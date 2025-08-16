"Queridísimo Luis", el mensaje de Javier Milei a Petri al pasarse a las filas de La Libertad Avanza

"Queridísimo Luis", el mensaje de Javier Milei a Petri al pasarse a las filas de La Liberta Avanza.

El presidente, Javier Milei le dio la bienvenida a Luis Petri a las filas de la Libertad Avanza ya que el actual ministro de Defensa será el primer candidato a diputado nacional por el frente entre el oficialismo nacional y Cambia Mendoza.

"Bienvenido a las fuerzas del cielo queridísimo Luis!!!!! le expresó Milei al mendocino que ya firmó su afiliación a LLA tras el acuerdo sellado entre la cúpula de La Libertad Avanza y el gobernador, Alfredo Cornejo.

El funcionario nacional anunció este sábado su afiliación a La Libertad Avanza con una fotografía junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que se lo ve firmando los papales.

Luego de conocerse la noticia de la postulación, Karina Milei le dedicó un posteo a Petri, en el que le dio la bienvenida oficial a La Libertad Avanza.

2025_08_250816701 Luis Petri firma su afiliación a La Libertad Avanza y deja el radicalismo.

"Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía", expresó la hermana del presidente Javier Milei.

En su cuenta de la red social X, agregó: "Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina".

La secretaria general de la Presidencia acompañó el posteo con la foto de Petri firmando la afiliación, junto a ella y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.