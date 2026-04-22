Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 22 de abril

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 22 de abril trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Qué ver este 22 de abril en Netflix
Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad,solo se incorporan series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.
Zach Galifianakis escarba en el mundo de la jardinería mediante entrevistas a niños curiosos y expertos excéntricos en este divertido y peculiar homenaje a lo que comemos.
2. Santita(Drama)
Tras un accidente que la dejó en silla de ruedas, Santita deja plantado al amor de su vida en el altar. Veinte años después, él regresa con una petición que lo cambia todo.
3. Hulk Hogan: Real American(Documental)
De cuatro capítulos, esta serie revela la vida detrás de Hulk Hogan. Antes de alcanzar la fama, fue Terry Bollea quien, años más tarde, construiría un nombre y una leyenda. La producción promete mostrar, sin censuras, su última entrevista en vida.
Embed - HULK HOGAN: REAL AMERICAN | DOCU-SERIE TRAILER ESPAÑOL | 22 Abril/26 - NETFLIX
4. Un amor que no se agota(Romance)
Un granjero y una presentadora de televisión nocturna llevan vidas aceleradas, hasta que el destino los une de forma inesperada para dar inicio a una relación que deberá enfrentar el desafío de los horarios opuestos.