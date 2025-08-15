Más dólares, más granos y más tiempo: así se financia hoy el campo argentino

El sector agropecuario argentino , que tradicionalmente ha combinado ciclos productivos largos con fuertes demandas de capital de trabajo , atraviesa por estos días un cambio de tendencia en la toma de créditos y financiamiento, donde el dólar crece fuertemente, junto con las operaciones respaldadas con granos.

La creciente preferencia por el crédito en dólares , mayor uso de los contratos sobre granos como garantía y plazos alargados que concilian el vencimiento del pasivo con la próxima cosecha es la principal conclusión de la primera edición del Informe Nera 24/25 .

El documento, elaborado a partir de más de 28.000 transacciones de productores registradas en la plataforma Nera , refleja cuáles son los caminos por los cuales los productores argentinos están resolviendo su liquidez con una transformación tanto cuantitativa como cualitativa en la relación entre el agro y el sistema financiero.

Nera , lanzada en 2023 como un ecosistema abierto de financiamiento digital que articula productores, proveedores, traders y entidades financieras, ha operado como canal de acceso para más de 6.600 productores y más de 2.400 proveedores , con colocaciones que ya superan los 1.700 millones de dólares desde su puesta en marcha. Actualmente, la plataforma opera líneas de cuatro entidades financieras relevantes - Banco del Sol , Comafi , Galicia y Santander - y procura facilitar la compra online de insumos, hacienda e implementos agrícolas . Estos números explican por qué su relevancia excede la mera innovación tecnológica: empieza a perfilarse como un termómetro del crédito productivo en la Argentina.

Dos tendencias dominantes: dolarización y extensión de plazos

Dos tendencias dominan la interpretación de los datos: la dolarización del financiamiento y la extensión de los plazos. Según el informe, durante la campaña 2024/2025 el 65% de las transacciones realizadas a través de Nera se canalizaron en dólares; esa proporción se acentúa en el primer semestre de 2025, cuando la relación se aproxima al 80% en dólares frente a 20% en pesos. Al mismo tiempo, el 70% de los créditos destinados a compras con fines agrícolas optaron por plazos de 12 meses o más, una estrategia lógica: sincronizar el vencimiento del crédito con la entrada de caja que genera la siguiente cosecha reduce la tensión financiera y mejora la previsibilidad.

financiameinto nera La toma de créditos del campo tuvo un fuerte traspaso de pesos a dólares.

Crecimiento sostenido y visión empresarial

El documento también registra una dinámica de crecimiento notable: volumen y frecuencia de operaciones se incrementaron de manera marcada en el último año y, en especial, en el primer semestre del período analizado. Este aumento -en distintos pasajes del informe cuantificado con aumentos interanuales y semestrales- fue interpretado por Marcos Herbin, CEO de Nera, como la evidencia de que «la tecnología y la innovación financiera» permiten ofrecer "el producto financiero a medida en el momento que lo necesita» el productor, y como la señal de un sector que sigue invirtiendo para robustecer su capacidad productiva".

Profesionalización en el uso de garantías

Una segunda arista de la transformación es la profesionalización del uso de garantías: los contratos de comercialización de cereales y oleaginosas -los llamados forwards- pasan de ser contratos comerciales a convertirse en activos financieros que los productores ceden al sistema bancario para obtener crédito. El producto denominado Crédito Grano Futuro digitalizó este proceso punta a punta y, en 2024/2025, permitió originar préstamos garantizados por más de 330.000 toneladas, un volumen que el informe traduce en el equivalente a aproximadamente 11.000 camiones. Además, el 80% de esos contratos optó por la modalidad con precio a fijar, conducta que responde a la búsqueda de mejores márgenes hacia la cosecha en un contexto de precios de commodities deprimidos. Soja y maíz fueron los cultivos mayoritariamente utilizados como respaldo.

Contexto macroeconómico y limitaciones del crédito

Estos cambios, sin embargo, se inscriben en un marco macroeconómico que condiciona su significado. El Informe Nera recuerda que, según cifras del Banco Mundial, la profundización del crédito interno al sector privado en la Argentina es todavía limitada: el crédito bancario como proporción del PBI ronda el 15%, mientras en Uruguay, Paraguay y Brasil el ratio supera el 31%, 57% y 75% respectivamente.

Esa distancia revela la existencia de un espacio amplio para la expansión del financiamiento - y, por ende, para la posibilidad de aumentar inversión y productividad- pero también evidencia la vulnerabilidad de la estructura de financiamiento doméstico frente a shocks cambiarios y de precios.

Ventajas y riesgos de la dolarización del crédito

La combinación de dolarización del crédito y la utilización de granos como garantía ofrece ventajas y peligros. Por un lado, el acceso a préstamos en dólares permite a productores que operan en mercados internacionales mitigar la exposición cambiaria entre ingresos (en dólares o con precios internacionales) y pasivos. Por otro, eleva la sensibilidad del balance frente a apreciaciones súbitas del dólar, además de vincular el destino del crédito a la dinámica de precios de commodities que, en el corto plazo, han mostrado volatilidad y tendencias a la baja. La preferencia por plazos que empalman con la cosecha reduce este riesgo operativo, pero no lo anula si la contracción de precios o eventuales problemas productivos reducen el flujo esperado para cancelar la deuda.

Lecturas finales

El informe plantea dos lecturas complementarias: la primera, alentadora, indica que las herramientas digitales y la mayor sofisticación financiera del productor pueden reducir fricciones y ampliar el acceso al crédito; la segunda, cautelosa, muestra que la inserción del sistema financiero argentino en las actividades productivas es muy reducida.