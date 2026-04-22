Las series más esperadas del 2026: la guía completa

Al igual que las salas de cine, las plataformas de streaming se preparan mes a mes para sorprender al público con series y películas originales. Mientras algunas adelantan sus estrenos y otras los mantienen en secreto, la expectativa de los usuarios se mantiene en lo más alto cuando se trata de entretenimiento .

El 2026 no es la excepción. Durante los próximos meses llegarán nuevas series que, más allá de ofrecer historias frescas y ambiciosas , tienen potencial para convertirse en fenómenos globales que no solo Netflix es capaz de acaparar.

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Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (22 de abril)

El calendario de estrenos para 2026 llega cargado de regresos esperados, nuevas apuestas y producciones ambiciosas en las principales plataformas. Desde ficciones originales hasta adaptaciones literarias y spin-offs , estas son algunas de las series más destacadas del año, con sus fechas confirmadas y de qué tratará cada una para Netflix, HBO Max , Disney+ y Prime Video :

La historia traslada la acción a Sevilla, donde Berlín y su banda planean un nuevo golpe. Con integrantes renovados, el grupo enfrentará desafíos que pondrán a prueba sus habilidades y lealtades.

Embed - Berlín y la dama del armiño | Avance oficial | Netflix

'Cien años de soledad': Temporada 2:

Estreno: agosto (sin fecha confirmada)

La trama regresa a Macondo tras el tratado de Neerlandia. La aparente paz se ve amenazada por conflictos políticos y familiares, mientras nuevos personajes y tragedias profundizan la historia de los Buendía.

Orgullo y prejuicio (nueva adaptación)

Estreno: fines de 2026

Esta versión promete mayor fidelidad a la obra original. La historia sigue a Elizabeth Bennet y su vínculo con el señor Darcy, en un contexto marcado por normas sociales y tensiones románticas.

Moria: La serie

Estreno: 14 de agosto

Tras cumplir 80 años de vida, Moria Casán reconstruye su vida a través de la ficción. Tres actrices la interpretan en distintas etapas, en un relato que mezcla arte, provocación y cultura popular.

Moria Casán - Netflix La serie hará un repaso de su carrera mediática con tres actrices diferentes. Foto: Archivo

Lupin: Temporada 4:

Estreno: verano 2026

Assane Diop regresa tras entregarse para proteger a su familia. En prisión, su destino se cruza con el de su enemigo, lo que podría derivar en nuevas alianzas y estrategias.

HBO Max:

Half Man

Estreno: 24 de abril

La historia comienza con un reencuentro que desata violencia. Luego retrocede en el tiempo para explorar una relación marcada por décadas de amistad, conflictos y emociones intensas.

Embed - HALF MAN | Tráiler | HBO Max

'Y entonces, huyes'

Estreno: 30 de abril

Un grupo de adolescentes huye por Europa tras descubrir un crimen. Con drogas y perseguidores en escena, la historia combina tensión, juventud y supervivencia.

'Rick y Morty': Temporada 9

Estreno: 25 de mayo

La serie animada regresa con más aventuras caóticas, donde el humor y la ciencia ficción se mezclan en episodios cada vez más extremos.

'La Casa del Dragón': Temporada 3

Estreno: junio 2026

La guerra en Poniente se intensifica con batallas clave, nuevas alianzas y la lucha por el Trono de Hierro en uno de los momentos más decisivos de la saga.

Lanterns

Estreno: agosto (sin día confirmado)

Dos agentes investigan un crimen en una zona rural. Mientras avanzan en el caso, desarrollan una relación marcada por el misterio y el aprendizaje.

Linternas - HBO Max La serie forma parte del nuevo universo cinematográfico de DC. Foto: HBO Max Press

'Stuart Fails To Save The Universe'

Estreno: sin fecha confirmada

Spin-off de la comedia The Big Bang Theory, sigue a Stuart y su intento por reparar un desastre multiversal provocado accidentalmente.

Cautiva

Estreno: segundo semestre (estimado)

Basada en hechos reales, sigue a una joven que logra escapar de un convento tras años de abuso y decide buscar justicia.

Embed - CAUTIVA | Teaser | Una serie original de TNT y Flow

Viudas Negras, p*tas y chorras: Temporada 2

Estreno: fines de 2026 (estimado)

Con la incorporación de Carina Zampini y Sebastián Estevanez al reparto, la historia retoma la vida de dos amigas envueltas en relaciones peligrosas y nuevos conflictos.

La masacre de Flores

Estreno: sin fecha confirmada

Recrea uno de los casos criminales más impactantes de Argentina, centrado y contado por el único sobreviviente llamado Matías Bagnato. La serie es producida por Juan José Campanella.

Máxima: Temporada 2

Estreno: 16 de marzo

Continúa la historia de Máxima Zorreguieta, enfocándose en su boda con el entonces príncipe Guillermo Alejandro.

Disney+:

El encargado: Temporada 4

Estreno: 1 de mayo

Eliseo regresa más ambicioso, enfrentando nuevos desafíos tras cambiar su estatus económico y social, aunque genera expectativas por la supuesta muerte del protagonista.

El encargado - temporada 4 La última temporada contará con 7 episodios en total. Foto: Prensa Disney

The Punisher: One Last Kill

Estreno: 12 de mayo

Aunque poco se sabe sobre la trama, Frank Castle (Jon Bernthal) busca un nuevo propósito, pero se ve obligado a volver a la violencia.

'Solo asesinatos en el edificio': Temporada 6

Estreno: segundo semestre (estimado)

El trío protagonista deja Nueva York para investigar un nuevo caso en Londres.

Amazon Prime Video:

Good Omens: Temporada 3 (y última)

Estreno: 13 de mayo

Azirafel y Crowley enfrentan nuevos desafíos tras separarse, mientras intentan evitar el fin del mundo.

Embed - Good Omens, Temporada Final | Tráiler Oficial | Prime Video

Spider-Noir

Estreno: 27 de mayo

Un investigador privado, llamado Ben Reilly (Nicolas Cage), vive en el Nueva York de los años 30 y debe enfrenta su pasado mientras protege la ciudad.

Elle (Serie precuela de Legalmente Rubia)

Estreno: 1 de julio

Explora la juventud de Elle Woods antes de su ingreso a la universidad.

Barrabrava: Temporada 2

Estreno: segundo semestre (estimado)

Continúa el conflicto de poder dentro de una barra brava, con tensiones familiares en el centro.

El Señor de los Anillos: Temporada 3

Estreno: fines de 2026 (estimado)

La épica basada en el universo de J.R.R. Tolkien regresa con una nueva historia. En ella avanza hacia la consolidación de alianzas y el crecimiento del poder de Sauron.

El señor de los Anillos - Prime Video Hay gran expectativa de los fans por la nueva entrega. Foto: Prime Video Press

Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Temporda 3)

Estreno: mediados o fines de 2026

Aunque aún se conocen pocos detalles de la trama, se confirmó que adaptará el tercer libro y se centrará en Ruby, quien ahora deberá enfrentar nuevos desafíos personales y académicos tras su expulsión del instituto.