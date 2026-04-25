25 de abril de 2026
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HBO Max

Tras el éxito de Bebé reno, HBO Max apuesta por Hombre a medias, una serie cruda e intensa

De la mano del mismo director y protagonista de la producción de 2024, Max apuesta fuerte por una nueva miniserie salvaje de seis capítulos.

Tras el éxito de Bebé reno, HBO Max apuesta por Hombre a medias, una serie cruda e intensa
Tras el éxito de Bebé reno, HBO Max apuesta por Hombre a medias, una serie cruda e intensa Foto: web
 Por Luis Calizaya

Tras el impacto que dejó 'Bebé reno' en 2024, su creador vuelve con una propuesta aún más intensa. HBO Max prepara el estreno de 'Hombre a medias', una miniserie de seis episodios que apuesta por una narrativa cruda, emocional y que no da concesiones a nada.

HBO Max - Serie
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Se compone de seis capítulos intensos y crudos: así es Hombre a medias.

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HBO Max: de qué trata Hombre a medias

La historia sigue a dos hermanos separados, Niall y Ruben, cuya relación vuelve a encenderse cuando uno de ellos irrumpe inesperadamente en la boda del otro, desatando una espiral de violencia. A partir de ese punto, la serie reconstruye casi cuatro décadas de vínculo, desde una juventud conflictiva en los años 80 hasta una adultez marcada por el trauma, la lealtad y las tensiones no resueltas. Con una estructura que alterna tiempos y emociones, la trama explora la masculinidad, los vínculos familiares y los límites del dolor, en un entorno atravesado por cambios sociales y personales.

Entre sus principales atractivos aparece su tono directo y perturbador, una puesta en escena que no evita lo incómodo y actuaciones que sostienen el peso emocional del relato. La serie, creada, escrita y protagonizada por Richard Gadd, mantiene el pulso narrativo que lo llevó al reconocimiento, pero lo lleva un paso más allá en intensidad y profundidad.

Tras su estreno, qué dijo la crítica especializada

La crítica especializada ya anticipa su impacto. Desde The Guardian la definieron como “una obra maestra incómoda ”, mientras que Variety destacó su capacidad para explorar temas como la identidad masculina y la violencia desde una mirada descarnada. En la misma línea, Collider advirtió que su nivel de tensión supera incluso al de Bebé reno, y The Hollywood Reporter resaltó sus actuaciones y su enfoque sobre el trauma, aunque subrayó lo implacable de su propuesta.

Richard Gadd - serie 2026
Richard Gadd cambia por completo en la nueva serie de Max.

Richard Gadd cambia por completo en la nueva serie de Max.

Reparto de la serie

  • Richard Gadd: Ruben Pallister
  • Jamie Bell: Niall Kennedy
  • Marianne McIvor: Maura, la madre de Ruben.
  • Neve McIntosh: Lori, la madre de Niall.
  • Stuart McQuarrie: Jenkins
  • Scot Greenan: John
  • Calum Manchip: Drew
  • Charlie De Melo: Alby

Más de Jamie Bell: sus series y películas

  • Películas:

1. Billy Elliot

En un pequeño pueblo minero de Inglaterra, un niño descubre su pasión por el ballet en medio de un entorno marcado por la dureza laboral y los prejuicios. La historia sigue su lucha por perseguir un sueño que choca con las expectativas familiares y sociales.

2. Jumper

Un joven descubre que tiene la habilidad de teletransportarse a cualquier lugar del mundo. Lo que comienza como una ventaja se convierte en una carrera por sobrevivir cuando una organización secreta comienza a perseguir a quienes poseen ese poder.

3. Rocketman

La película recorre el ascenso a la fama de un joven músico británico con talento extraordinario, desde sus primeros años hasta convertirse en una estrella global, en un viaje marcado por excesos, identidad y redención.

  • Series:

1. Turn: Washington's Spies

Ambientada durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la serie sigue a un grupo de espías que opera en secreto para el bando revolucionario. Entre traiciones y estrategias, la historia revela el costado oculto de la lucha por la libertad.

2. Shining Girls

Una mujer que sobrevivió a un ataque brutal intenta reconstruir su vida mientras investiga una serie de asesinatos que parecen conectados. A medida que avanza, descubre una realidad inquietante donde el tiempo y la memoria no son lo que parecen.

Tráiler de 'Hombre a medias'

Embed - Half Man | Official Trailer | HBO Max

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