Una motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente

Por Luis Calizaya







En las últimas horas de este sábado, nuevamente en el departamento de Maipú, se produjo un accidente vial con desenlace fatal. En la intersección de calles Maza y Palma, una mujer fue hallada sobre su moto, con signos de heridas graves, y al ser asistida, se constató su fallecimiento.

accidente de tránsito (1) A detalle: la moto es de la marca Bajaj. Nuevo accidente fatal en Maipú: se investigan si hubo terceros Pasadas las 19 horas, la policía recibió el aviso del accidente ocurrido en plena vía pública, donde la víctima presentaba abundante pérdida de sangre. Al llegar al lugar, personal de tránsito aseguró la zona y confirmó que la conductora no tenía signos vitales. Posteriormente, el Servicio de Emergencias certificó el deceso.

accidente de tránsito (2) La zona donde se produjo el accidente vial. Las autoridades trabajan en el lugar para determinar las causas del siniestro y establecer si la caída involucró a terceros.

Un triste accidente que se suma a otro de este sábado Durante la madrugada de este sábado, cerca de las 5:06, un joven de 19 años perdió la vida tras impactar su auto contra un árbol en calle Don Bosco y Acceso Este, en Rodeo del Medio.

Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.