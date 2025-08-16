Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas

Vecinos del departamento de Las Heras piden respuestas al gobierno municipal por el deterioro de las calles y la falta de mantenimiento en El Algarrobal. Aseguran que los reclamos se repiten desde hace años y que, pese a las promesas, no hay obras concretas .

“ Ciudadanos de segunda ”, así manifiestan sentirse algunos de los mendocinos que residen en las zonas más alejadas del centro lasherino. Aquellas ubicadas más hacia el norte o el este del territorio, donde los servicios municipales no van tan seguido. La problemática abarca calles clave como Paso Hondo , donde “ los colectivos van a los saltos ”, según relató un vecino que vive en las inmediaciones del Hospital Gailhac .

Allí la preocupación es doble: al tratarse del principal centro de asistencia de la zona, el flujo de tránsito, peatones y pacientes es constante en las calles aledañas y existe temor por accidentes viales .

En redes sociales, los reclamos se multiplican. En Facebook, por ejemplo, un vecino pidió que se reparen las calles del Barrio Municipal : “ Arruinaron el barrio más lindo que tenía El Challao ”, afirmó. Otro usuario sumó: “Sería mejor, ante tanto deporte, arreglar las calles y demás. Es un abandono Las Heras ”. Mensajes similares se replicaron en Instagram y X.

Promesas incumplidas y reclamos de hace varios meses

Un adulto mayor que vive sobre Callejón Cabello, sumó que la comuna aún no responde al pedido de colocación de focos en dos luminarias de la zona. Los mismos fueron robados días atrás y, al caer la noche, la zona queda en penumbras, lo que propicia hechos de inseguridad.

"El foco de las luces se lo robaron el otro día, son dos luces", explicó José a Sitio Andino, quien señaló que fue su esposa quien realizó la denuncia en la municipalidad. "Ella tiene las notificaciones, como que ha puesto las quejas, pero no aparecen. No cumplen nada”, afirmó. Sobre el contacto con el intendente, recordó que lo recibió en su casa poco después de su asunción: "Acá prometió [que el asfaltado del callejón] iba a ser a fin de año. Eso fue hace más de un año”.

14 de Agosto de 2025, Callejones y baches en Algarrobal, Las Heras Sin luminaria en Callejón Cabello.

Elsa, que reside a pocos metros, en el Callejón Cruz Cabello, explicó que hace años solicitaron el asfalto y la limpieza de los callejones. “Cada uno contrata una persona para poder limpiar. La regadora no pasa nunca”, señaló. La vecina también denunció problemas con la iluminación: “Hay un foco que no anda… es todo oscuridad. Más en invierno, que mi nieta toma el micro a las seis y media de la mañana”.

Denuncian que la municipalidad de las Heras no realiza obras

También mencionó que, aunque el servicio de recolección de residuos funciona, es privado, y que la Municipalidad no realiza obras en las calles ni veredas. Algunas de las respuestas que reciben los vecinos es que el mantenimiento de algunas calles o avenidas depende de Vialidad Provincial. Por ello, este medio corroboró con dicho ente y ratificó que Paso Hondo y Hungría (una calzada donde piden que se tape un pozo) son competencia de la comuna.

14 de Agosto de 2025, Callejones y baches en Algarrobal, Las Heras Callejón Cabello, El Algarrobal.

En tanto, Jorge, vecino del Algarrobal de Abajo, recordó que reclamaron por la calle San Esteban, ubicada en la zona de la Escuela Candelaria. “Se nos dijo en una reunión que tuvimos hace más o menos 4 meses atrás que, en el lapso de julio y agosto, se nos iba a dar una mejora. Hasta el momento no hemos visto nada”. Según indicó, el pedido urgente es una carpeta asfáltica que mejore la circulación y beneficie a todos los vecinos.

La sensación de abandono se repite en cada testimonio, con quejas por promesas incumplidas, falta de mantenimiento, calles intransitables y problemas de iluminación. Los vecinos piden que la Municipalidad de Las Heras brinde respuestas concretas y rápidas para evitar que la situación siga deteriorándose.

14 de Agosto de 2025, Callejones y baches en Algarrobal, Las Heras Vecinos de El Algarrobal denuncian calles con pozos y sin asfalto.

La otra cara de Las Heras que causa malestar en vecinos

Lo cierto es que este panorama no solo afecta a El Algarrobal o zonas menos urbanizadas del departamento, sino que se replica a lo largo y ancho. A principios de julio, este medio realizó una recorrida por Panquehua, Belgrano y Estación Espejo, donde la falta de recolección de basura y bacheado es la problemática más notable.

“En calle Bombal, los vecinos limpiamos las acequias. Ponemos todo en bolsas y el recolector (servicio privado) se las lleva”; “En el barrio San Lorenzo no tenemos asfalto”; “En calle San Martín, desde Armada Argentina hasta Matheu, no hay luminaria en la calle. Es un peligro”. Esos son algunos de los comentarios que recibe Claudio Guevara de residentes de todo el departamento, residente de la comuna y referente barrial.

vecinos limpian veredas barrio cristo salvador las heras.png La otra cara de Las Heras que causa malestar en vecinos.

El reclamo por las luminarias también es persistente. “Hace más de tres años que está sin luz la zona. Se robaron primero los cables, después los reflectores. Hace un mes pusieron nuevos reflectores, pero nadie los prende”, dijo Cristian, quien reside en el barrio Colombia 1. La falta de articulación entre Las Heras y Edemsa es otra de las problemáticas, considera: “Las luminarias pertenecen al municipio, quien tiene que hacer la conexión es la empresa, pero no están las condiciones para hacerla. Falta coordinación. La responsabilidad es del municipio”.