Rambo vuelve al cine sin Sylvester Stallone: quién será el nuevo protagonista y cómo será la precuela

Tras el estreno de " Rambo : Last Blood " ( 2019 ), la saga del soldado más icónico del cine de acción regresa a la pantalla grande con una nueva película . A diferencia de las anteriores, no contará con Sylvester Stallone en el papel principal. Esta precuela mostrará los orígenes de Rambo , interpretado por un joven actor popular en Netflix .

Cuando se estrenó la primera película en 1982 , conocimos la historia de John Rambo , un veterano de la Guerra de Vietnam que llega al pueblo de Hope en busca de un amigo, hasta que un conflicto con la policía local despierta sus traumáticos recuerdos del combate.

Después llegaron las secuelas: " Rambo II: La misión " ( 1985 ), " Rambo III " ( 1988 ), " Rambo IV: Regreso al infierno " ( 2008 ) y la más reciente, " Rambo: La última misión " ( 2019 ), que tuvo un pobre desempeño en taquilla.

Sin embargo, la saga todavía tiene una deuda con sus fanáticos al contar el verdadero origen del personaje . Se sabe que Rambo es oriundo de Arizona y que, a los 19 años , se enlistó en el ejército de Estados Unidos , donde adquirió habilidades de supervivencia, combate cuerpo a cuerpo y guerra de guerrillas, convirtiéndose en boina verde .

Noah Centineo Noah Centineo, apodado el "novio de internet", será John Rambo en la precuela.

Su historia nació de la novela First Blood (1972), escrita por David Morrell, que también serviría como base para explorar la juventud de Rambo y las razones que lo llevaron a enlistarse. Inspirada en esta obra, la productora Millennium Media prepara una precuela que, sorpresivamente, no tendrá a Stallone, sino a Noah Centineo como protagonista.

Qué se sabe hasta el momento sobre la nueva película

Por ahora, se confirmó que Millennium Media estará a cargo de la producción del filme, titulado John Rambo. Se especula que el finlandés Jalmari Helander, director del aclamado thriller "Sisu" (2022), estará detrás de las cámaras.

En cuanto al guion, suenan Rory Haines y Sohrab Noshirvani, responsables del libreto de "Black Adam" (2022), película que también contó con Centineo en el reparto.

Los rumores apuntan a que el rodaje comenzará la próxima primavera en Tailandia.