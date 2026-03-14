"Esa noche", la nueva serie que conquista Netflix en seis capítulos: ¿tendrá continuidad?

La serie española "Esa noche" llegó al catálogo de Netflix como uno de los estrenos destacados del mes. Con un thriller familiar cargado de tensión, la producción combina drama y misterio en una historia breve pero intensa que promete atrapar a los espectadores desde el primer episodio.
Netflix: de qué trata la serie
La trama comienza durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, cuando Elena (Clara Galle) atropella accidentalmente a un hombre con su auto. Desesperada y sin saber cómo reaccionar, decide llamar a sus hermanas Paula y Cris para pedir ayuda.
Las tres deberán tomar una decisión que cambiará sus vidas, entre encubrir lo ocurrido o enfrentar las consecuencias. La situación se vuelve aún más compleja cuando aparece el temor de que Elena termine en prisión, lo que dejaría a su hija sin madre. A partir de ese momento, la historia explora hasta dónde pueden llegar el amor familiar, la lealtad y los secretos cuando todo parece estar en juego.
¿Habrá temporada 2 de "Esa noche"?
Con apenas seis episodios, la miniserie española se presenta como una opción ideal para quienes buscan una serie corta para maratonear en un fin de semana. La historia combina tensión, dilemas morales y conflictos familiares que mantienen el suspenso hasta el final.
Por ahora, aunque Netflixno confirmó una continuación, el interés del público y el final abierto de la trama alimentan las especulaciones sobre una posible segunda temporada.
Reparto de la serie
Clara Galle: Elena
Claudia Salas: Paula
Paula Usero: Cris
Más series y películas con Clara Galle
Películas:
1. A través de mi ventana (2022) – Netflix
Raquel lleva años enamorada en secreto de su vecino Ares, un joven misterioso que pertenece a una familia adinerada y muy reservada. Lo que comienza como una obsesión silenciosa se transforma en una relación intensa que pondrá a prueba sus diferencias sociales, los secretos familiares y los límites del amor adolescente.
2. A través del mar (2023) – Netflix
Tras vivir un romance apasionado, Raquel y Ares intentan mantener su relación a distancia mientras él estudia en el extranjero. El reencuentro durante el verano desata nuevas tensiones, dudas y tentaciones que obligan a ambos a preguntarse si su amor puede sobrevivir a los cambios y a la madurez que trae el tiempo.
3. A través de tu mirada (2024) – Netflix
En la última parte de la trilogía, Raquel y Ares se enfrentan a una etapa decisiva de sus vidas. Con caminos personales cada vez más distintos, deberán decidir si su historia puede seguir adelante o si es momento de aceptar que algunos amores, por más intensos que sean, también pueden transformarse.
Series:
1. Ni una más (2024) – Netflix
La historia comienza cuando una estudiante de secundaria denuncia públicamente a un compañero por abuso sexual. El hecho sacude a todo el instituto y expone secretos, presiones sociales y silencios incómodos entre amigos, docentes y familias. La serie explora las consecuencias de hablar cuando nadie quiere escuchar.
2. Olympo (2025) – Netflix
Ambientada en un centro de alto rendimiento deportivo, la trama sigue a un grupo de jóvenes atletas que buscan convertirse en la próxima élite del deporte. Entre entrenamientos extremos, rivalidades internas y presiones externas, la serie muestra el precio que muchos están dispuestos a pagar por alcanzar la gloria.
3. The Head (2020) – HBO Max
En una base científica ubicada en la Antártida, un grupo de investigadores queda aislado durante el invierno polar. Meses después, cuando llega el equipo de relevo, descubre que varios miembros han desaparecido y otros han muerto. Lo que sigue es un inquietante rompecabezas para descubrir qué ocurrió realmente en ese lugar donde nadie puede escapar.
Tráiler de "Esa noche"
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