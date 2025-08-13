Sobre ruta 52

Incendio frente a una fábrica de cemento genera alarma en Las Heras

El fuego inició en un campo y avanzó hasta las inmediaciones de la empresa Holcim, lo que obligó a la intervención de bomberos y Defensa Civil.

Por Sitio Andino Policiales

En la noche de este miércoles, alrededor de las 20, se desató un incendio en un campo ubicado sobre la ruta 52, en Las Heras. Pese a la rápida intervención de los bomberos voluntarios de Las Heras y del Cuartel Central, el fuego avanzó peligrosamente hacia las instalaciones de la fábrica de cemento Holcim, lo que obligó a solicitar refuerzos.

Aunque todavía se desconocen las causas del siniestro, son varias las dotaciones que trabajan en el lugar para contener las llamas que se aproximaban al establecimiento, y que más tarde requirieron de apoyo hídrico adicional.

Finalmente, intervino también el Plan Provincial de Manejo del Fuego para evitar mayores daños.

Noticia en desarrollo...

