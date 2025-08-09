Paró a comprar carne y le robaron la moto: la recuperó cuando la publicaron a la venta

El dueño de la moto entró a una carnicería y, al salir, descubrió que ya no estaba Foto: NA

Un joven de 18 años fue detenido en Las Heras el viernes por la noche, acusado de robar una moto Honda Titán 150cc. Fue capturado luego de que publicara el rodado en las redes sociales.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.30, en la intersección de Lisandro Moyano y Balcarce, cuando la víctima, un hombre de 37 años, ingresó a una carnicería y dejó estacionado el vehículo. Al salir, advirtió que ya no estaba en el lugar.

Puso a la venta una moto robada en Las Heras y fue detenido Tras la denuncia, personal policial inició averiguaciones y obtuvo información que señalaba que la moto sustraída estaba siendo ofrecida a la venta en el barrio Santa Teresita, por una suma de $400.000.

Por orden de la Fiscalía N°2, se dispuso la intervención inmediata del personal de la Unidad Investigativa Departamental de Las Heras.

Los efectivos se trasladaron al barrio Belgrano, donde recuperaron la moto robada y aprehendieron al sospechoso. El joven quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la Subcomisaría Iriarte.