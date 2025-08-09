Jason Statham desata adrenalina en HBO Max con su última apuesta de acción

Por Luis Calizaya







Como anticipó HBO Max en su listado de estrenos de agosto, llega "Beekeeper: Sentencia de muerte", una película protagonizada por Jason Statham, quien regresa como un justiciero social con un halo de misterio. Esta vez, interpreta a un miembro de una organización clandestina que opera en las sombras, aunque el actor evita encasillar al personaje con ese calificativo.

Beekeeper sentencia de muerte Jason Statham encabeza la película más esperada en HBO Max. HBO Max: de qué trata "Beekeeper: Sentencia de muerte" Sobre la sinopsis, Filmaffinity adelanta: "Adam Clay (Jason Statham), un agente retirado, decide volver a la acción por cuenta propia para vengarse de una empresa de fraude en línea. En su cruzada, descubrirá una conspiración que involucra a las más altas esferas del gobierno. Nada ni nadie logrará detenerlo en su misión de hacer justicia".

Por qué darle una oportunidad No es una obra maestra, pero sí una buena opción para pasar el rato. Aunque muchos esperan verlo repetir el papel de asesino a sueldo que lo hizo famoso en la saga "El Transportador", en esta oportunidad Statham trabaja bajo la dirección de David Ayer —responsable de "Escuadrón Suicida"-, quien combina su estilo de acción intensa con una historia más profunda. El elenco se completa con Josh Hutcherson (Los Juegos del Hambre), Jeremy Irons (Lolita) y Emmy Raver-Lampman (The Umbrella Academy).

Lo que dice la crítica La recepción ha sido mixta, pero con tendencia positiva. En Rotten Tomatoes, la película registra un 92% de aprobación del público y un 71% por parte de la crítica especializada. The Guardian la definió como “una pérdida de tiempo aceptable”, mientras que San Francisco Chronicle destacó que “hace todo lo que una película de acción debe hacer y lo logra de forma ingeniosa e inesperada”. Por su parte, The Telegraph comentó: “No es la idea inteligente de nadie, pero este sangriento thriller -con un malvado Jeremy Irons- alcanza la zona de placer culpable”.

Beekeeper sentencia de muerte (1) Josh Hutcherson hace odiable a su personaje. Quién es quién en la película Jason Statham : Adam Clay

: Adam Clay Emmy Raver-Lampman: agente Verona Parker

agente Verona Parker Josh Hutcherson: Derek Danforth

Derek Danforth Jeremy Irons: Wallace Westwyld

Wallace Westwyld Bobby Naderi: agente Matt Wiley

agente Matt Wiley David Witts: Mickey Garnett

Mickey Garnett Jemma Redgrave: presidenta de los Estados Unidos Jessica Danforth. Las mejores series y películas con Jason Statham En series: "Fast & Furious: Spy Racers" (voz, 2019 – cameo) Serie animada derivada de Rápidos y Furiosos. Statham aporta voz en una breve participación, ampliando el universo de acción con misiones internacionales y espionaje. "The Kumite" (documental TV, 2003) Especial televisivo sobre artes marciales mixtas. Statham comenta y participa en escenas mostrando su experiencia previa como competidor y artista marcial. "The Jason Statham Workout" (especial TV, 2012) Programa especial de fitness donde revela sus rutinas de entrenamiento y preparación física para sus películas de acción. En películas: "The Transporter" (2002) Frank Martin, un exmilitar convertido en conductor de entregas especiales, rompe sus propias reglas al descubrir que su “paquete” es una joven secuestrada. Acción pura y acrobacias. "Crank" (2006) Un asesino a sueldo envenenado debe mantener su ritmo cardíaco elevado para seguir con vida, desatando una carrera frenética por las calles de Los Ángeles. Tráiler de "Beekeeper: sentencia de muerte" Embed - BEEKEEPER SENTENCIA DE MUERTE | TRAILER OFICIAL