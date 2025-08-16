Una motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente

En las últimas horas de este sábado, nuevamente en el departamento de Maipú, se produjo un accidente vial con desenlace fatal. En la intersección de calles Maza y Palma, una mujer fue hallada sobre su moto, con signos de heridas graves, y al ser asistida, se constató su fallecimiento.
accidente de tránsito (1)
A detalle: la moto es de la marca Bajaj.
Nuevo accidente fatal en Maipú: se investigan si hubo terceros
Pasadas las 19 horas, la policía recibió el aviso del accidente ocurrido en plena vía pública, donde la víctima presentaba abundante pérdida de sangre. Al llegar al lugar, personal de tránsito aseguró la zona y confirmó que la conductora no tenía signos vitales. Posteriormente, el Servicio de Emergencias certificó el deceso.