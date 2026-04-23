23 de abril de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 23 de abril

Netflix actualiza su catálogo este 23 de abril con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 23 de abril
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 23 de abril Foto: web
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 23 de abril trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 23 de abril en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan series y una película. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

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Las series que se estrenan el 23 de abril

1. Stranger Things: Relatos del 85 (Ciencia Ficción)

Hawkins, invierno de 1985. En un pueblo lleno de secretos, nuestros queridos héroes se enfrentan a nuevos misterios… y a algo aún más extraño.

Stranger Things - 2026
Ser&aacute;n 10 cap&iacute;tulos los que se suman a Netflix.&nbsp;

Serán 10 capítulos los que se suman a Netflix.

2. El profe (Comedia)

Eddy, un genio matemático y delincuente de poca monta, evita ir a la cárcel al hacerse pasar por profesor. Su misión: encontrar un vínculo con un importante criminal.

3. Una nueva jugada (Comedia)

Una exfiestera debe demostrar su valía como empresaria cuando la ponen a cargo del equipo profesional de baloncesto de su familia.

Embed - Una nueva jugada | Tráiler oficial de la temporada 2 | Netflix

Las películas que se estrenan el 23 de abril

1. Yiya Murano (Documental)

La película profundiza en los detalles de los crímenes, ocurridos en la Argentina de los años 70. Además de repasar la condena judicial, explora cómo Yiya Murano pasó de ser una figura oscura del crimen a convertirse en un personaje mediático tras su liberación en los años 90.

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