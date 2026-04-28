La película de Michael Jackson batió un record histórico: ¿se viene una secuela?

El fenómeno mundial por el Rey del Pop aterrizó en los cines y los números son impactantes. La película biográfica de Michael Jackson , titulada simplemente "Michael", recaudó 314 millones de dólares en su primer fin de semana , transformándose en el mejor debut de la historia para una biopic musical, superando con creces lo hecho por Queen.

En Argentina la euforia no fue menor: 258.000 personas fueron a las salas para ver a Jaafar Jackson, sobrino del músico, encarnando a su tío. El filme de Antoine Fuqua logró lo que pocos esperaban : a pesar de que los críticos le dieron la espalda, el público la puntuó con notas altísimas.

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Los números son realmente asombrosos. En Estados Unidos cosechó 97 millones de dólares , duplicando el récord que ostentaba la producción sobre el grupo N.W.A. Además, la recaudación en salas IMAX aportó casi 25 millones de dólares a nivel global, demostrando que los fans querían vivir la experiencia con la mejor tecnología.

Lionsgate, la productora detrás del proyecto, invirtió cerca de 200 millones de dólares para contar la historia desde los Jackson 5 hasta la gira de Bad en 1988. Los resultados fueron tan masivos que ya se posiciona como uno de los títulos más importantes de este 2026, dejando atrás a casi todas las competidoras del género.

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Debido a este éxito sin precedentes, el presidente de Lionsgate, Adam Fogelson, confirmó que ya trabajan en una secuela. Lo más curioso es que cuentan con un 30% de material que ya fue filmado y que no se usó en esta primera entrega, lo que facilitará el desarrollo de una continuación en el corto plazo.

La gran incógnita es si la próxima producción tocará los temas más oscuros y las acusaciones legales que rodearon al artista en los años 90, algo que quedó afuera de esta primera cinta. Por ahora, el estudio analiza cómo seguir contando una historia que, como dice la leyenda al final de los créditos, "continúa" emocionando a millones.