Es oficial: Luis Petri encabezará la lista de diputados de la alianza libertaria radical y Cornejo lo felicitó.

Finalmente el gobernador Alfredo Cornejo confirmó por las redes sociales que el actual ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri será quién encabece la lista de diputados nacionales del Frente la Libertad Avanza en Mendoza . Los rumores que comenzaron anoche terminaron siendo la bomba política de este sábado.

"Quiero felicitar a Luis Petri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país ", dijo el mandatario por X.

Y continúo: "Volver al Congreso significa para Luis retomar un ámbito que conoce en detalle y en el que se ha destacado por su capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación. Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan, contribuyendo a impulsar los cambios que la Argentina necesita".

Por su parte, el diputado nacional por la Libertad Avanza, Facundo Correa Llano uno de los nombres que también sonó con fuerza para ocupar el lugar de Petri expresó su reconocimiento al actual ministro de Defensa y lo elogió por su candidatura para las elecciones 2025 que se llevarán a acabo el 26 de octubre en le país.

"Mis felicitaciones a Luis Petri por liderar la lista de diputados nacionales de la alianza La Libertad Avanza en la provincia de Mendoza. Su regreso al Congreso no solo es un reconocimiento a su trayectoria, sino también una garantía de trabajo serio y comprometido. Luis ha sido una voz firme en defensa de los intereses de Mendoza y del país, y estoy convencido de que su experiencia y convicciones serán fundamentales para seguir construyendo el cambio que la Argentina necesita", expresó el mileista.

Luis Petri, la movida sorpresa de estas elecciones 2025

En una movida sorpresa para el electorado, el funcionario nacional de extracción radical fue tentado nuevamente en una reunión que mantuvo ayer con el presidente Javier Milei y otros miembros del gabinete.

La dirigencia violeta analizó encuestas y mediciones y advirtió que Petri es la figura política que mayor intención de voto tiene en la provincia de Mendoza y sería un "desperdicio" no meterlo "a jugar" en estos comicios.

La foto oficial de los candidatos del Frente de la Libertad Avanza

La foto oficial que se difundió pasado el mediodía de este sábado muestra a los candidatos que conforman el frente entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza en la residencia oficial del gobernador a la espera de la presentación que se hará el lunes en un hotel de Guaymallén.