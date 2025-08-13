Un actor impensado

Rambo vuelve al cine sin Sylvester Stallone: quién será el nuevo protagonista y cómo será la precuela

La nueva entrega explorará los inicios de Rambo en una nueva película que toma como punto de partida la novela original publicada en 1972.

Rambo vuelve al cine sin Sylvester Stallone: quién será el nuevo protagonista y cómo será la precuela

Rambo vuelve al cine sin Sylvester Stallone: quién será el nuevo protagonista y cómo será la precuela

Por Luis Calizaya

Tras el estreno de "Rambo: Last Blood" (2019), la saga del soldado más icónico del cine de acción regresa a la pantalla grande con una nueva película. A diferencia de las anteriores, no contará con Sylvester Stallone en el papel principal. Esta precuela mostrará los orígenes de Rambo, interpretado por un joven actor popular en Netflix.

Rambo regresa a la acción con una película sobre sus orígenes

Cuando se estrenó la primera película en 1982, conocimos la historia de John Rambo, un veterano de la Guerra de Vietnam que llega al pueblo de Hope en busca de un amigo, hasta que un conflicto con la policía local despierta sus traumáticos recuerdos del combate.

Lee además
Jason Statham desata adrenalina en HBO Max con su última apuesta de acción video
Streaming

Jason Statham desata adrenalina en HBO Max con su última apuesta de acción
La nueva joya de Anthony Hopkins que podés ver en Amazon Prime Video en solo 95 minutos video
Streaming

La nueva joya de Anthony Hopkins que podés ver en Amazon Prime Video en solo 95 minutos

Después llegaron las secuelas: "Rambo II: La misión" (1985), "Rambo III" (1988), "Rambo IV: Regreso al infierno" (2008) y la más reciente, "Rambo: La última misión" (2019), que tuvo un pobre desempeño en taquilla.

Sin embargo, la saga todavía tiene una deuda con sus fanáticos al contar el verdadero origen del personaje. Se sabe que Rambo es oriundo de Arizona y que, a los 19 años, se enlistó en el ejército de Estados Unidos, donde adquirió habilidades de supervivencia, combate cuerpo a cuerpo y guerra de guerrillas, convirtiéndose en boina verde.

Noah Centineo
Noah Centineo, apodado el

Noah Centineo, apodado el "novio de internet", será John Rambo en la precuela.

Su historia nació de la novela First Blood (1972), escrita por David Morrell, que también serviría como base para explorar la juventud de Rambo y las razones que lo llevaron a enlistarse. Inspirada en esta obra, la productora Millennium Media prepara una precuela que, sorpresivamente, no tendrá a Stallone, sino a Noah Centineo como protagonista.

Qué se sabe hasta el momento sobre la nueva película

Por ahora, se confirmó que Millennium Media estará a cargo de la producción del filme, titulado John Rambo. Se especula que el finlandés Jalmari Helander, director del aclamado thriller "Sisu" (2022), estará detrás de las cámaras.

En cuanto al guion, suenan Rory Haines y Sohrab Noshirvani, responsables del libreto de "Black Adam" (2022), película que también contó con Centineo en el reparto.

Los rumores apuntan a que el rodaje comenzará la próxima primavera en Tailandia.

Temas
Seguí leyendo

Netflix estrena documental real sobre el robo de diamantes en Amberes por 100 millones de dólares

"The Paper", el nuevo spin-off de "The Office": fecha y dónde verlo en Argentina

Eddie Murphy regresa con "El último encargo", la nueva comedia de acción de Prime Video

"El caso Asunta": la estremecedora miniserie de Netflix sobre un crimen familiar

"Stranger Things" temporada final: cuándo se estrena en Netflix, sinopsis y reparto confirmado

Netflix deslumbra con 'Mi año en Oxford', la nueva serie de Sofía Carson

Disney+ estrenará la película live action de "Lilo & Stitch" en septiembre 2025

"Merlina" volvió a Netflix: estreno y secretos de su segunda temporada

Las Más Leídas

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina video
Qué incómodo

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

El viernes 15 de agosto el transporte público funcionará con frecuencias reducidas. 
Para tener en cuenta

Viernes no laborable: cómo funcionará el servicio de transporte público en Mendoza

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza
La defensa agotó todas las instancias

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

Una de cal y otra de arena para el PRO en Mendoza
Elecciones 2025

El "limbo" en el que quedó el PRO en Mendoza tras el aval y rechazo a integrar un frente

Te Puede Interesar

Inflación y Precios: impacto moderado del dólar y proyecciones para agosto
INDEC

Inflación y Precios: impacto moderado del dólar y proyecciones para agosto

Por Marcelo López Álvarez
El presidente volvió a elogiar la labor del ministro de Economía
Repercusiones

Milei tras el dato de inflación: "Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia, por lejos"

Por Sitio Andino Política
Una persona requiere en Mendoza 426 mil pesos para no ser indigente
Medición local

El dato de julio que frenó la tendencia sobre el costo de vida en Mendoza

Por Facundo La Rosa