impulsa a buscar la verdad, amparada en una ley que podría cambiar su destino.

5. Nobody 2 (Acción)

Hutch sigue lidiando con las consecuencias de su pasado violento, acumulando deudas con una organización criminal. Agotado y distanciado de su familia, decide tomarse unas vacaciones con su esposa e hijos. Sin embargo, lo que parecía una escapada tranquila pronto se convierte en un nuevo escenario de peligro.