El impacto del streaming en la forma en que vemos cine y series

El streaming no solo cambió qué vemos, sino también cómo lo vemos. En poco más de una década , plataformas como Netflix o HBO transformaron el hábito de sentarse frente a una pantalla en una experiencia flexible, inmediata y global . Hoy, el cine y las series ya no dependen de horarios ni de salas , sino disponibles en la palma de nuestra mano.

En la actualidad, hablar de entretenimiento implica, casi inevitablemente, referirse a las series y películas que dominan las plataformas digitales . Su presencia cotidiana se explica por múltiples factores por la accesibilidad, la variedad de contenido s y la capacidad de captar la atención de millones de usuarios a diario, más allá del negocio económico o del debate sobre el futuro de las salas de cine .

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Para entender este fenómeno, es clave retroceder a 2020 , en plena pandemia de COVID-19 . Con las salas cerradas y las restricciones de circulación, el consumo audiovisual migró casi por completo al ámbito digital . Los estrenos en streaming se convirtieron en la principal vía de exhibición y consolidaron un cambio que ya venía gestándose.

Al mismo tiempo, el acceso al contenido se democratizó e hizo posible hoy ver grandes producciones sin salir de casa, lo que transformó los hábitos de consumo y popularizó prácticas como el “maratón” de series .

Producción de empleo y aporte económico

Este crecimiento también tuvo impacto en la economía. La industria audiovisual se expandió a nivel global, con economías creativas que representan más del 3% del PBI mundial. En países como Argentina, el sector genera miles de empleos directos e indirectos, que abarcan desde técnicos y actores hasta áreas vinculadas como hotelería, gastronomía y transporte.

cine - streaming (1) "Sueños de trenes", una producción original de Netflix, logró nominaciones al Oscar y Globos de oro en 2026. Foto: web

El streaming deja su marca en los premios internacionales

La influencia del streaming también se refleja en los grandes premios de la industria. Plataformas que comenzaron como distribuidoras hoy compiten en galardones como los Premios Óscar o los Globos de Oro. Sus producciones originales lograron posicionarse en ese circuito y redefinir qué se entiende por cine de calidad.

Un futuro en evolución: el desafío de las plataformas

Aunque estos puntos resumen el fenómeno, el streaming enfrenta nuevos desafíos. La sobreoferta de contenido, la fragmentación del mercado y el costo acumulado de múltiples suscripciones generan tensiones tanto para la industria como para los usuarios.

En paralelo, el cine tradicional no parece estar cerca de desaparecer, pero sí obligado a reinventarse. Las salas deben potenciar su valor como experiencia colectiva, donde ver una película sigue siendo un evento diferencial.

En cuanto a las plataformas, su rumbo se encamina a producciones más originales, mayor uso de datos para entender a las audiencias y avances tecnológicos que harán la experiencia cada vez más inmersiva. Lejos de reemplazar al cine, el streaming se consolida como su complemento en una industria que sigue transformándose.