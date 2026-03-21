21 de marzo de 2026
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Si te gustó "Máquina de guerra", HBO Max tiene otra película igual de intensa

En una propuesta que combina una invasión alienígena y acción militar, esta película de 2010 es una de las apuestas más intensas de Max frente a Netflix.

Si te gustó Máquina de guerra, HBO Max tiene otra película igual de intensa

Si te gustó "Máquina de guerra", HBO Max tiene otra película igual de intensa

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Si buscás una dosis de acción militar con un giro distinto, existe una película que logra combinar combates intensos con una amenaza extraterrestre, logrando una experiencia cargada de tensión que puede enganchar a quienes disfrutaron "Máquina de guerra" de Netflix.

Película - ciencia ficción
La pel&iacute;cula es protagonizada por Aaron Eckhart.

La película es protagonizada por Aaron Eckhart.

De qué trata y dónde ver la película alternativa de "Máquina de guerra"

Estrenada en 2011, "Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles" combina el espectáculo de las invasiones alienígenas con el pulso narrativo del cine de guerra. La historia se sitúa en un escenario global donde fuerzas extraterrestres atacan distintas ciudades del planeta, dejando a unas pocas metrópolis como último bastión de resistencia.

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En ese contexto, Los Ángeles se convierte en el epicentro de la batalla. La película sigue a un grupo de soldados que debe enfrentarse a un enemigo desconocido en una misión límite, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la derrota.

Dirigida por Jonathan Liebesman, la cinta apuesta por una estética cercana al documental, con cámara en mano y escenas de combate que buscan transmitir realismo.

Actualmente, la película se encuentra disponible en la plataforma HBO Max, tras haber salido del catálogo de Netflix.

Qué dijo la crítica especializada

A pesar de su ambición visual y su despliegue de acción, la recepción crítica fue dispar. Algunos especialistas valoraron la intensidad de sus escenas y el enfoque inmersivo, mientras que otros señalaron la falta de originalidad en su desarrollo narrativo.

Desde la revista Empire destacaron que las secuencias de destrucción son efectivas, aunque remarcaron que la historia recurre a fórmulas ya conocidas dentro del género.

Por su parte, Star Tribute subrayó que la película cumple con su objetivo principal por ofrecer una experiencia intensa y entretenida, diseñada para mantener al espectador al borde del asiento.

Película - ciencia ficción (1)
La pel&iacute;cula es entretenida y atrapante desde el primer minuto.

La película es entretenida y atrapante desde el primer minuto.

Reparto protagónico

  • Aaron Eckhart: Sargento Michael Nantz
  • Ramón Rodríguez: Teniente William Martínez
  • Will Rothhaar: Cabo Primero Lee Imlay
  • Cory Hardrict: Cabo Jason Lockett
  • Gino Anthony Pesi: Cabo Nick Stavrou
  • Ne-Yo: Cabo Kevin Harris
  • James Hiroyuki Liao: Cabo Primero Steven Mottola
  • Bridget Moynahan: Michele
  • Noel Fisher: Soldado Shawn Lenihan

Más películas y series con Aaron Eckhart

  • Películas:

1. Gracias por fumar (2005)

Un carismático portavoz de la industria del tabaco defiende públicamente el consumo de cigarrillos mientras enfrenta dilemas personales y éticos. Entre debates mediáticos y presiones políticas, la historia explora los límites entre la persuasión, la moral y la manipulación.

2. El caballero de la noche (2008)

En una Gotham sumida en el caos, un nuevo criminal desata el miedo y pone a prueba a las autoridades y vigilantes. A medida que la violencia escala, la ciudad enfrenta decisiones difíciles que cambiarán su destino para siempre.

3. Objetivo: la Casa Blanca (2013)

Un ataque terrorista toma el control de la Casa Blanca, obligando a un agente a actuar por su cuenta para rescatar al presidente y evitar una catástrofe nacional. La tensión se desarrolla en tiempo real, con una carrera contrarreloj para frenar el colapso del gobierno.

  • Series:

1. The First (2018)

La serie sigue los esfuerzos de un grupo de astronautas que se preparan para la primera misión tripulada a Marte. A lo largo del camino, deben enfrentar desafíos técnicos, emocionales y personales que ponen en riesgo el proyecto.

2. The Romanoffs (2018)

Antología que presenta distintas historias de personas alrededor del mundo que creen ser descendientes de la familia imperial rusa. Cada episodio explora identidades, secretos y conexiones inesperadas.

3. Molly’s Game: Behind the Scenes (docuserie)

Este contenido explora el mundo del póker de alto riesgo y las historias detrás de partidas clandestinas que involucraron a figuras poderosas. A través de testimonios y reconstrucciones, se revelan los riesgos y tensiones de ese universo oculto.

Tráiler de "Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles"

Embed - INVASIÓN DEL MUNDO BATALLA - LOS ÁNGELES - Trailer B

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