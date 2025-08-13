Incendio frente a una fábrica de cemento genera alarma en Las Heras

En la noche de este miércoles, alrededor de las 20, se desató un incendio en un campo ubicado sobre la ruta 52, en Las Heras. Pese a la rápida intervención de los bomberos voluntarios de Las Heras y del Cuartel Central, el fuego avanzó peligrosamente hacia las instalaciones de la fábrica de cemento Holcim, lo que obligó a solicitar refuerzos.