Ni Netflix ni HBO Max: qué plataforma tiene la miniserie más explosiva de Daniel Dae Kim

En un esperado estreno de agosto , Amazon Prime Video lanzó los seis episodios de la miniserie " Agente Butterfly ". Protagonizada por Daniel Dae Kim y Reina Hardesty , ofrece un intenso thriller de espionaje inspirado en la novela gráfica de BOOM! Studios , que combina acción, intriga y complejas relaciones familiares desde su primer minuto.

David Jung (Kim) es un exagente de inteligencia estadounidense residente en Corea del Sur cuya vida se desmorona cuando una decisión imposible de su pasado lo persigue. Ahora es cazado por Rebecca ( Hardesty ), una joven agente letal y sociópata, y por Caddis , la organización de espionaje para la que ella trabaja.

Para los amantes de la acción, las peleas coreografiadas y las escenas explosivas, la producción debutó con un 73% de aprobación en Rotten Tomatoes y críticas profesionales que evitan el rechazo.

Collider comentó: "Puede que no sea el thriller de espionaje alucinante que esperas al principio , pero te conquistará con su corazón ". Por su parte, Screen Rant señaló: "A pesar de sus esfuerzos, juega demasiado sobre seguro. La primera mitad es más una serie de fugitivos, mientras que la segunda es un thriller de espías propiamente dicho".

También es un acierto para quienes siguen de cerca a Dae Kim, lejos de su trabajo en Lost o Hawaii Five-0, aquí despliega una faceta actoral más enigmática y física, enmarcada en una trama de espionaje con fuertes tensiones emocionales y familiares.

Reparto de la miniserie

Daniel Dae Kim

Reina Hardesty

Piper Perabo

Louis Landau

Kim Ji-hoon

Park Hae-soo

Kim Tae-hee

Charles Parnell

Sean Dulake

Nayoon Kim

miniserie (1) Tuvo un debut promisorio en Prime Video.

Las películas y series con Daniel Dae Kim

En películas

Hellboy (2019)

En este reinicio del clásico de cómics, Daniel Dae Kim interpreta a Ben Daimio, un agente con la habilidad de transformarse en una bestia feroz, que ayuda a Hellboy a enfrentar a una bruja resucitada decidida a destruir la humanidad.

Raya y el último dragón (2021) – Voz

En esta película animada de Disney, Kim presta su voz al Jefe Benja, el líder de Kumandra y padre de Raya, quien busca restaurar la paz en un mundo dividido y amenazado por fuerzas oscuras.

Always Be My Maybe (2019)

Comedia romántica en la que Daniel Dae Kim interpreta a Brandon Choi, un exitoso empresario y novio de la protagonista, cuya relación da un giro inesperado al reencontrarse ella con un viejo amor de la infancia.

En series:

Lost (2004–2010)

Interpreta a Jin-Soo Kwon, un hombre coreano con un pasado complejo, que sobrevive junto a otros pasajeros tras el misterioso accidente del vuelo Oceanic 815 en una isla llena de secretos.

Hawaii Five-0 (2010–2017)

Da vida a Chin Ho Kelly, un experimentado detective y miembro del equipo especial Five-0, que combate el crimen en Hawái mientras enfrenta intrigas personales y conspiraciones criminales.

The Good Doctor (2017–presente) – Productor y actor invitado

Participa como Dr. Jackson Han, un jefe de cirugía que desafía el lugar del Dr. Shaun Murphy en el hospital, cuestionando sus capacidades por su condición de autismo y síndrome de Savant.

Tráiler de "Agente Butterfly"