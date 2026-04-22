Las series más esperadas del 2026: la guía completa

El 2026 no es la excepción. Durante los próximos meses llegarán nuevas series que, más allá de ofrecer historias frescas y ambiciosas, tienen potencial para convertirse en fenómenos globales que no solo Netflix es capaz de acaparar.
El calendario de estrenos para 2026 llega cargado de regresos esperados, nuevas apuestas y producciones ambiciosas en las principales plataformas. Desde ficciones originales hasta adaptaciones literarias y spin-offs, estas son algunas de las series más destacadas del año, con sus fechas confirmadas y de qué tratará cada una para Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video:
Netflix:
Berlín y la dama del armiño: Temporada 2:
Estreno: 15 de mayo
La historia traslada la acción a Sevilla, donde Berlín y su banda planean un nuevo golpe. Con integrantes renovados, el grupo enfrentará desafíos que pondrán a prueba sus habilidades y lealtades.
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'Cien años de soledad': Temporada 2:
Estreno: agosto (sin fecha confirmada)
La trama regresa a Macondo tras el tratado de Neerlandia. La aparente paz se ve amenazada por conflictos políticos y familiares, mientras nuevos personajes y tragedias profundizan la historia de los Buendía.
Orgullo y prejuicio (nueva adaptación)
Estreno: fines de 2026
Esta versión promete mayor fidelidad a la obra original. La historia sigue a Elizabeth Bennet y su vínculo con el señor Darcy, en un contexto marcado por normas sociales y tensiones románticas.
Moria: La serie
Estreno: 14 de agosto
Tras cumplir 80 años de vida, Moria Casán reconstruye su vida a través de la ficción. Tres actrices la interpretan en distintas etapas, en un relato que mezcla arte, provocación y cultura popular.
Lupin: Temporada 4:
Estreno: verano 2026
Assane Diop regresa tras entregarse para proteger a su familia. En prisión, su destino se cruza con el de su enemigo, lo que podría derivar en nuevas alianzas y estrategias.
HBO Max:
Half Man
Estreno: 24 de abril
La historia comienza con un reencuentro que desata violencia. Luego retrocede en el tiempo para explorar una relación marcada por décadas de amistad, conflictos y emociones intensas.
Embed - HALF MAN | Tráiler | HBO Max
'Y entonces, huyes'
Estreno: 30 de abril
Un grupo de adolescentes huye por Europa tras descubrir un crimen. Con drogas y perseguidores en escena, la historia combina tensión, juventud y supervivencia.
'Rick y Morty': Temporada 9
Estreno: 25 de mayo
La serie animada regresa con más aventuras caóticas, donde el humor y la ciencia ficción se mezclan en episodios cada vez más extremos.
'La Casa del Dragón': Temporada 3
Estreno: junio 2026
La guerra en Poniente se intensifica con batallas clave, nuevas alianzas y la lucha por el Trono de Hierro en uno de los momentos más decisivos de la saga.
Lanterns
Estreno: agosto (sin día confirmado)
Dos agentes investigan un crimen en una zona rural. Mientras avanzan en el caso, desarrollan una relación marcada por el misterio y el aprendizaje.
'Stuart Fails To Save The Universe'
Estreno: sin fecha confirmada
Spin-off de la comedia The Big Bang Theory, sigue a Stuart y su intento por reparar un desastre multiversal provocado accidentalmente.
Cautiva
Estreno: segundo semestre (estimado)
Basada en hechos reales, sigue a una joven que logra escapar de un convento tras años de abuso y decide buscar justicia.
Embed - CAUTIVA | Teaser | Una serie original de TNT y Flow
Viudas Negras, p*tas y chorras: Temporada 2
Estreno: fines de 2026 (estimado)
Con la incorporación de Carina Zampini y Sebastián Estevanez al reparto, la historia retoma la vida de dos amigas envueltas en relaciones peligrosas y nuevos conflictos.
La masacre de Flores
Estreno: sin fecha confirmada
Recrea uno de los casos criminales más impactantes de Argentina, centrado y contado por el único sobreviviente llamado Matías Bagnato. La serie es producida por Juan José Campanella.
Máxima: Temporada 2
Estreno: 16 de marzo
Continúa la historia de Máxima Zorreguieta, enfocándose en su boda con el entonces príncipe Guillermo Alejandro.
Disney+:
El encargado: Temporada 4
Estreno: 1 de mayo
Eliseo regresa más ambicioso, enfrentando nuevos desafíos tras cambiar su estatus económico y social, aunque genera expectativas por la supuesta muerte del protagonista.
The Punisher: One Last Kill
Estreno: 12 de mayo
Aunque poco se sabe sobre la trama, Frank Castle (Jon Bernthal) busca un nuevo propósito, pero se ve obligado a volver a la violencia.
'Solo asesinatos en el edificio': Temporada 6
Estreno: segundo semestre (estimado)
El trío protagonista deja Nueva York para investigar un nuevo caso en Londres.
Amazon Prime Video:
Good Omens: Temporada 3 (y última)
Estreno: 13 de mayo
Azirafel y Crowley enfrentan nuevos desafíos tras separarse, mientras intentan evitar el fin del mundo.
Embed - Good Omens, Temporada Final | Tráiler Oficial | Prime Video
Spider-Noir
Estreno: 27 de mayo
Un investigador privado, llamado Ben Reilly (Nicolas Cage), vive en el Nueva York de los años 30 y debe enfrenta su pasado mientras protege la ciudad.
Elle (Serie precuela de Legalmente Rubia)
Estreno: 1 de julio
Explora la juventud de Elle Woods antes de su ingreso a la universidad.
Barrabrava: Temporada 2
Estreno: segundo semestre (estimado)
Continúa el conflicto de poder dentro de una barra brava, con tensiones familiares en el centro.
El Señor de los Anillos: Temporada 3
Estreno: fines de 2026 (estimado)
La épica basada en el universo de J.R.R. Tolkien regresa con una nueva historia. En ella avanza hacia la consolidación de alianzas y el crecimiento del poder de Sauron.
Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Temporda 3)
Estreno: mediados o fines de 2026
Aunque aún se conocen pocos detalles de la trama, se confirmó que adaptará el tercer libro y se centrará en Ruby, quien ahora deberá enfrentar nuevos desafíos personales y académicos tras su expulsión del instituto.