14 de marzo de 2026
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Final explicado de "Máquina de Guerra" en Netflix: cómo se conecta con la posible secuela

En un final apocalíptico para el planeta, el personaje de Alan Ritchson será clave para una segunda película, cuya producción ya fue confirmada por Netflix.

Alan Ritchson
Por Luis Calizaya

Lo que comienza como una misión militar de entrenamiento termina en un enfrentamiento inesperado con tecnología de otro mundo. Así llega el final de "Máquina de Guerra" en Netflix, un cierre explosivo que deja abierta la puerta a una secuela y a una amenaza alienígena global.

Película - Máquina de guerra 2026
La pel&iacute;cula tiene una segunda pel&iacute;cula asegurada, seg&uacute;n revel&oacute; su director.

La película tiene una segunda película asegurada, según reveló su director.

Final explicado: cómo termina 'Máquina de Guerra' en Netflix

La película sigue al soldado conocido como 81, interpretado por Alan Ritchson, un ingeniero de combate marcado por la muerte de su hermano durante una emboscada en Afganistán. Desde entonces, su vida está guiada por la meta de ser un Ranger del Ejército y demostrar que puede resistir cualquier desafío.

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Durante el exigente programa de entrenamiento militar, 81 enfrenta la prueba definitiva conocida como la “Marcha de la Muerte”, una misión que el escuadrón debe completar en menos de 24 horas. El objetivo parece sencillo, el cual consiste en localizar los restos de un avión experimental supuestamente estrellado y destruirlos con explosivos para evitar que la tecnología caiga en manos enemigas.

Sin embargo, al llegar al lugar del impacto, los soldados descubren algo completamente distinto. Lo que creen que es un avión derribado resulta ser una máquina extraterrestre, un fragmento de un misterioso objeto proveniente del espacio profundo que se desintegró cerca de la órbita terrestre. Sin saberlo, el escuadrón activa el artefacto al colocar explosivos en su estructura.

Diseñada como una unidad de combate autónoma con tecnología muy superior a la humana, la máquina elimina rápidamente a varios miembros del escuadrón. En medio del caos, 81 intenta mantener con vida a su equipo mientras observa el comportamiento del artefacto en busca de una debilidad.

Netflix - Máquina de guerra 2026
Eliminar a la m&aacute;quina no requiri&oacute; de la fuerza, sino el ingenio humano.

Eliminar a la máquina no requirió de la fuerza, sino el ingenio humano.

La clave aparece en una lección que el propio protagonista había mencionado antes: la Primera ley de la termodinámica, que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que debe liberarse de alguna manera. Analizando el funcionamiento de la máquina, el soldado descubre que el dispositivo genera enormes cantidades de calor y necesita expulsarlo constantemente por rejillas de ventilación.

Con ese dato, 81 atrae a la máquina hasta una cantera cercana y utiliza maquinaria pesada para bloquear sus conductos con una avalancha de rocas. Al quedar obstruidas las salidas de calor, la presión interna del sistema aumenta hasta provocar la explosión del núcleo. La máquina queda destruida gracias al ingenio del soldado, no a la fuerza militar.

Un cierre impactante: un planeta invadido y la esperanza en la pelea

Aunque la batalla parece haber terminado, el cierre de la película introduce una revelación inquietante. Los mandos militares descubren que la máquina destruida no era la única, sino que múltiples artefactos similares han llegado a distintas partes del planeta.

Antes de desplomarse por el agotamiento, 81 logra regresar a la base junto a uno de los pocos sobrevivientes y revela que el punto débil de las máquinas es su sistema de ventilación. Ese descubrimiento podría convertirse en la clave para enfrentarlas.

En las últimas escenas, helicópteros militares despegan hacia nuevos frentes de combate, mientras el protagonista finalmente descansa, consciente de que su hallazgo podría darle a la humanidad una oportunidad. Así, Máquina de Guerra deja planteado el inicio de una guerra mucho mayor y prepara el terreno para una secuela centrada en la invasión alienígena que recién comienza.

Reparto de la película

  • Alan Ritchson: Sargento 81
  • Dennis Quaid: sargento mayor Sheridan
  • Stephan James: Sargento 7
  • Jai Courtney: hermano de SSG 81
  • Esai Morales: Sargento Primero Torres
  • Jack Patten: 109
  • Justin Wang: 111
  • Heather Burridge: 122

Tráiler de 'Máquina de Guerra'

Embed - Máquina de guerra | Tráiler oficial | Netflix

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