Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 15 de marzo

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este domingo 15 de marzo tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Con historias para todos los gustos, desde misterio hasta acción y un poco de romance , son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

El fenómeno de seis capítulos que llegó a Netflix y suena para una continuidad

Si viste "Máquina de Guerra" en Netflix, este es el significado real de su final

La nueva temporada retoma el viaje de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Sombrero de Paja, quienes ahora se dirigen hacia la peligrosa y legendaria Grand Line. En esa franja de mar, donde todo puede pasar, deberán enfrentar enemigos más poderosos y explorar islas tan fascinantes como impredecibles mientras continúan la búsqueda del mayor tesoro del mundo.

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2. Una amistad, un amistad (Documental)

Dirigida por Christian Dyekjær, esta serie documental sigue durante casi una década la investigación que permitió identificar y detener a un agresor. A lo largo de los episodios se reconstruye el caso y se muestra el profundo impacto emocional que dejaron los crímenes en quienes pensaban conocer al culpable.

3. Vladimir (Romance)

Protagonizada por Rachel Weisz, la historia gira en torno a una profesora y escritora cuya vida personal y profesional comienza a desmoronarse. En medio de esa crisis, desarrolla una intensa obsesión por un nuevo colega carismático, Vladimir, interpretado por Leo Woodall, lo que desencadena una relación llena de tensión y conflictos.

4. La chica nueva: El reinicio (Thriller)

La serie vuelve a seguir a Nanno, una enigmática estudiante que aparece en distintos colegios privados de Tailandia. Su presencia revela secretos, mentiras y abusos dentro de la comunidad educativa, mientras cada episodio expone el lado más oscuro de quienes la rodean.

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5. Esa noche (Drama)

La historia comienza durante unas vacaciones familiares en República Dominicana. Elena, interpretada por Clara Galle, atropella accidentalmente a un hombre con su auto y entra en pánico. Desesperada, decide llamar a sus hermanas para pedir ayuda, lo que desencadena una cadena de decisiones que cambiará la vida de todos.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Rescate imposible (Acción)

Un piloto de drones de la Fuerza Aérea apoya en una misión especial en el sur de Filipinas. Cuando detecta actividad sospechosa en la jungla, la operación cambia drásticamente: un grupo de soldados es capturado por insurgentes y comienza una carrera contrarreloj de 48 horas para rescatarlos en una misión de alto riesgo.

2. Esta noche duermes conmigo (Romance)

Una periodista atrapada en un matrimonio que ha perdido la pasión se enfrenta a una decisión difícil cuando reaparece un antiguo amor. Entre la estabilidad de su esposo y la intensidad de su exnovio más joven, deberá decidir qué camino tomar.

3. Acusada (Drama)

La vida de una reconocida ginecóloga se derrumba cuando una serie de acusaciones graves amenazan su carrera profesional y su matrimonio. La película explora cómo una reputación puede desmoronarse en cuestión de días.

Embed - ACUSADA | Tráiler en Español (Película de Netflix) Estreno: 27/02/2026

4. Celda 211 (Thriller)

En su primer día como funcionario de prisiones, Juan queda atrapado en medio de un motín carcelario. Para sobrevivir, decide hacerse pasar por preso dentro del pabellón controlado por el temible Malamadre. Lo que comienza como una estrategia de supervivencia pronto se convierte en un juego peligroso.

5. Jerarquía (Acción)

En una zona remota de Texas, dos hermanos adoptivos se ven arrastrados al mundo del crimen. Mientras intentan escapar de las autoridades y de una peligrosa mafia rusa, su vínculo familiar será puesto a prueba en una historia de persecución y supervivencia.