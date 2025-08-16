Elecciones 2025

"Queridísimo Luis", el mensaje de Javier Milei a Petri al pasarse a las filas de La Libertad Avanza

El presidente, Javier Milei expresó su satisfacción por el pase de Luis Petri a LLA. El ministro será el primer candidato a diputado nacional de Mendoza.

Por Sitio Andino Política

El presidente, Javier Milei le dio la bienvenida a Luis Petri a las filas de la Libertad Avanza ya que el actual ministro de Defensa será el primer candidato a diputado nacional por el frente entre el oficialismo nacional y Cambia Mendoza.

El funcionario nacional anunció este sábado su afiliación a La Libertad Avanza con una fotografía junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que se lo ve firmando los papales.

Karina Milei destacó el trabajo de Luis Petri en el Gobierno

Luego de conocerse la noticia de la postulación, Karina Milei le dedicó un posteo a Petri, en el que le dio la bienvenida oficial a La Libertad Avanza.

"Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía", expresó la hermana del presidente Javier Milei.

En su cuenta de la red social X, agregó: "Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina".

La secretaria general de la Presidencia acompañó el posteo con la foto de Petri firmando la afiliación, junto a ella y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

